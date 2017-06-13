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Гороскоп на неделю c 12 по 18 июня
Удачной во многих отношениях будет вторая декада июня, отмеченная гармоничным аспектом Марса к покровительствующей Венере, сообщает Телеграф.
Овен
Венера 11-19 июня благоприятствует посещению салона красоты. Однако лучше свериться с календарем стрижки и красоты на июнь 2017. Процедуры, проведенные в эти дни, не только положительно скажутся на вашей внешности, но и улучшат настроение.
Смотрите на жизнь проще, спокойно относитесь к неудачам, ищите положительные моменты во всем, что с вами происходит. Позитивный настрой поможет избежать развития психосоматических заболеваний и миновать депрессии, риск наступления которой особенно высок на выходных. Если вы чувствуете, что бессильны перед наступающей хандрой, запишитесь на прием к психологу либо поговорите по душам с близким человеком.
Телец
Под влиянием Меркурия в Близнецах, на этой неделе, вы почувствуете усилившуюся тягу к знаниям. Вероятно, станете больше читать и смотреть научно-популярные и документальные фильмы. Не исключено также, что решите получить дополнительное образование. Рекомендуем подобрать соответствующие дистанционные курсы: такой способ обучения окажется для вас наиболее комфортным. Пройтись по магазинам одежды, обуви или украшений можно с 16 по 19 июня. Венера обещает: вам удастся приобрести качественные товары по весьма привлекательным ценам.
Близнецы
Вторая декада отлично подходит для решения финансовых вопросов. В этом заслуга совместно действующих Венеры и Плутона. Если есть необходимость, вы наверняка сумеете найти дополнительные источники дохода, оформить кредит на хороших условиях, решить жилищный вопрос. Кстати, наиболее удачным временем для совершения сделок с недвижимостью будут 12 и 18 июня.
Рак
Удачной во многих отношениях будет вторая декада июня, отмеченная гармоничным аспектом Марса к покровительствующей вам Венере. Двери, которые ранее были закрыты, неожиданно откроются. Быть может, вас назначат куратором проекта, о котором вы мечтали, или предложат должность, к которой вы стремились. Некие обстоятельства, мешавшие сделать шаг вперед, наконец-то перестанут довлеть над вами, и вы облегченно вздохнете.
Лев
Из-за напряженного аспекта Сатурна, в начале недели, отношения со старшими родственниками могут ухудшиться. К вам станут придираться по поводу и без. Проявите благоразумие и, как бы ни провоцировали, воздержитесь от ответной агрессии. В конце концов, родственники успокоятся и попросят прощения.
Остерегайтесь заниматься самолечением в период с 9 по 20 июня, который пройдет под влиянием Хирона и Прозерпины. Если вас что-то тревожит, обсудите проблему с лечащим врачом или с кем-то из близких, разбирающихся в медицине. В противном случае вы рискуете усугубить ситуацию, и тогда даже банальная простуда может перейти в хронический недуг
Дева
Меркурий, который с 6 по 21 июня расположится в Близнецах, усилит ваши ораторские способности. Убедить кого бы то ни было в своей правоте не составит вам большого труда. Тем не менее звезды предостерегают от поспешных высказываний. Только те слова, которые вы хорошо обдумаете заранее, произведут желаемый эффект.
С 12 по 23 июня действуйте смело и решительно! Благодаря гармоничному аспекту между Марсом и Венерой вы сейчас можете многого добиться. Если есть свободные средства, вложите их в амбициозный проект, о котором узнаете, скорее всего, 20 или 21 июня, когда Луна активизирует знак зодиака Телец.
Весы
На этой неделе Меркурий сулит творческий подъем и профессиональный рост. Это время, когда многие сложные задачи будут даваться очень легко благодаря тому, что Меркурий сделает ваши сильные стороны - подвижный ум, легкость в установлении контактов, широту интересов - еще более ярко выраженными. В этот период вы будете блистать, заставляя публику - коллег, начальство, партнеров - мысленно вам рукоплескать. Не исключено, что вашу активность и инициативность поощрят материально. Весам, собирающимся сменить место работы, рекомендуется планировать собеседования именно на этот период.
Скорпион
Эту неделю следует посвятить профилактике заболеваний сердечнососудистой системы. Рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием холестерина, выпечку и изделия с модифицированными жирами. Соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в сутки, находите время для занятий физкультурой.
Вторая декада июня - время трудовых подвигов, причем никаких дополнительных стимулов для этого не потребуется. Благодаря гармоничному аспекту Меркурия к Юпитеру, 12-18 числа, вы, что называется, поймаете кураж. Вам будет безумно нравиться все, что вы делаете, и результаты окажутся очень высокими. Если в коллективе есть традиция выбирать работника месяца, то в июне радоваться этой награде предстоит именно вам.
Стрелец
После 4 июня в вашем знаке окажется Марс, где он пробудет до 21 июля. Это сделает вас увереннее в себе, решительнее и напористее. Если раньше, столкнувшись с препятствиями, вы чаще всего начинали пятиться, то сейчас станете воспринимать любые сложности как личный вызов. Ради достижения целей вы пойдете до конца, не сдадите позиций и своего не упустите.
Вам в принципе свойственно остро реагировать не проявления несправедливости, но Марс в Раке сделает ваше желание бороться за чужие права еще сильнее. Не исключено, что во второй декаде июня вы приметесь рьяно защищать коллегу или партнера, на которого ополчится коллектив. Будьте тактичны и хорошо аргументируйте свою позицию. Иначе сослуживцы направят свой гнев на вас.
Козерог
Не спешите оказывать помощь, особенно материальную, тем, кто обратится к вам в период с 12 по 15 июня, призывает Нептун. Есть риск, что в слезливой истории, которую вам поведают, нет ни капли правды. Остерегайтесь стать жертвой мошенников! Если вам предстоит заключать сделку и подписывать договоры, будьте предельно внимательны и по возможности прежде проконсультируйтесь не с одним специалистом.
Водолей
Большую часть месяца, до 21 июня, покровительствующее вам Солнце проведет в Близнецах, тем самым акцентируя внимание на количестве и качестве общения. Вероятно, вам придется выступать перед большой аудиторией, демонстрировать свои ораторские способности на переговорах и совещаниях. Ваши речи будут, как никогда, убедительными и вдохновенными. Если желаете, можете воспользоваться даруемой Солнцем в Близнецах энергией и в личных целях. Например, завести разговор с руководством о переводе вас на другую должность или повышении заработной платы. Скорее всего, вам удастся добиться желаемого.
Рыбы
Венера предупреждает на этой неделе вы будете остро нуждаться в ярких эмоциях и новых впечатлениях, однообразие серых будней способно вызвать хандру. Чаще посещайте различные развлекательные мероприятия, а по возможности отправляйтесь в путешествие. Даже поездка в соседний город значительно поднимет настроение! И хотя бы иногда балуйте себя шоколадом - повышайте уровень гормона счастья - эндорфина - в крови!
Меркурий в Раке, в 10-м доме сделает вас смелее и увереннее. Это отличное время для того, чтобы проявить инициативу и, например, предложить себя в качестве куратора какого-то проекта. Вашу кандидатуру одобрят!
Теги: гороскоп, знаки Зодиака, неделя
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