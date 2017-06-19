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Гороскоп на неделю с 19 но25 июня
Решением бытовых вопросов следует заняться в период с 21 по 25 июня, который пройдет под влиянием Марса и Луны, сообщает Телеграф.
Овен
В третьей декаде месяца вы можете оказаться в ситуации, решение которой предполагает риск. Как бы не убеждали окружающие в необходимости на него пойти, вы, скорее всего, предпочтете действовать проверенным, надежным способом (влияние все того же Марса в Раке). И будете правы! Сейчас не время для авантюр и резких перемен.
Уран, под влиянием которого пройдут выходные, призывает позаботиться о глазах, поскольку в этот период они будут уязвимы. Особенно тщательно соблюдайте гигиену чтения! Если заметите, что стали хуже видеть, обратитесь к офтальмологу.
Телец
Приготовьтесь к тому, что в третьей декаде июня с вами будут много советоваться и на вас будут равняться. Не исключено, что станут поступать просьбы о помощи. Выручайте коллег и партнеров, но только в том случае, если на 100% уверены, что это не повлияет на качество и результаты вашего труда. Задачка, которую перед вами поставит сослуживец, может показаться настолько интересной, что вы буквально потеряете покой и сон в поисках ее решения. Когда же спохватитесь, что забросили свои обязанности, будет уже поздно!
Близнецы
В третьей декаде июня, отмеченной гармоничным аспектом Нептуна к Венере, любые водные процедуры, будь то прием ванны, поход в баню или посещение бассейна, будут особенно полезны для организма. Они снимут мышечное напряжение и помогут абстрагироваться от неприятных мыслей.
На выходных, отмеченной Меркурием в Раке, ваше настроение будет переменчивым. Придется очень постараться, чтобы это не отразилось на результатах работы.
Рак
После 21 июня в вашем знаке «поселятся» Меркурий и Солнце, благодаря чему эта неделя станет отличным периодом для карьерных свершений. Ваши силы и энтузиазм удвоятся, а терпению
и продуктивности можно будет только позавидовать! Усилившееся обаяние поможет установить несколько полезных контактов, которые в дальнейшем сыграют важную роль в вашей профессиональной жизни. Не исключено, что среди новых знакомых окажется ваш будущий работодатель или компаньон по бизнесу.
Посещение врачей 19-21 июня закончится безрезультатно, предупреждает Хирон, во власти которого вы окажетесь. Вам либо поставят неточный диагноз, либо предложат неэффективное лечение.
Если почувствуете недомогание, воспользуйтесь рецептами народной медицины (конечно, только если у вас нет противопоказаний).
В конце недели, попав под влияние Урана, вы можете угодить в нестандартную для себя ситуацию или познакомиться с очень необычными людьми, что сильно отразится на вас и на ваших планах. Мировоззрение претерпит изменения. А многие вопросы, которые занимали голову ранее, потеряют актуальность.
Дева
Решением бытовых вопросов следует заняться в период с 21 по 25 июня, который пройдет под влиянием Марса и Луны. Выходные подходят для покупки мебели и других предметов интерьера. Если планируете ремонт, начните его 22 июня, тогда он не затянется надолго, а вам удастся воплотить в жизнь все свои дизайнерские задумки.
Маловероятно, что в конце месяца вам грозят серьезные недуги. Но, если в период с 23 по 25 июня, который пройдет под влиянием Сатурна, возникнут болевые ощущения, не пытайтесь их заглушить. Посетите лечащего врача, проведите необходимые обследования. Не исключено, что это первые сигналы развивающегося заболевания. Займитесь здоровьем!
Весы
С 6 по 21 июня Меркурий обоснуется в Близнецах, 9-м доме. Станут актуальны темы дальних поездок, связей с заграницей (возможны командировки или появление партнеров из других стран), а также получения дополнительных знаний. На вашем пути, в конце недели, может встретиться человек, которого впоследствии вы назовете учителем. Более опытный, чем вы, он научит организовывать работу так, чтобы она не отнимала много времени и сил, и покажет новые направления профессионального развития. Благодаря общению с этим человеком ваше отношение к работе и своему месту в ней трансформируется, что пойдет вам только на пользу.
Скорпион
Меркурий сулит обострение хронического недуга. Чтобы этого не допустить, снизьте физическую активность, больше отдыхайте, занимайтесь йогой и практикуйте медитацию. Не нагружайте себя заботами, решение которых можно отложить, а желудок - тяжелой пищей. Лучше, если в рационе будут преобладать супы и фруктовые салаты. От алкогольных напитков рекомендуется вовсе отказаться. Что касается кофе, то его употребление допустимо, но в малом количестве.
Сложности этого месяца будут связаны с активацией сразу нескольких планет недружественного вашему знака Рака. С 4 июня в нем обоснуется Марс, а с 21 июня - Меркурий и Солнце. Приготовьтесь к тому, что выполнение даже привычных задач может быть сопряжено с трудностями, и не думайте бросать начатое. Возьмите небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, или попросите помощи у коллег - вам не откажут.
Стрелец
Не все планы, которые вы построите на 13-21 июня, удастся реализовать, предупреждает Солнце. Однако это не повод огорчаться - вы наверстаете упущенное. Но чуть позже. А пока переключите внимание на что-нибудь другое. Например, начните проводить больше времени с семьей, навестите родственников, живущих в других городах. 20 или 21 числа, когда Луна зайдет в знак Тельца, организуйте семейный праздник - просто так, без повода. Родственники будут вам благодарны за то, что вы собрали всех вместе.
Сложности этой недели будут связаны с активацией сразу нескольких планет недружественного вашему знака Рака. С 21 июня в нем обоснуется - Меркурий и Солнце. Приготовьтесь к тому, что выполнение даже привычных задач может быть сопряжено с трудностями, и не думайте бросать начатое. Возьмите небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, или попросите помощи у коллег - вам не откажут.
Козерог
На протяжении всего периода ваша планета-покровитель Плутон будет ретроградной и акцентирует внимание на отношениях с вышестоящими специалистами. Оценка руководством вашей работы может измениться, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Исполнительность, ответственность и где-то даже безотказность - вот те качества, которые помогут вам удержать или улучшить свои позиции. Не исключено также, что вам самим предстоит попробовать себя в роли босса. Например, заменить начальника отдела на период его отпуска. Либо взять шефство над новоиспеченным сотрудником или стажером.
Водолей
Солнце, Меркурий и Марс, которые после 21 числа будут находиться в дружественном вашему знаке Рака, сулят хорошее настроение и самочувствие. Отличное время для занятий спортом, танцами и вообще активного проведения досуга! Соберите друзей, организуйте поход или совершите велопрогулку. Удовольствие получите огромное!
«Золотая комбинация» - аспект Венеры и Плутона - 20-25 июня сулит улучшение материального положения. Скорее всего, за счет подвернувшейся в это время подработки, предлагающей отличные условия
Рыбы
Если у вас в планах оформить кредит, сделайте это в первой половине недели. Благодаря гармоничному влиянию на ваш знак Плутона удастся заключить договор с банком на весьма выгодных условиях. А вот брать взаймы у родственников и друзей в этот период звезды не рекомендуют: скорее всего, вернуть долг потребуют раньше оговоренного срока.
Во второй половине недели вам предстоит столкнуться с несправедливым к себе отношением. Взывать к совести или давить на жалость будет бесполезно. Не давайте себя в обиду! Реагируйте агрессией на агрессию! Показав характер, вы тем самым осадите тех, кто пытался поступить с вами нечестно. Им ничего не останется, как попросить прощения.
Теги: гороскоп, знаки Зодиака, неделя
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