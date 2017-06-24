- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин07:50
- Астрологический прогноз с 22 по 28 июля07:22
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Астрологический прогноз с 15 по 21 июля07:45
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Астрологический прогноз с 8 по 14 июля07:32
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)
ОВЕН.
Вам будут лучше удаваться те дела, где не нужно ни с кем советоваться и никого ждать. Занимайтесь тем, что зависит только от вас. Вас озарит удачная идея. Запомните её и обдумайте на досуге.
ТЕЛЕЦ.
Вы на всё будете смотреть сквозь призму комфорта и с таким настроем заниматься разными делами. На этой неделе рекомендуется расширить круг своего общения. Вскоре у вас появятся новые знакомые.
БЛИЗНЕЦЫ.
Вам будет просто оказаться в центре внимания. В любой ситуации вы сумеете проявить сообразительность так, что она обернётся в вашу пользу. В среду ваше внимание целиком поглотит финансовое дело.
РАК.
Вы будете всё время чем-то заняты. Это хорошее время для физических нагрузок и активного труда. Но не переусердствуйте, постепенно ваша энергетика будет снижаться. В выходные обязательно отведите время для качественного отдыха.
ЛЕВ.
Возможно неожиданное и успешное участие в коллективном мероприятии. Вы узнаете чью-то тайну, будете обсуждать какие-то тайные дела. В пятницу любое дело будет идти с таким трудом, что разумнее отложить его.
ДЕВА.
Вас ждёт активное общение с друзьями, соседями. И, скорее всего, узнаете что-то новое, полезное. Если информация вас не будет устраивать, то не поддавайтесь мрачным мыслям. Постарайтесь посмотреть на всё с другой стороны.
ВЕСЫ.
Вам будет сопутствовать удача в поездке, судебных делах. У вас значительно усилится чувственность, и вы будете заинтересованы в романтической встрече. Предстоит общение с чиновником или деловые переговоры.
СКОРПИОН.
Повышается риск попасть в экстремальную ситуацию. Вы избежите этого, если проведёте некоторое время в психологической работе над собой - так негативная энергетика этих дней переплавится в конструктивную.
СТРЕЛЕЦ.
Вас где-то ждёт удача, но встретитесь ли вы с ней, зависит от мелочей: пойдёте вы одной дорогой или другой, ответите на звонок или нет, отправитесь после работы прямо домой или зайдёте куда-нибудь отдохнуть.
КОЗЕРОГ.
У вас будет много мелкой повседневной работы. Было бы неплохо, если бы какие-то дела и обязанности вы закончили раз и навсегда, и у вас стало больше свободного времени. Вас ждёт важный разговор, обсуждение, спор.
ВОДОЛЕЙ.
Уделите здоровью побольше внимания. Увеличится повседневная нагрузка, станет больше работы, будет нужно кому-то помогать. Со среды до выходных браться за новые дела нежелательно.
РЫБЫ.
События дадут пищу для мечтаний. Происходящее приведёт вас в романтическое настроение. Вы найдёте, где применить свои таланты и творческое воображение. Слушайтесь интуиции, она плохого не посоветует.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Астрологический прогноз с 23 по 29 января: куда бросить силы Водолеям и Рыбам
- Куда пропал Захарченко?
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
- Украинский боксер получил гражданство Российской Федерации22:31
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя21:56
- Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков19:24
- В летнем лагере "ЛНР" дети получили настоящее оружие - в Сети появились кадры, как террористы обучают несовершеннолетних убивать18:36
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"17:45
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
- Украинский боксер получил гражданство Российской Федерации22:31
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя21:56
- Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко21:32
- Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы21:04
- Кабмин принял решение о ликвидации авиаконцерна Антонов20:41
- 19-летняя жительница Николаева спрыгнула с крыши зловещей высотки, узнав о суициде любимого парня20:16
- Россия обвинила Украину в попытке сорвать курортный сезон19:48
- Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков19:24
- Эрдоган заявил о подписании соглашения с Россией о поставках С-40018:59
- В летнем лагере "ЛНР" дети получили настоящее оружие - в Сети появились кадры, как террористы обучают несовершеннолетних убивать18:36
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя