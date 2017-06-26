Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака

26.06.2017 22:49

Любовь к определенным вещам способна раскрыть характер человека с новой стороны. Этот гороскоп предпочтений основан на наблюдениях астрологов, и с его помощью вы сможете узнать, какой алкоголь предпочитают представители разных зодиакальных созвездий.

Алкогольные предпочтения вовсе не означают наличия пагубных пристрастий. Все дело в культуре потребления крепких напитков. В этом гороскопе вы сможете узнать о предпочтениях представителей двенадцати Знаков Зодиака.

Овен

Овны отдают предпочтение крепкому алкоголю, а именно водке. Они знают все о культуре потребления данного напитка и часто заказывают коктейли, составленные на его основе. Вы редко встретите Овна, который любит медленно потягивать игристое вино, ведь их импульсивный характер требует постоянного движения и огня.

Телец

По мнению астрологов, Тельцы уважают правильно сваренные сорта пива. Им нравится искать новые вкусовые решения и оставаться при этом в трезвом уме. Такой напиток позволяет Тельцам отдохнуть после напряженного рабочего дня и расслабиться в компании близких по духу людей. Женщинам-Тельцам предпочтительнее сидр, который своим кисло-сладким вкусом прогоняет негативные мысли и дает возможность приятно провести вечер за бокалом любимого напитка.

Близнецы

Близнецам свойственно развлекаться на полную катушку и находиться в постоянном поиске приключений. Поэтому их выбор в шумной компании друзей — текила. Этот напиток способствует раскрепощению и выплеску эмоций. Близнецы умеют веселиться и не упустят шанса зажигательно провести вечер, включая в программу новые знакомства с противоположным полом и зажигательные танцы.

Рак

Ракам свойственно искать смысл в мелочах и вдумчиво относиться ко всему. Поэтому выбор напитка для них очевиден. Чаще всего представители этого Знака выбирают джин, чтобы провести вечер за спокойными рассуждениями и неторопливым обсуждением прошедшего дня. Однако при всей любви к этому алкоголю Раки имеют превосходное чувство меры, поэтому никогда не выпивают лишнего.

Лев

Львы по своей натуре величественны и амбициозны. Их предпочтение — дорогое красное вино, которое они с удовольствием потягивают, предаваясь созерцанию и размышлениям о собственных достижениях. Вы редко встретите гордого Льва за потреблением не достойных его внимания коктейлей.

Дева

Девы мнительны и осторожны. Их предпочтение — белое легкое вино с ненавязчивыми цитрусовыми нотками. Однако в своей педантичности Девы жалуют лишь охлажденный до правильной температуры напиток, поэтому скорее всего откажутся от бокала вина, не соответствующего их требованиям. Благодаря этому напитку вы сможете поближе узнать ранимую натуру представителя этого Знака.

Весы

Вдумчивым Весам как нельзя лучше подойдет виски. Им важно чувствовать все грани благородного алкоголя, открывая новые оттенки вкуса. Смакуя любимый напиток, Весы расслабляются и проникаются благодушием, не забывая держать спину ровно, а в голове прокручивать очередной план достижения успеха в жизни.

Скорпион

Скорпионы в поисках любимого напитка перепробовали множество вариантов. Однако истинное предпочтение составляет для них коньяк. В культуре потребления этого напитка им важен не только вкус, но и грамотно обставленное застолье с правильным бокалами, длинными тостами и душевной компанией.

Стрелец

Стрельцам не чуждо веселье и позитивное настроение, поэтому они предпочитают легкое игристое шампанское. Им важна атмосфера непринужденного общения и веселья, поэтому дома у Стрельцов всегда есть запасная бутылка этого волшебного напитка, дожидающаяся подходящего момента, который может наступить внезапно с приходом незваных, но дорогих гостей.

Козерог

Козероги не отказывают себе в легких алкогольных напитках, однако истинное предпочтение этих людей — скотч. Этот элитный алкоголь занимает почетное место в доме у Козерога и употребляется исключительно небольшими дозами в правильно созданной атмосфере. Идиллия для представителей этого Знака заключается в спокойном вечере, бокале шотландского виски и теплом пледе.

Водолей

Водолеям присуще любопытство, поэтому они экспериментируют с алкоголем, пробуя новые сочетания и разнообразие вкусов. Однако со временем их любимым напитком становится крепкий мужественный ром. Кто-то находит в нем отголоски водных баталий, разыгрывающихся корсарами, другие предпочитают употреблять ром исключительно в одиночестве, чтобы обдумать очередной план по завоеванию благополучия или обмозговать очередной проект.

Рыбы

Рыбам чуждо занудство и чванливость. Они часто удивляют друзей своими предпочтениями и редко просят винную карту. Их любимым напитком остается абсент, не терпящий уныния и серости. С помощью этого алкоголя Рыбы раскрывают новые грани своего характера и с удовольствием проводят время в компании друзей.

Каждый человек уникален, и вы можете не входить в число людей, предпочитающих характерный для вашего Знака напиток. Однако с помощью гороскопов и особенностей каждого созвездия, наделяющего людей определенными особенностями, мы можем узнать свое предназначение и пойти по пути достижения благополучия, развивая природные таланты

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru