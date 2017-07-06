А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!

06.07.2017 08:02

Некоторые люди идут по жизни, словно это – одна большая радуга. Они смотрят на все с позитивом и никогда не отчаиваются. От них веет добром и чистотой. Другие же, наоборот, похожи на огромную тучу. Они всем недовольны, им сложно угодить, и даже приятные моменты они рассматривают с точки зрения негатива.

А к чему склонен ваш знак Зодиака?

Овен

Если быть честными, у вас нет времени на то, чтобы концентрироваться на плохом. Вы заняты другими делами, и в голове у вас куча планов, идей, мыслей. Даже если что-то плохое селится в вашей душе, оно быстро оттуда улетучивается, потому что вы не подкармливаете негатив своим вниманием.

Телец

Вы достаточно пессимистичный человек, по этой причине люди стараются вас избегать. Вы прекрасно понимаете, что постоянный негатив в душе вредит вам, но, похоже, вам он не мешает. В целом, вы довольны своим мировоззрением, ведь ваш девиз – «меньше ожиданий – меньше разочарований».

Близнецы

Вы – человек-балансир. Когда вам плохо, вы грустите, можете поплакать и выплеснуть негатив наружу. Когда вам хорошо, вы готовы делиться своей радостью со всеми вокруг. Вы легко адаптируетесь под любую обстановку, и вам всегда комфортно.

Рак

Ваша душа темного цвета, но это больше темно-синий. Вместо того, чтобы тонуть в несчастье, вы погружаетесь в свои эмоции и думаете… Думаете… Если рядом окажутся свободные уши, то вы выплеснете им все.

Лев

Ваша душа почти черного цвета. Вас это беспокоит, и вы всеми силами стараетесь сделать так, чтобы она «побелела». Но, как вы, наверное, уже знаете, против своей природы не пойдешь. Старайтесь больше концентрироваться на хорошем, но не блокируйте плохие эмоции. Иначе в один прекрасный день вас «прорвет».

Дева

Ваша душа ближе к темной. Все потому, что вы много работаете и посвящаете себя другим, что у вас не остается времени на себя. Остановитесь. Так не может долго продолжаться. Станьте немного эгоистичнее.

Весы

Душа Весов схожа с душой Близнецов. Она черно-белая. Весы могут быть как самыми счастливыми на свете, так и психопатами, зацикленными на себе. В принципе, это неплохой вариант. И порадоваться успевают, и эмоции плохие выплескивают. Баланс!

Скорпион

Душа Скорпионов – чернее черного. Если вы удивлены этим, значит, вы не Скорпион. Впрочем, им это совершенно не мешает. Затащат жертву в свою норку – и довольны!

Стрелец

У Стрельцов одна из самых чистых душ. Они просто не умеют злиться. Максимум, на что они способны, это подуть губки. Стрелец – всепрощающий и очень добрый человек. По этой причине среди представителей данного знака Зодиака немало долгожителей.

Козерог

Козерог – весельчак с темной душой. В целом, он думает только о себе. Этакий эгоист-злюка. Козерог достаточно злопамятен. Даже если он сделает вид, что простил обидчика, он еще долго будет вынашивать злобу в душе, которая может вылиться в месть.

Водолей

Душа Водолея чистая и светлая. Он получает удовольствие от простых вещей. Окружающие порой думают, что Водолей угрюм и несчастен. Однако это бывает достаточно редко. Просто Водолеи любят с головой окунуться в свои мысли.

Рыбы

Рыбы – любители полетать в облаках. Они могут часами и днями мусолить какую-то мысль, в частности негативную. Это приносит им много страданий, но они не сдаются. Кто же будет вместе них думать об эфемерном?!

А вы согласны с этим гороскопом?

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.esotericblog.ru