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Астрологический прогноз с 15 по 21 июля
ОВЕН
У вас будет много амбиций, но для этого будут совсем не подходящие условия. Чем активнее вы будете, тем сильнее будет ощущение, что вы движетесь в вязком болоте. Но ничего не делать тоже нельзя: нерастраченные силы сделают вас раздражительными.
ТЕЛЕЦ
На первом месте будут стоять материальные дела. Вы будете зарабатывать, делать покупки, рукодельничать, наводить порядок в вещах. Общение и общие дела с роднёй, соседями и шапочными знакомыми порядком утомят.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам понравится что-то (или кто-то), в чём вы очень скоро разочаруетесь. Но если вы прислушаетесь к авторитетному мнению, то избежите ошибки. Хороший совет будет подспорьем.
РАК
Вам нужно держаться подальше от активной жизни и больше отдыхать. Ваши поступки в эти дни будут оригинальными, но неуместными и несвоевременными. Поводом для отдыха станут перепады настроения.
ЛЕВ
Активные события пройдут мимо вас. Вы будете узнавать о них постфактум. С четверга же у вас начнётся прилив активности, вы станете максимально самодостаточны и наполнены творческой энергией.
ДЕВА
Возможны затруднения у друзей, и вы не останетесь в стороне. Вы поступите разумно, если поможете им, но не станете глубоко вникать в проблему и брать её на себя. Вам будет приятно пообщаться с людьми, живущими далеко.
ВЕСЫ
Особенно хорошо будут идти дела в любви и финансовой сфере. Начинать что-то новое не стоит, зато для завершения начатого это время подходит как нельзя лучше.
СКОРПИОН
На этой неделе приблизится к финишу какая-то ваша жизненная ситуация, и вам придётся приложить все усилия, чтобы она завершилась с нужным вам результатом. Вы будете спешить, добиваться и бороться с обстоятельствами.
СТРЕЛЕЦ
Если вы хотите изменить жизнь, сейчас нет ничего проще: всё может измениться в один миг. Избегайте опасных и рискованных ситуаций: вам совсем не нужно провоцировать активность разных проблем.
КОЗЕРОГ
Большая часть времени уйдёт на контакты с окружающими, чужие проблемы и семейные дела. Старые связи могут неожиданно порваться, а на их место придут спонтанные новые договорённости, которые, впрочем, не продержатся долго.
ВОДОЛЕЙ
Если встанет выбор, работать до изнеможения или поберечь себя, не раздумывая, выбирайте заботу о себе. Есть большая вероятность того, что дела пойдут не так, как ожидалось.
РЫБЫ
Больше всего времени уйдёт на домашние дела. У вас будет настроение отдохнуть, сходить куда-нибудь, завести романтические отношения. Не отказывайте себе в этом, но и знайте меру.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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