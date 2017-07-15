Астрологический прогноз с 15 по 21 июля

15.07.2017 07:45

ОВЕН

У вас будет много амбиций, но для этого будут совсем не подходящие условия. Чем активнее вы будете, тем сильнее будет ощущение, что вы движетесь в вязком болоте. Но ничего не делать тоже нельзя: нерастраченные силы сделают вас раздражительными.

ТЕЛЕЦ

На первом месте будут стоять материальные дела. Вы будете зарабатывать, делать покупки, рукодельничать, наводить порядок в вещах. Общение и общие дела с роднёй, соседями и шапочными знакомыми порядком утомят.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам понравится что-то (или кто-то), в чём вы очень скоро разочаруетесь. Но если вы прислушаетесь к авторитетному мнению, то избежите ошибки. Хороший совет будет подспорьем.

РАК

Вам нужно держаться подальше от активной жизни и больше отдыхать. Ваши поступки в эти дни будут оригинальными, но неуместными и несвоевременными. Поводом для отдыха станут перепады настроения.

ЛЕВ

Активные события пройдут мимо вас. Вы будете узнавать о них постфактум. С четверга же у вас начнётся прилив активности, вы станете максимально самодостаточны и наполнены творческой энергией.

ДЕВА

Возможны затруднения у друзей, и вы не останетесь в стороне. Вы поступите разумно, если поможете им, но не станете глубоко вникать в проблему и брать её на себя. Вам будет приятно пообщаться с людьми, живущими далеко.

ВЕСЫ

Особенно хорошо будут идти дела в любви и финансовой сфере. Начинать что-то новое не стоит, зато для завершения начатого это время подходит как нельзя лучше.

СКОРПИОН

На этой неделе приблизится к финишу какая-то ваша жизненная ситуация, и вам придётся приложить все усилия, чтобы она завершилась с нужным вам результатом. Вы будете спешить, добиваться и бороться с обстоятельствами.

СТРЕЛЕЦ

Если вы хотите изменить жизнь, сейчас нет ничего проще: всё может измениться в один миг. Избегайте опасных и рискованных ситуаций: вам совсем не нужно провоцировать активность разных проблем.

КОЗЕРОГ

Большая часть времени уйдёт на контакты с окружающими, чужие проблемы и семейные дела. Старые связи могут неожиданно порваться, а на их место придут спонтанные новые договорённости, которые, впрочем, не продержатся долго.

ВОДОЛЕЙ

Если встанет выбор, работать до изнеможения или поберечь себя, не раздумывая, выбирайте заботу о себе. Есть большая вероятность того, что дела пойдут не так, как ожидалось.

РЫБЫ

Больше всего времени уйдёт на домашние дела. У вас будет настроение отдохнуть, сходить куда-нибудь, завести романтические отношения. Не отказывайте себе в этом, но и знайте меру.