Чего боятся разные Знаки Зодиака

17.07.2017 07:40

Множество людей верят в гороскопы, ищут в них себя и близких, находят соответствия. Действительно, гороскопы помогают нам лучше узнать и понять друг друга.

Как нам понять, чего ожидать от людей? Кто они на самом деле и чего боятся? Астрологи и изучили этот вопрос и готовы поделиться этим знанием с вами.

Овен

Овен смелый и решительный. Любит проявлять инициативу, его бесстрашное поведение смахивает на безрассудство. Овен уверен, что ему море по колено и всегда, даже несмотря на усталость, доводит дело до конца. Они сильные и душой и телом, искренние и великодушные. Однако у них тоже есть свои страхи. Овны боятся замкнутых пространств. Лифту предпочтут лестницу. Также они очень коммуникабельны и боятся одиночества. Овны довольно самоуверенны и упрямы, никогда не слушают чужое мнение, а когда сомневаются в их суждениях впадают в ярость. Любят свободу и независимость, избегают серьезных отношений.

Телец

Тельцы дружелюбны и приветливы. Тем не менее, открывает свои чувства далеко не каждому человеку. Только близкие родственники и друзья знают, что творится на душе у Тельца. Так же они довольно скупы на эмоции. Представители этого знака зачастую домоседы, любят комфорт и уют. Неконфликтны, избегают скандалов и ссор. Не верят в сверхъестественное, их не напугать привидениями и вампирами. Однако, если они столкнутся с чем-то не поддающимся логическому объяснению, то могут испугаться и постараются как можно быстрее забыть об этом. У Тельцов редко отмечаются какие-либо фобии, вследствие того, что они не зацикливаются на мелочах и своих страхах . Единственное, что их по-настоящему пугает — остаться без средств к существованию.

Близнецы

Самый непостоянный и сложный Знак Зодиака. Их настроение можно сравнить с погодой — такое же изменчивое. От радости к грусти, от любви к ненависти. Близнецы умеют выражать свои мысли в максимально убедительной форме. Благодаря этому свойству избавляются от страхов и переживаний. Любят докапываться до сути, во всем ищут рациональное зерно. Не могут только справится с боязнью темноты, глубины и замкнутых пространств. Представители этого знака не выносят рутины и однообразия, это их пугает и утомляет. Близнецы имеют очень неустойчивый эмоциональный фон, слабую нервную систему. Очень выносливы в физическом плане, при этом снижен болевой порог чувствительности, поэтому не выносят даже незначительную боль.

Рак

Представители этого знака сильно застенчивые, уязвимы и впечатлительные. Самый эмоционально неустойчивый знак. Иногда «уходят в себя». С детства у них развиваются различные фобии. Страхов у Рака полный набор: клаустрофобия (боязнь закрытых пространств), венустрафобия (боязнь красивых женщин), андрофобия (боязнь мужчин). Ну и не обошлось из классических страхов людей, таких как темнота, глубина, высота и выступления перед аудиторией. Раки весьма обидчивы, очень боятся, что над ними будут потешаться. Это может даже перерасти в патологию. Панически боятся высоких скоростей и полетов. Что же касается личных отношений, здесь у Рака все стабильно, может сохранять привязанность к одному человеку всю жизнь.

Лев

Смелый, сильный, благородный, энергичный Знак Зодиака. Всегда добивается поставленной цели. Что может напугать такую личность? Как раз эти достоинства и есть причина для страха Львов. Они боятся, что окружающие люди будут ставить под сомнения его качества, что сильно заденет самолюбие Льва. Лев боится потерять свое достоинство. Иногда это перерастает в навязчивую идею. Очень ярко выражено тщеславие. По мнению Льва, он достоин самых высоких оценок и лести в свой адрес. Несмотря на такую отвагу, этот знак боится боли и вообще всего, что связано с медициной и разного рода манипуляциями. Перед посещением стоматолога трясутся коленки. Также Львы боятся замкнутых пространств.

Дева

Представители этого знака весьма скромные и утонченные. Предпочитают узкий круг друзей большим и шумным компаниям. Имеют трезвый, «холодный» ум. Всегда собраны и почти не умеют расслабляться. У них много страхов, в частности, они зависимы от мнения других людей. Боятся стать объектом сплетен и насмешек. Из них получаются плохие начальники, т. к. они не могут делать много дел сразу, медленные и непунктуальные. Мужчины этого знака зачастую боятся красивых женщин. Девы не романтичны, в любовь не верят, считают ее вымыслом. Для обоих полов этого знака присуща гамофобия — боязнь женитьбы и замужества. Их одолевает панический страх при виде пауков, тараканов и других насекомых. Девы могут даже испытывать страх того, что опять испугаются чего-то (фобофобия).

Весы

Весы находятся в гармонии души и тела, однако не всегда им удается удержать равновесие в своих чувствах и переживаниях. Ищут во всем золотую середину. Для них привычны смены эмоционального состояния. То у них глубокая депрессия, то заливаются смехом и безмерно счастливы. Весы весьма обаятельны и уступчивы, считаются с мнением других людей. Очень боятся различных насекомых, в особенности змей и лягушек. Не переносят боли и боятся врачей, обращаются к ним только в крайних случаях. Очень страдают в одиночестве. Пытаются как можно скорее связать себя брачными узами. Еще для них характерна боязнь смерти.

Скорпион

Скорпионы энергичный и целеустремленный знак. Их отличает достоинство, выносливость, сила воли. Не обделены различными талантами. У Скорпионов довольно хорошо развита интуиция, они чувствуют настроение окружающих и могут предугадать, что скажет человек в следующий момент. Представители этого знака злопамятны, могут годами таить обиду, и в самый неожиданный момент отомстить. Семья — главный фактор в жизни Скорпиона, они очень привязаны к родственникам. Скорпионы редко чего боятся, но есть и у них свои страхи и фобии, которые весьма оригинальны. Например, боязнь углов, азартных игр, альбиносов. Один из самых больших страхов испытывает Скорпион, когда боится что его тайна будет раскрыта.

Стрелец.

Люди этого знака очень напористы и целеустремленны. Очень дружелюбны и коммуникабельны, не трусливы. Веселые и беззаботные, обладают хорошим чувством юмора. Умеют расположить к себе людей, часто становятся душой компании. Прямолинейные, говорят то, что думают, и не любят, когда их подозревают во лжи. Любят все экстремальное. Риск играет важную роль в жизни Стрельцов. Представители знака Стрелец очень смелые личности — не боятся смотреть в глаза врагу и привыкли рассчитывать только на себя. Из недостатков Стрельца можно выделить сильную расточительность. Не умеют и не любят экономить, обожают тратить деньги на пустяки и ненужные вещи. Очень любят свободу, поэтому среди них встречаются люди с клаустрофобией.

Козерог

С детства успех идет рука об руку с Козерогом. Очень трудолюбивый знак. Жизнь и работа это для них одно и то же. Стальные внутри, с виду хмурые и апатичные. Любят одиночество и им наслаждаются. Зачастую они закомплексованы, и имеют много страхов. Также Козероги очень осторожны, разум стоит выше чувств. Не проявляют ревности, лени, импульсивности и безалаберности. Это для них преграда перед достижением цели. У Козерогов есть склонность к таким фобиям как: авиафобия и агорафобия (боязнь скопления людей).

Водолей.

Этот знак очень любознательный, с развитой интуицией и воображением. Много известных людей родилось под этим знаком — художники, писатели, музыканты. Спокойны и уравновешенны, чтобы их обидеть надо сильно постараться. Любят общаться с людьми, стремятся иметь побольше друзей, но периодически «уходят в себя» и хотят, чтобы их оставили в покое. Также им свойственна непостоянность. Но это не касается личной жизни. В супружеской жизни они верные и любящие. Боятся боли и одиночества.

Рыбы.

Знак очень ранимый, мечтательный, чувственный и мягкий. Эти люди очень загадочные, сложно понять, какие они на самом деле. Довольно уравновешенны, но бывает что и они выходят из себя. Любят побыть наедине с собой. Также они романтичные и нерешительные натуры. Рыбы наделены артистичностью и хорошей интуицией. Верят во все мистическое, сверъестесственное и магическое, поэтому боятся нечистой силы — привидений, ведьм и даже инопланетян. У Рыб очень ранимый характер, они боятся наказаний. Если их в детстве сильно наказали, то это может перерасти в патологию — мастигофобию (боязнь телесных наказаний)

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на joinfo.ua