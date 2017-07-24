Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин

24.07.2017 07:50

Не существует идеальных мужчин, и нет знаков Зодиака, которые наделяли бы своего обладателя исключительно положительными характеристиками. И все же астрологи подметили, что у некоторых представителей Зодиакального круга прослеживается определенная закономерность, позволяющая назвать самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин.

С ними выстроить благополучные романтические, любовные и семейные отношения крайне сложно.

Четвертое место

Последнее место в рейтинге наиболее тяжелых знаков Зодиака занимают мужчины-Девы. У Дев много качеств-крайностей. Их незаурядные умственные способности граничат с занудством, самокритичность – с комплексом неполноценности, верность – с патологической ревностью, терпимость – с крайней степенью обидчивости. С таким партнером вообще было бы невыносимо жить, если бы не его прагматизм и умение сглаживать острые углы в остро-критичных ситуациях. Но опять-таки, прагматизм Девы всегда тесно переплетается с выносящим мозг педантизмом.

Наиболее сложные отношения в браке переживают пары, в которых две Девы. Будучи мастерами аналитических исследований, они способны извести друг друга неопровержимыми доводами чего бы то ни было, претензиями и обвинениями. Главное, обе Девы будут правы, но первой возьмет тайм-аут и уступит женщина, поскольку мужчина-Дева большой упрямец и моралист. К тому же, он слишком подвержен всяческим сомнениям в партнерах и совместимости с ними, что делает этот знак лидером среди заядлых холостяков. Более того, внутренние противоречия, самоограничения и затворничество приводят к тому, что мужчины-Девы занимают первое место и в рядах импотентов.

Вытерпеть непростой характер мужчин-Дев смогут лишь женщины со знаком Зодиака Козерог, Рак, Скорпион и Телец. А вот со Стрельцами и Овнами их брак обречен на сплошные испытания и семейные баталии.

Третье место

Третьими по невыносимости характера в рейтинге стоят мужчины-Козероги. Прежде всего потому, что строить отношения с женоненавистниками крайне тяжело. А именно такая репутация закрепилась за многими мужчинами из Козерогов. Конечно, они создают семьи, но занимают в них роль надзирателя или тирана. В жены Козероги выбирают тех, женщин с которыми будут иметь наибольшую выгоду (в т. ч. и материальную), и наименьшее количество проблем. Они не готовы уступать, идти на компромиссы и жертвовать своим комфортом. Козероги жадные на комплименты и похвалу, а вот если критиковать, то они первые. Сами же критику не переносят хронически и носятся со своим самолюбием, как с самой большой ценностью, выдавая самомнение за сильный внутренний стержень, самоуважение и благородство.

Есть у Козерогов-мужчин и другая сторона – они очень чувствительны. Правда, это проявляется не там, где требуется. Они до слез могут расчувствоваться после просмотра «Титаника», но и глазом не моргнут, когда жена будет глотать слезы и обиду от его жестокости в тихом уголке. Порой Козероги и сами страдают от своей черствости и мании величия, но только тогда, кода понимают, что пожинают плоды своего невыносимого характера. Однако даже это их редко чему-нибудь учит.

Сносные отношения мужчине-Козерогу удастся создать со Скорпионом, а как-то вжиться он может попытаться с Девой или Тельцом. Ничего хорошего у него не получится в союзе с Раком или Близнецами.

Второе место

«Серебро» в списке самых сложных знаков Зодиака достается мужчинам-Водолеям. В брак они редко вступают с большой охотой, а затем, как говорится, живут и мучаются… и мучают возле себя жену. В семье они не просто занимают позицию главы и лидера, а доводят отношения до тирании. И повода для этого особого не требуется. Если такового вдруг нет – придумают. Водолеи слывут большим фантазерами и выдумщиками, они любят подглядывать, подсматривать, организовывать детективные расследования и выносить заключение, которое часто не сопоставимо с реальностью.

Не удивительно, что среди Водолеев наибольший процент разводов. Водолей сначала изведет своего партнера до нервного истощения, а потом пойдет за разводом, утверждая, что семейные узы его порабощали, поэтому сил его больше нет терпеть надругательства над своей чувственной натурой и тонкой душевной организацией. Конечно, Водолеям куда комфортней жить в своем придуманном мире, отрезанном от всего приземленного, но когда они понимают, что и там нужно как-то устраивать быт, готовы немного поступиться своими деспотичными принципами. Однако хватает их ненадолго.

Доставать мужчин-Водолеев из мира иллюзий и тешить их самолюбие безболезненно для себя смогут Близнецы, Стрельцы, Львы, Весы или Рыбы. Не удастся Водолею найти общий язык с Тельцами и Скорпионами.

Первое место

Пальму первенства заслужено получают мужчины-Раки, а не Скорпионы, как ошибочно полагают многие. Конечно, мужчина-Скорпион далеко не подарок, но более тяжелым из водных знаков считается Рак. На первый взгляд кажется, что Раки – самые семейные, добропорядочные и верные партнеры. Возможно, и так, если под этим знаком рождается женщина. А вот мужчины-Раки, подчиняясь звездам, категорически не желают нести груз ответственности за семью и быть той «стеной», за которой жена «ЗА мужем». Раки не умеют преодолевать трудности, поэтому с детства научились перекладывать ответственность на других. Именно среди Раков наибольше альфонсов, подкаблучников и маменькиных сынков. Они нуждаются в вечных няньках-мамках и боятся покинуть свою зону комфорта, которой обросли, как панцирем.

До самой высокой позиции в рейтинге наиболее тяжелых знаков Зодиака среди мужчин, Раков довела еще и склонность к необоснованной ревности и нездоровому чувству собственничества. Конечно, мужчин-Раков не обвинишь в деспотизме, как Водолеев или Козерогов, но не известно, что для женщины лучше – жить, как в армии, или быть вечной лошадью, и быком, и бабой, и мужиком. Если мужчина-Рак связывает свою жизнь с сильной духом и характером женщиной, то превращается не только в тюфяка, но начинает на этой почве спиваться. Его пассивность усугубляется, а семейная жизнь рушиться.

Мужчина-Рак при правильном к нему подходе может ужиться со многими знаками Зодиака, а вот сложного Рака смогут выдержать только Дева, Скорпион, Рыбы и Весы

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.allwomens.ru