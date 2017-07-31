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«Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером
Встречались ли вам в жизни по-настоящему сильные женщины, которые ради достижения собственных целей готовы горы свернуть?
Представительницы только трех знаков Зодиака обладают колоссальной силой воли и никогда не сдаются - идут на пролом и добиваются своего.
Астрологи предупреждают, что с этими женщинами лучше не конфликтовать, иначе встреча с ними может обернуться для вас полным провалом.
Овны
Внешне они могут показаться хрупкими и слабыми, но первое впечатление обманчиво. Овны высоко ценят независимость и готовы бороться за личные идеалы до последнего.
Пока вы не объявили войну, они будут вести себя спокойно, не акцентируя внимание на мелочах.
Однако стоит только переступить границы дозволенного, как овны мгновенно переходят в атаку, при этом чаще всего выходят из схватки победителями.
Телец
Эти женщины всегда открыты и добродушны к окружающим. Даже и не скажешь, что внутри них скрывается железный стержень.
Но судить о характере только по внешним признакам — как минимум глупо. Если вы нарушите личное пространство Тельцов, то увидите перед собой совершенно другого человека — разъяренного и готового стереть вас с лица земли в любую минуту. Поэтому будьте очень осторожными в общении с Тельцами.
Козерог
Чаще всего они ведут себя в рамках приличий — очень редко вы услышите от них бранные слова или застанете их в порыве неконтролируемых эмоций.
Внешнее равнодушие является принципиальной позицией в жизни. Таким образом Козероги ограждают себя от людей, которые хотят намеренно занизить их самооценку.
Если классический прием не срабатывает, тогда Козероги приступают к более активным действиям. В этот момент держитесь от них на безопасном расстоянии
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на formulalubvi.com
Теги: Донбасс, гороскоп, характер, знаки Зодиака
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