- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания09:40
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака07:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Астрологический прогноз с 29 июля по 4 августа07:09
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин07:50
- Астрологический прогноз с 22 по 28 июля07:22
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
Четыре самых верных мужских Знака Зодиака
Узнать заранее, насколько верным будет избранник, практически невозможно. Даже психологи нередко ошибаются в этом вопросе. Но астрологи уверены, что изменника можно определить по одному только знаку Зодиака. Специалисты составили свой рейтинг самых верных мужчин на основании положения Солнца в момент рождения.
Самые верные знаки Зодиака среди мужчин
Третье место делят Девы и Скорпионы.
Как ни странно, следом идут мужчины-Львы. Несмотря на любвеобильность и бурный темперамент, именно они отличаются моногамией. Типичный представитель этого знака может долго находиться в поиске избранницы. Но той женщине, которой посчастливится связать с ним жизнь, он точно не будет изменять.
Первое место в этом рейтинге достается прагматичным Козерогам. Имея сложный характер, они склонны к замкнутости и при любых сложностях в семье уходят с головой в работу. Представители этого знака просто не видят смысла в мимолетных увлечениях. К выбору партнера они подходят очень ответственно и слишком уважают свой выбор, чтобы заводить тайный роман на стороне.
Удивительно, но в этот рейтинг не вошли «домашние» знаки Зодиака – Телец и Рак. Мужчина-Телец не склонен к любовным интрижкам, но женщине, которая будет его активно добиваться, он не откажет. Тихие мужчины-Раки тоже нередко заводят любовниц. Типичный представитель этого знака будет искать эмоции, которых ему не хватает в семейной жизни
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.allwomens.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, верность, мужчины
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин
- Ваше призвание по знаку Зодиака
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка