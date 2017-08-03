Четыре самых верных мужских Знака Зодиака

03.08.2017 07:48

Узнать заранее, насколько верным будет избранник, практически невозможно. Даже психологи нередко ошибаются в этом вопросе. Но астрологи уверены, что изменника можно определить по одному только знаку Зодиака. Специалисты составили свой рейтинг самых верных мужчин на основании положения Солнца в момент рождения.

Самые верные знаки Зодиака среди мужчин

Третье место делят Девы и Скорпионы.

С первыми все понятно: мужчины-Девы очень чистоплотны и избирательны в выборе партнера. Для них нехарактерны случайные связи и адюльтеры. Даже после разрыва отношений они не стремятся закрутить новый роман. Скорпионы, наоборот, обладают огромным сексуальным аппетитом. Но после заключения брачного союза они не видят смысла изменять второй половине, поскольку доверие для них имеет большое значение. Пока удовлетворены интимные потребности Скорпиона, его партнерше не о чем волноваться.

Как ни странно, следом идут мужчины-Львы. Несмотря на любвеобильность и бурный темперамент, именно они отличаются моногамией. Типичный представитель этого знака может долго находиться в поиске избранницы. Но той женщине, которой посчастливится связать с ним жизнь, он точно не будет изменять.

Первое место в этом рейтинге достается прагматичным Козерогам. Имея сложный характер, они склонны к замкнутости и при любых сложностях в семье уходят с головой в работу. Представители этого знака просто не видят смысла в мимолетных увлечениях. К выбору партнера они подходят очень ответственно и слишком уважают свой выбор, чтобы заводить тайный роман на стороне.

Удивительно, но в этот рейтинг не вошли «домашние» знаки Зодиака – Телец и Рак. Мужчина-Телец не склонен к любовным интрижкам, но женщине, которая будет его активно добиваться, он не откажет. Тихие мужчины-Раки тоже нередко заводят любовниц. Типичный представитель этого знака будет искать эмоции, которых ему не хватает в семейной жизни

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.allwomens.ru