Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания

04.08.2017 09:40

Некоторые знаки зодиака чаще других повторяют: «сегодня не мой день». Почему на них чаще сыплются неудачи и как этому противостоять.

Каждый знак зодиака обладает разной степенью везения. Одни – явные баловни Фортуны, другим везет гораздо меньше. Астрологи выбрали пятерку самых невезучих знаков зодиака.

На их долю выпадает больше испытаний. Если научатся им достойно противостоять, то Вселенная не пожалеет для этих знаков щедрых вознаграждений за перенесенные испытания на прочность.

Рыбы

Мнительные и восприимчивые от природы, они часто не могут сделать выбор и изматывают себя не только психологически, но и физически. Поэтому постоянно находятся в напряжении. В их сознании может укорениться опасная мысль, что чем больше им выпадает трудностей, тем более благосклонна к ним будет жизнь в дальнейшем. Такие установки легко притягивают к Рыбам еще больше проблем, ведь мысли материальны.

Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака не принимать удары Судьбы как должное, а постараться разобраться в себе и перестать идти на поводу у собственных упаднических мыслей. Поможет им в этом медитация «Путь судьбы». С ее помощью Рыбы перестанут ждать подвоха из-за каждого угла, и начнут наслаждаться результатами действия новой тактики.

Весы

Этому знаку зодиака важно мнение окружающих, и они часто идут на обман, чтобы заслужить похвалу или поощрение. Весы тратят слишком много энергии, в связи с чем Судьба часто преподносит им препятствия и трудности, чтобы вывести их из этого состояния. Весам необходимо искать корень проблемы в собственных комплексах и постараться избегать обмана, чтобы не испытывать муки совести.

Именно угрызения совести, по мнению астрологов, мешает Весам воплощать свои планы и идеи. Заслужить подарки капризной Фортуны они смогут, отказавшись от чужого мнения и выработав собственную точку зрения. Такая позиция будет удачной для начала новой жизни и претворения в жизнь планов, от которых они отказывались в силу собственной робости и боязни получить насмешливые комментарии в начале пути.

Скорпион

Они искренне полагают, что за счастье необходимо бороться, и прилагают множество усилий, чтобы претворить это убеждение в жизнь. Они обладают природным упрямством, которое часто мешает принимать верное решение и уступать там, где это необходимо. Им важно научиться идти на компромиссы, ведь Судьба благосклонна к тем, кто умеет вовремя уступать и полагаться не только на упорство, но и на чувство меры и интуицию.

Рак

Этому знаку часто мешает врожденная осторожность и мечтательность. Природа наделила их множеством положительных качеств, но свой жизненный опыт Раки нередко тратят не на борьбу за счастье. Их стратегия — спрятаться от опасностей в собственном внутреннем мире и переждать неприятности в мечтах и придуманных счастливых образах.

Стать баловнем Фортуны Рак сможет, если научиться достигать поставленной цели и встречать испытания с высоко поднятой головой. Такая стратегия поможет избежать пессимистических мыслей и даст силы для борьбы с внутренней неуверенностью и желанием переждать «плохую погоду».

Овен

О категоричности и патологической склонности к преувеличению представителей этого знака зодиака можно слагать легенды. Их уникальная способность раздувать из мухи слона мешает им увидеть лежащие на поверхности решения. Эта черта привлекает одну проблему за другой, которые подобно снежной лавине надвигаются на Овнов. Астрологи считают, что Овнам стоит принять окружающий мир и научиться больше доверять людям.

Овнам как воздух необходимо умение уступать людям там, где это целесообразно, и не пытаться все сделать в гордом одиночестве. Научившись терпению, этот знак зодиака получат все шансы на успех. Контроль над эмоциями, решение проблем с разумным подходом и «холодной головой» сильно упростят этим людям жизнь. В противном случае Овны обречены всю жизнь ходить по одним и тем же граблям.

Не расстраивайтесь, если ваш знак зодиака оказался среди невезучих. Помните, что неудачи каждому дают опыт и всегда есть способы решить проблему!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на joinfo.ua