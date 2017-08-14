Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности

14.08.2017 09:53

Астролог Любовь Шехматова подготовила прогноз на неделю.

Об этом передает Сегодня.

ОВНЫ. Жизнь сейчас для вас — азартная игра. И все же не сильно заигрывайтесь, соблюдайте правила благородства, иначе рискуете стать банкротом. Воздержитесь от посягательств на чужие ресурсы, не будьте эгоистом, транжирой, бережно распределяйте собственные средства, семейный бюджет, делая необходимые покупки. Главное — страстное "хочу" вовремя обуздать.

Ваша задача — сделать людей счастливыми (благоверных прежде всего), и здесь все средства хороши. Охотно раскошеливайтесь, делитесь всем, чем богаты (материально, сердечно, энергетически, физически), так надо для блага будущего.

Чтобы удержаться на карьерном плаву, трудитесь с творческим рвением, ярко демонстрируя свои таланты, генерируя идеи. Начальство оценит.

ТЕЛЬЦЫ. События недели являются определяющим тестом на правильность действий. В вашей натуре ярко проявятся черты, генетически унаследованные от предков, поэтому с пониманием относитесь к поведению домочадцев, ведь яблоко от яблони недалеко падает.

Уважайте фамильные, национальные традиции, создайте уютную семейную атмосферу и силы зафонтанируют. Дом — это неиссякаемый источник творческой энергоподзарядки.

Усмирите амбиции, претензий не предъявляйте, а оставьте родным право на собственные вкусы, противоположные мнения.

У многих назревает успешное решение проблем с недвижимостью (арендой, покупкой). И не следует выносить сор с избы! Активизируйте контакты с Раками.

13-15 августа — кризисные дни.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит барахтаться в кармической круговерти. Если ранее лукавили, прибегали к авантюрам, обманам, хитростям, все выплывет на поверхность. Инициативность проявляйте дозированно, насильно никому ничего не навязывайте.

Попросят о помощи — благожелательно идите людям навстречу.

В то же время прислушайтесь к позывным организма — есть риск истощиться и заболеть. Здоровье — святая святых, его следует беречь, избегая переутомления, вовремя отдыхать, заниматься профилактикой души и тела. И обязательно подавайте милостыню нуждающимся. Ее ассортимент разнообразный — кому-то помочь материально, а кого-то утешить душевно. Рука дающего не оскудеет!

16-17 августа — удачные дни.

РАКИ. В финансовой сфере высокая динамика, менять место работы не следует, здесь удастся достаточно заработать, укрепить профессиональный авторитет. Впрочем, расходы будут расти пропорционально доходам. Придерживайтесь золотой серединки в желаниях и возможностях, нарушение баланса "беру-даю" (и в любви тоже) недопустимо. Все риски просчитывайте. Рвать любые отношения сейчас нельзя.

Если вы скряга, эгоист, скупитесь "раскошелиться", о любовном счастье, несмотря на шарм обаяния, не мечтайте. Только рыцарские духовные натуры могут рассчитывать на благодатные дары в личной жизни. Реализовать заветные желания повезет образцовым семьянинам.

ЛЬВЫ. Вы яркие авторитетные лидеры, энергетика колоссальная, способны затмить любого конкурента, скрутить в бараний рог тех, кто не подчиняется. Безразличных вокруг нет, одни вами безумно восхищаются, а другие боятся, завидуют. Умело балансируйте властным скипетром (ибо двигаетесь по минному полю), чтобы с бунтарями консолидироваться и не нажить врагов.

На работе берегитесь конкурентов, они непредсказуемы, изобретательны (возможно, вы их недооцениваете), и не спорьте с руководством.

Сейчас последнее "да" или "нет" остается за вами — в любых ситуациях, требующих разрыва уз, контрактов, договоренностей или объединения сторон.

13-15 августа — кризисные дни.

ДЕВЫ. Ваше место за кадром, где бурлят судьбоносные события, а вы умело манипулируете тайными рычагами влияния.

Плывите по течению, решая проблемы по мере их поступления. И прежде всего чужие. Не следует афишировать свою деятельность (кроме доверенных лиц), диктовать условия. Молчание — золото.

Пора уменьшить рабочие нагрузки, оставить "левую" работу, если она не под силу, претит. Материальные блага придут из других источников. Принимайте активное участие в благотворительных акциях, умудряйтесь по ходу обстоятельств вовремя заявить о себе, а когда надо — спрятаться в подполье. Отшельничество — на пользу.

И непременно уделите внимание любимому делу, это прекрасная отдушина.

С 13 августа по 5 сентября не следует начинать новые дела, это период непонимания друг друга, глупых недоразумений, информационных ошибок, фальшивых слухов.

ВЕСЫ. Очутившись на гребне социальной популярности, держитесь верных друзей, через них придет удача. Сейчас вы сердце, мозг, творческий двигатель братского коллектива. Благодетель и блестящий политический стратег.

Страстные аппетиты желаний типа "хочу все и сейчас" следует обуздать. Внимание охотникам за любовными приключениями: хватит экспериментировать, отношения с давними любовницами (ками) пришло время переформатировать в дружбу. И не будьте наивными, в критические моменты вас могут "купить". Держитесь Раков, Стрельцов.

16-17 августа — удачные дни.

СКОРПИОНЫ. Вокруг наэлектризованная атмосфера, не вскочите сгоряча в плохую "компанию". Как говорится, с умным найдешь, а с дураком потеряешь. Если вы обладаете в совершенстве профессиональным мастерством и поставили цель взойти на карьерный Олимп, тайно куйте железо пока горячо. Тогда удастся получить престижную должность или укрепить завоеванные деловые позиции. Высокие покровители найдутся, начальство создаст замечательные привилегии.

Главное — поладить с конкурентами и рационально подойти к персональным требованиям. Ибо вам дастся по заслугам, не больше.

Регулярно жертвуйте несчастным, проявляя милосердие и сострадание, сейчас через вас действует Рука Божья.

А домашние хлопоты подождут.

13-15 августа — кризисные дни.

СТРЕЛЬЦЫ. Рабочая территория — это арена для рекламы достижений, талантов, наработанного опыта, но одновременно является опасным возбудителем для соперников, которые изощренно точат на вас зуб.

Затевая совместные проекты, держитесь верных духовных друзей, которым искренне доверяете, с кем братские отношения в свое время прошли сложные испытания — они не подведут!

И запомните: тот, кто "блефует" — работает на черные силы. Не поддавайтесь внешним провокациям.

КОЗЕРОГИ. Вы рискуете оказаться в плену сексуальных пристрастий, за которые придется хорошо "раскошелиться", джин чувственных наслаждений требует платы повышенной самоотдачей. Будете скупиться — останетесь одни, разъяренными и недовольными.

Очаровательные избранники "страдают" ненасытностью, поэтому если дорожите союзом, ваша задача — инвестировать собственные ресурсы (сердечные, энергетические, чувственные, материальные, интеллектуальные) на благо их потребностей.

Не жалейте, богатеет тот, кто отдает!

ВОДОЛЕИ. Организованность, мобильность, четкость мышления — залог нейтрализации критических ситуаций, конфликтов.

Неделя крайне напряженная. Неудовлетворенность профессиональными проблемами можно компенсировать благодаря гармоничной деловой команде, а справиться с домашними инцидентами помогут брачные спутники.

Сейчас всем, кто мечтает о счастливом союзе, судьба посылает достойного партнера. Но имейте в виду — выбираете не вы, а вас. Не пропустите свою половинку. И не инициируйте развод, если отношения зашли в тупик. Есть шанс их переформатировать.

Позаботьтесь о внешности, товар в красивой упаковке привлечет своего покупателя.

13-15 августа — кризисные дни.

РЫБЫ. Вы — неутомимые труженики, универсальные специалисты, способные справиться с самыми сложными задачами, выполняя одновременно широкий фронт работ, за что будет ценить начальство. И зарплаты прибавится. Подрабатывайте на стороне, принимайте активное участие в модернизационных трудовых процессах, идя в ногу с прогрессивными технологиями. С конкурентами не воюйте, а обменивайтесь практическим опытом.

Интересы команды следует ставить на первое место. По поводу здоровья не беспокойтесь, во время вдохновенной творческой работы переплавятся все стрессовые шлаки, сбалансируются физиологические ритмы организма. Однако и лукавый не дремлет, толкая на провокации в сфере "начальник-подчиненный", "родители-дети". Здесь с февраля до ноября предначертано пройти тест на святость.

Источник: http://from-ua.com