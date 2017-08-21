- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- Тройка лучших знаков Зодиака в постели08:26
- Какие судьбоносные моменты ожидать знакам Зодиака до конца года?07:46
- Самый сильный знак Зодиака07:57
- Астрологический прогноз с 30 сентября по 6 октября21:45
- Что ждет ваш знак зодиака в октябре?07:46
- Астрологический прогноз с 23 по 29 сентября22:15
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- Какие знаки Зодиака с легкостью обведут вас вокруг пальца07:05
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя
Период с 21 по 27 августа будет непростым
Период с 21 по 27 августа будет непростым для всех знаков Зодиака, поскольку он будет отмечен "великим американским затмением"; эта неделя будет "взрывоопасной" - в прямом и в переносном смысле.
Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.
По его словам, определяющим событием недели станет солнечное затмение 21 августа - “великое американское затмение", которое будет наблюдаться на американском континенте. Его особенность состоит в том, что оно пройдет "на планете Марс" - планете, символизирующей взрывы, конфликты и т.д.
"В целом вся эта неделя будет критической, но особенно период с понедельника по четверг", - сказал он. Росс рекомендует в эти четыре дня "отложить все поездки и ничего кардинального не предпринимать". "Боже вас упаси затевать какие-то новые проекты. Хуже всего в этом время выходить замуж и жениться. Кстати, по средам празднуют много свадеб, но в эту среду я этого настоятельно не рекомендую. В пятницу и субботу уже можно".
Усугубляет ситуацию и "ретроградный Меркурий" - планета, связанная с коммерцией, - сообщил астролог.
Отвечая на вопрос, следует ли принимать участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, можно ли полюбоваться на военный парад на Крещатике, астролог заявил: "Я бы вообще отменил все парады, потому что это недалеко от затмения. Всякое может быть, я бы перестраховался. Техника может не сработать, вместо холостого снаряда может полететь боевой и так далее. Может возникнуть масса неожиданных ситуаций. Это же касается также полигонов и складов боеприпасов. Нужно быть особенно осторожными. Ситуация взрывоопасная".
"Я не рекомендую посещать места с большим скоплением людей, хотя опасность совершения терактов, скорее всего, не грозит Украине", - заметил он.
Росс добавил, что такой же взрывоопасной ситуация будет и в отношениях между людьми. Любая семейная ссора грозит закончится трагедией. "Распитие спиртных напитков в компании категорически противопоказано на этой неделе. Могут происходить страшные ситуации – до поножовщины", - сказал он.
В то же время астролог заверил, что дни с 21 по 27 августа – лучшее время для возвращения долгов и восстановления утраченных семейных и дружественных связей. "Если вы кому-то что-то должны, особенно лет пять-десять, нужно отдавать долги. Нужно вспоминать близких, восстаналивать родственные узы и отношения со старыми друзьями. Если вы разругались с кем-то и хотите восстановить отношения, то это лучшее время. Союзы, которые были разрушены, можно склеивать именно сейчас", - рассказал Росс.
По его словам, неделя будет сложной для всех знаков Зодиака. Тем не менее, он выделил тройки "счастливчиков" и "аутсайдеров".
В первой категории он назвал Дев, Козерогов и Тельцов. "На этой неделе больше всего будет везти зодиакальным знакам стихии земли. Прежде всего, это Дева. Им могут удаваться абсолютно новые дела, новые свершения, но лучше их начинать со второй половины недели. У Козерогов очень хорошая ситуация, особенно в плане дальних поездок, проектов, связанных с иностранцами, с получением нового образования, поступления куда-то. Тельцам может очень сильно вести в азартных играх, они могут рисковать. Кроме того, возможна встреча своей суженой или суженого. Сделки также будут удачными. Но лучше все это делать во второй половине недели или в конце недели, не раньше четверга".
В числе главных "аудсайдеров" недели Росс назвал Львов, Водолеев и Скорпионов.
"Мощнейшее затмение будет действовать на зодиакальный знак Льва. У них будет катастрофический период, особенно у августовских. Могут быть массовые сложные ситуации, трудности, ссоры, резкие перемены, все может идти в жизни под откос. Я бы посоветовал этим людям не выходить из дома в принципе, лежать на топчане или на пляже, попивая какой-нибудь коктейль. Но алкоголем не увлекаться, потому что в таком состоянии можно утонуть в море. Львы, следите за собой!" - призвал астролог.
"Очень сложная ситуация будет и у Водолеев. Их может настигать налоговая, требовать возврата каких-то долгов или еще чего-то. Какой-то недруг может нанять "братков", чтобы "наехать" на него. Вообще, эта неделя для Водолеев может быть болезненной. Вдруг могут проявиться какие-то болезни симптоматического свойства. Водолеев могут прессовать, обманывать, кидать на большие суммы денег", - спрогнозировал Росс.
"Третий знак Зодиака, которому будет плохо так же, как Льву и Водолею – это Скорпион. Им ни в коем случае нельзя никому доверять, нужно быть настороже. Могут быть конфронтации с начальством. Скорпионов могут увольнять с работы, они могут попадать в неожиданные перетасовки. Но самое главное для Скорпионов в этот период – не примирять две враждующие стороны, потому что они сами могут пострадать. Нужно занимать нейтральную конформистскую позицию, что не свойственно Скорпионам – они никогда не бывают конформистами, они революционеры. Но на этой неделе следует наступить на горло собственной песне", - порекомендовал астролог.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
- Рынок замер
- В Мариуполе разоблачили крупную ОПГ, обворовывавшую предприятия
- "Донбассэнерго" продадут. Но на жестких условиях
- В Донецке президент Чехии устроил разнос подчинённым и предложил построить пивзавод (ФОТО + ВИДЕО)
- ДЭМЗ простаивает из-за отсутствия оборотных средств
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- Борис Акунин "завязал" с Эрастом Фандориным10:45
- В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечных батареях10:30
- Группа «Приват» массово выставляет на продажу свои активы10:20
- Сборную Украины простимулировали двойными премиальными за победу над Хорватией10:15
- РАССЕКРЕЧЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕРВОМУ СОВЕТСКОМУ СПУТНИКУ10:05
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- В Японии открыли первый в мире музей Джона Леннона09:47
- УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ РФ: СБУ ИНИЦИИРУЕТ НОВЫЙ ЗАКОН09:40
- Конец идиллии: в СМИ сообщают о расставании Шакиры и Пике09:30
- Для топовых смартфонов Samsung создали виртуальную Windows 1009:22
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу08:04
- Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?07:52
- Семь снов, которые предупреждают о важных событиях07:34
- Законы Порошенко по Донбассу: несколько причин, по которым дрались в Раде22:30
- Что нужно сделать, чтобы восстановить микрофлору кишечника22:13
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Как часто можно есть яйца на самом деле
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко