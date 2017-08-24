Какой мужчина вам нужен по знаку Зодиака

24.08.2017 07:32

Выбирать себе мужчину для любви и жизни нужно не только по велению сердца, но и по знаку зодиака. Знание особенностей характера, поведенческих реакций и наклонностей, которые формирует в человеке расположение планет в день его рождения, поможет избежать несчастливых отношений, обреченных на распад.

Мужчина для женщины-Овна

Овнами управляет воинственный Марс. Его влияние определяет сердечный выбор женщины-Овна. От отношений она ждет пылких страстей и запредельных эмоций. Поэтому вряд ли ее душу взбудоражит робкий и неуверенный в себе мужчина. Хотя шанс все же имеет даже такой претендент на сердце женщины-Овна, если он – чувствительная и романтичная натура. Узами брака связать представительницу огненного знака сможет мужчина, способный всегда держать страсть в постоянном накале.

Мужчина для женщины-Тельца

Сердцем женщины-Тельца управляет планета любви Венера. Она наделила представительниц знака невероятным обаянием, умением кружить головы и коллекционировать мужские сердца. В флиртовании они, конечно, знатные мастерицы, однако и сами легко поддаются мужским чарам. Правда, мужчина должен обладать незаурядным интеллектом, быть щедрым и не слишком требовательным. Не последнее место в его приоритетных качествах должна занимать и верность. Женщины-Тельцы не умеют прощать измену.

Мужчина для женщины-Близнецов

«Воздушные» женщины-Близнецы управляемы Меркурием. Они готовы отдать свое сердце лишь мужчине, который знает дорогу к «седьмому небу». Он должен быть галантным, благородным, но главное – щедрым. Если ее избранник прямо на свидании начнет подсчитывать сумму чека в ресторане, торговаться за букет цветов или искать альтернативу экзотическому отдыху, представительница Близнецов уйдет от него решительно и по-английски. Любовь она всегда мерит щедрыми поступками. Но и сама она никогда не поскупится для любимого мужчины – ни на подарки, ни на время, ни на чувства.

Мужчина для женщины-Рака

Чувства женщины-Рака во власти Луны. Это таинственное светило наполняет своих «подопечных» магической силой. Большинство женщин в знаке Рака сражают своей красотой, берут верностью и преданностью. О таких женщинах мечтают многие мужчины. Однако женщина-Рак отдаст свое тело и душу только мужественному, брутальному мужчине, имеющему незаурядную внешность и стиль. Часто именно такие мужчины ее и губят. Но другого счастья она себе не представляет.

Мужчина для женщины-Льва

Свое сияние, силу и лучезарность Львицам дарует их покровитель – Солнце. Это сказывается на характере представительниц этого огненного знака. Они не просто имеют мощную силу очарования, но и умеют ловко ею манипулировать. Львицы любят провоцировать мужчин и затевать любовные игры. Часто они так сильно к этому привыкают, что уже даже будучи замужними, продолжают флиртовать, не особо заботясь о своей репутации. Львица способна влюбиться в не менее яркого и азартного мужчину, который будут время от времени позволять ей флиртовать и быть «мартовской» кошечкой.

Мужчина для женщины-Девы

Любовными предпочтениями Дев управляет Меркурий. Женщины этого знака очень женственны и сексуальны. К жизни у них очень прагматичный подход, который в сочетании с удивительной интуицией позволяет им практически не ошибаться в выборе мужчин. Сделать Деву счастливой под силу только верному и надежному мужчине. Хотя часто она может долго терпеть рядом с собой недостойного ее мужчину. Дева будет оправдывать его перед окружающими, придумывать ему массу заслуг, но главной и часто единственной его заслугой является талант хорошего любовника.

Мужчина для женщины-Весы

Женщины-Весы – Венерины дочки. Родиться под этим знаком, значит быть обреченной на женское счастье. Как правило, большинство женщин-Весов наделены уравновешенностью, гармонией и мудростью. Эти качества незаменимы в семейной жизни. С представительницей этого знака будет счастлив тот мужчина, который ищет в женщине Женщину с большой буквы. Ее спутник должен обладать доброжелательностью, спокойствием, но главное, всегда уметь находить компромисс, как умеет это делать она сама.

Мужчина для женщины-Скорпиона

Планетой-покровительницей женщин-Скорпионов является Плутон. Именно он наделяет их смертоносным сочетанием качеств – соблазнительностью и коварством. Тот мужчина, который пройдет «семь кругов ада», уготовленных в качестве испытания представительницей Скорпионов, и останется в живых – станет счастливейшим из счастливых… Если, конечно, после этого женщина-Скорпион не изведет его своей маниакальной ревностью. А ревновать она будет! Ведь ее избранником является лучший из мужчин.

Мужчина для женщины-Стрельца

Под покровительством Юпитера женщина-Стрелец не может оставаться равнодушной к темпераментным мужчинам, которые способны на большую любовь. Но мужчина не обязательно должен родиться с набором идеальных мужских качеств. Она сама практически из любого мужчины может сделать свою мечту. Главное, чтобы он не оказался нытиком и вечной жертвой обстоятельств. Все остальное женщина-Стрелец сможет перевоспитать, при этом мужчина никогда не почувствует, как им ловко манипулируют.

Мужчина для женщины-Козерога

Женщину-Козерога, управляемую Сатурном, способен покорить мужчина умный, уверенный и сильный. Только с такими качествами можно претендовать на самодостаточную женщину с большим интеллектуальным потенциалом, которой является женщина-Козерог. Она не приемлет отношения, в которых только слащавая романтика. Ее надо брать психологическими играми и хитрыми провокациями. С мужчиной ей интересно, если нескучно и нелегко.

Мужчина для женщины-Водолея

Подпадая под силу влияния Урана, женщина-Водолей излучает флюиды, которые привлекают мужчин, словно цветы пчел. Однако женщины Урана очень разборчивы в партнерах, а тем более тех, которые претендуют на руку и сердце. Стать своим спутником женщина-Водолей позволит мужчине, который умеет зарабатывать, знает толк в любви и женскую психологию. Немаловажна для нее и внешность, но здесь она все же может отступить от своих принципов, если мужчина окажется веселым и харизматичным.

Мужчина для женщины-Рыбы

В выборе мужчин женщинам-Рыбам часто «мутит воду» их планета-покровитель Нептун. Они бросаются в омут с головой, если мужчина, оказывающий знаки внимания, покажется им не очень доступным. Добиваться мужчин, покорять их и доказывать им свое превосходство – слабость женщин-Рыб. Однако часто мужчины не желают меняться ролями и оставляют представительниц знака Рыбы с разбитым сердцем. Но женщины долго не унывают. Непокоренных мужчин вокруг пруд пруди.

Любви Вам!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.allwomens.ru