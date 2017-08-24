Самый обидчивый знак Зодиака

24.08.2017 20:20

Об обидчивости человека можно узнать по гороскопу. Астролог Василиса Володина о самых обидчивых и злопамятных Знаках Зодиака. Надеемся, что этот гороскоп поможет вам лучше разобраться в себе и побольше узнать об особенностях характера окружающих людей.

Овен

Овнов обидеть очень легко. Для этого достаточно просто указать на ошибки или раскритиковать их поведение. Но представители этого Знака Зодиака быстро забывают обиды и никогда не держат зла. Они просто отомстят и забудут!

Телец

Тельцы очень обидчивые натуры. Они очень чувствительно относятся к чужому мнению, особенно негативному. Люди этого Знака Зодиака долго держат в себе обиду и с трудом прощают тех, кто им причинил боль. Увы, но таким отношением ко всему происходящему Тельцы делают хуже только себе.

Близнецы

Если Близнецы обижаются, то делают они это очень заметно. Не только видом, но и своим поведением они дают понять, что кто-то посмел затронуть их тонкие струны души. Гороскоп Василисы Володиной говорит о том, что Близнецы не будут держать негатив в себе и обязательно попытаются нанести словесный удар своему обидчику.

Рак

Раки могут обидеться на любую неудачно сказанную фразу в их адрес или даже на шутку. Любая мелочь может стать для них серьезным поводом для обиды. Вымолить прощения у Раков очень сложно, так что в общении с ними нужно тщательно подбирать выражения.

Лев

Льва может обидеть недостаточное восхищение его достижениями и талантами. Если кто-то осмелится назвать их посредственностью, они серьезно обидятся. Однако план мести они вынашивать вряд ли будут. Львы просто перестают общаться со своими обидчиками.

Дева

Согласно гороскопу от Василисы Володиной, Дев обидеть очень непросто. Представители данного созвездия по натуре неконфликтные и легко могут снести колкую шуточку в свой адрес или грубое выражение. Однако после таких поступков они записывают в «черный список» тех, кто пытался их чем-то оскорбить или унизить.

Весы

Весы обидчивы как дети. Если кто-то причинил им боль, то они расскажут о своих страданиях всем окружающим. Поделившись своими переживаниями, представители этого Знака Зодиака быстро забывают о нанесенной обиде.

Скорпион

Скорпионы по-особому переживают обиды. Они не копят эмоции в себе и предпочитают мстить той же монетой. В процессе своей мести Скорпион не только добивается страдания своего обидчика, но и получает удовольствие от того, что его недоброжелателю стало плохо, как было когда-то и ему.

Стрелец

Стрельцов обидеть очень сложно. Они не злопамятны и не конфликты. Но если их задеть за больное, то они обозлятся на весь мир. Согласно гороскопу от Василисы Володиной, Стрельцы быстро отходят, если у них искренне попросить прощения.

Козерог

Козерогов может обидеть любое негативное высказывание о его деловых качествах либо критика его деятельности. Представители этого Знака Зодиака долго не смогут смириться с тем, что кто-то сомневается в их успехе.

Водолей

Обидеть Водолея очень просто. Для этого достаточно сказать о том, что все их идеи странные и никогда не смогут реализоваться. Водолеи не станут доказывать обратное, а просто вычеркнут человека, не верующего в его идеи, из своей жизни.

Рыбы

Рыбы очень обидчивые. Несмотря на это, они всегда простят тех, кто причиняет им страдания и боль. Вот только после прощения им легче не становится, и они продолжают копить негативные эмоции в себе и жаловаться всем подряд

Источник: dailyhoro.ru