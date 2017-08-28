Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов

28.08.2017 12:20

Стрелец

Девушки-Стрельцы не умеют врать убедительно, даже если захотят. Они слишком правдивы и честны себе во вред, забывая о том, что могут ранить чьи-то чувства. Однако честность для Стрельца — наивысшая моральная добродетель, и независимо от обстоятельств, можете быть уверены, что она говорит правду.

Овен

Если вы носите туфли, которые выглядят глупо, это первое, что заметит и скажет вам девушка-Овен. Она не видит смысла в уклонении от очевидного или подслащивании горькой правды. Если вы скажете ей, что она обидела ваши чувства, она лишь пожмет плечами.

Лев

Благородные девушки-Львы ничего не боятся, в том числе и правды. Они не видят ценности во лжи, пусть даже она будет во благо или избавит кого-то от страданий. Если ее подруга спрашивает, подходит ли ей платье, а это не так, девушка-Лев даст честный ответ. Она гордится своей честностью. Но иногда она может немного привирать, но только для того, чтобы погладить свое эго.

Рак

Девушка-Рак болезненно честна в романтических отношениях, потому что хочет знать наверняка, на каком этапе отношений она находится с партнером. Если она почувствует, что всему конец, она скажет об этом своему партнеру, чтобы избавить его от мучений жить во лжи. Она врет лишь в редких случаях, когда стоит на страже чужих чувств.

Дева

Есть два типа лжи — та, которая вредит, и та, что защищает от вреда. Последняя известна как «белая ложь», и Дева в этом — эксперт. Она никогда не говорит то, что может причинить боль кому-то другому. Но если ее бойфренд придет на свидание немытым или заросшим, с жутким луковым дыханием, она скажет ему, что он пахнет так вкусно, что они немедленно должны принять совместный душ. Говоря ложь во благо, она сглаживает острые углы отношений.

Телец

Этот знак ненавидит драму и конфликты, поэтому будет лгать, чтобы сохранить мир. Вместо того, чтобы признать, что она не хочет идти на концерт с вами, потому что ненавидит вашу любимую группу, она скажет, что ей нужно заехать покормить кошек друга, который уехал из города на пару дней. Если вас плохо подстригли, Телец назовет вашу стрижку «милой» и скажет, что она открывает ваши красивые глаза.

Скорпион

Скорпионы будут жестоко честны по отношению к вам и жестоко нечестны по поводу себя. Вы можете одеваться, как девушка-Скорпион, но она скажет, что вы выглядите ужасно, а она похожа на королеву. Вы можете доверять всему, что она говорит о вас, но ничему относительно нее самой.

Козерог

Если в солнечный день девушка-Козерог почувствует себя счастливой, она вряд ли сможет сдержать свою улыбку. Но если вы спросите ее, почему она так счастлива, она не расскажет вам, что это потому, что она занялась сексом с коллегой во время обеденного перерыва. Она будет предельно честна в своих чувствах, но будет лгать, как демон, если это убережет ее от неприятностей.

Водолей

Если это платье вас полнит, девушка-Водолей так и скажет. Но если ваше увеличение веса вызвано диабетом, и вы не можете позволить необходимое лечение, Водолей пойдет с вами в местную клинику и оплатит вам все расходы. Водолеи будут лгать, когда посчитают, что цель оправдывает средства, и, если нужно солгать, чтобы помочь другу, они сделают это.

Рыбы

Рыбы очень хорошо врут, что многим не нравится. Они также уникальны в том, что также лгут самим себе: она может говорить абсолютно честно, что отлично себя чувствует, только потому, что она обманула себя, веря в это. Рыбы лучше всего лгут, даже не подозревая об этом.

Весы

У Весов репутация поддельных и двуличных особ. Девушка-Весы может быть очень обаятельной, но в глубине души вы ощутите, что она действует так, потому что хочет чего-то от вас — будь то сигарета или номер телефона вашего парня. Она честна с самой собой, но отвратительная лгунья в отношении всех остальных.

Близнецы

Ожидаете ли вы полной честности от знака, символ которого – две разделенные личности? Близнецы не только много врут, они даже не могут следить за своей ложью, поэтому будут нагромождать одну ложь на другую, пока весь карточный домик не рухнет. И тогда она будет лгать о том, что никогда не лгала

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru