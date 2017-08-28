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Архив - Астрологический прогноз

Самые депрессивные знаки Зодиака

28.08.2017 09:47
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Самые депрессивные знаки Зодиака

Астрологи обозначили несколько самых несчастных Знаков Зодиака. Три представителя зодиакального круга обладают настолько тонкой душевной организацией, что просто не могут ужиться во враждебном и суетливом мире.

 

Знак Зодиака с врожденным синдромом жертвы

На третьем месте в списке самых несчастных Знаков Зодиака грациозно расположились Девы. Это довольно драматичный и нервозный Знак, который не умеет расслабляться и отвлекаться от суеты. Представители созвездия Девы очень любят возлагать на себя чрезмерную ответственность, прогибаясь под ее грузом.

Если бы не тяжелый характер, они бы с удовольствием разделили свое бремя с близкими людьми. Но увы, Девы провозглашают себя великомучениками, выбирая для себя роль жертвы на всю оставшуюся жизнь. Так как этот Знак — символ упорства, трудолюбия и справедливости, за удачу его представители хвататься не намерены. Они всего добиваются сами, правда, тяжелым и напряженным трудом.

 

Знак Зодиака с повышенной мнительностью

Люди, рожденные под Знаком Рака, крепко стоят на втором месте в параде самых несчастных представителей зодиакального круга. В силу врожденной чувствительности и сверхэмоциональности у Раков довольно много психологических проблем, основанных на комплексах и внутренних сомнениях. Только представители этого Знака могут так долго и упорно сомневаться в себе и своих силах, делая один шаг вперед и сразу же три назад. Они очень покладисты, но в то же время ужасно горды, что мешает влиять на людей и действовать, исходя из своих предпочтений. В семейной жизни представители Раков чаще всего несчастны, так как отвоевать главную роль в отношениях им не хватает сил.

 

Знак Зодиака, склонный к постоянному самобичеванию

Лидирующую позицию занимают представители Рыб, которые признаются, что вряд ли назвали бы себя счастливыми людьми. Имеются, конечно, и исключения. Но в основном представители зодиакальных Рыб — интроверты, углубленные в себя. Их бесконечный самоанализ часто перерастает в грубую самокритичность. Рыбы часто испытывают неуверенность в себе и сильно нуждаются в человеке, который смог бы восхищаться ими и подпитывать их внутренний мир, направляя в нужное русло.

Однако найти родственную душу Рыбам довольно сложно в силу своих астрологических особенностей. Представители этого Знака — творческие личности, неспособные мыслить приземленно и поверхностно, что вызывает конфликт интересов и приоритетов при общении. Именно поэтому большинство Рыб обречены на одиночество, а это для них страшнее смертной казни.

Несчастные и обиженные влиянием звезд Знаки Зодиака при личном желании могут перекочевать даже в разряд счастливчиков. Главное — помнить, что только человек — кузнец своего счастья. А астрологическая предрасположенность к горькой судьбе — всего лишь небольшое испытание. Мы желаем вам успехов, удачи и счастья.

Берегите себя!

Источник: https://mirkrasoty.life  с ссылкой на dailyhoro.ru



Теги: Донбасс, психология, депрессия, знаки Зодиака
 
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