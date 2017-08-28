- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- Тройка лучших знаков Зодиака в постели08:26
- Какие судьбоносные моменты ожидать знакам Зодиака до конца года?07:46
- Самый сильный знак Зодиака07:57
- Астрологический прогноз с 30 сентября по 6 октября21:45
- Что ждет ваш знак зодиака в октябре?07:46
- Астрологический прогноз с 23 по 29 сентября22:15
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- Какие знаки Зодиака с легкостью обведут вас вокруг пальца07:05
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
Самые депрессивные знаки Зодиака
Астрологи обозначили несколько самых несчастных Знаков Зодиака. Три представителя зодиакального круга обладают настолько тонкой душевной организацией, что просто не могут ужиться во враждебном и суетливом мире.
Знак Зодиака с врожденным синдромом жертвы
На третьем месте в списке самых несчастных Знаков Зодиака грациозно расположились Девы. Это довольно драматичный и нервозный Знак, который не умеет расслабляться и отвлекаться от суеты. Представители созвездия Девы очень любят возлагать на себя чрезмерную ответственность, прогибаясь под ее грузом.
Если бы не тяжелый характер, они бы с удовольствием разделили свое бремя с близкими людьми. Но увы, Девы провозглашают себя великомучениками, выбирая для себя роль жертвы на всю оставшуюся жизнь. Так как этот Знак — символ упорства, трудолюбия и справедливости, за удачу его представители хвататься не намерены. Они всего добиваются сами, правда, тяжелым и напряженным трудом.
Знак Зодиака с повышенной мнительностью
Люди, рожденные под Знаком Рака, крепко стоят на втором месте в параде самых несчастных представителей зодиакального круга. В силу врожденной чувствительности и сверхэмоциональности у Раков довольно много психологических проблем, основанных на комплексах и внутренних сомнениях. Только представители этого Знака могут так долго и упорно сомневаться в себе и своих силах, делая один шаг вперед и сразу же три назад. Они очень покладисты, но в то же время ужасно горды, что мешает влиять на людей и действовать, исходя из своих предпочтений. В семейной жизни представители Раков чаще всего несчастны, так как отвоевать главную роль в отношениях им не хватает сил.
Знак Зодиака, склонный к постоянному самобичеванию
Лидирующую позицию занимают представители Рыб, которые признаются, что вряд ли назвали бы себя счастливыми людьми. Имеются, конечно, и исключения. Но в основном представители зодиакальных Рыб — интроверты, углубленные в себя. Их бесконечный самоанализ часто перерастает в грубую самокритичность. Рыбы часто испытывают неуверенность в себе и сильно нуждаются в человеке, который смог бы восхищаться ими и подпитывать их внутренний мир, направляя в нужное русло.
Однако найти родственную душу Рыбам довольно сложно в силу своих астрологических особенностей. Представители этого Знака — творческие личности, неспособные мыслить приземленно и поверхностно, что вызывает конфликт интересов и приоритетов при общении. Именно поэтому большинство Рыб обречены на одиночество, а это для них страшнее смертной казни.
Берегите себя!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, психология, депрессия, знаки Зодиака
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- Борис Акунин "завязал" с Эрастом Фандориным10:45
- В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечных батареях10:30
- Группа «Приват» массово выставляет на продажу свои активы10:20
- Сборную Украины простимулировали двойными премиальными за победу над Хорватией10:15
- РАССЕКРЕЧЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕРВОМУ СОВЕТСКОМУ СПУТНИКУ10:05
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- В Японии открыли первый в мире музей Джона Леннона09:47
- УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ РФ: СБУ ИНИЦИИРУЕТ НОВЫЙ ЗАКОН09:40
- Конец идиллии: в СМИ сообщают о расставании Шакиры и Пике09:30
- Для топовых смартфонов Samsung создали виртуальную Windows 1009:22
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу08:04
- Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?07:52
- Семь снов, которые предупреждают о важных событиях07:34
- Законы Порошенко по Донбассу: несколько причин, по которым дрались в Раде22:30
- Что нужно сделать, чтобы восстановить микрофлору кишечника22:13
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Как часто можно есть яйца на самом деле
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко