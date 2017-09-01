Три знака Зодиака, которым повезет в сентябре

01.09.2017 07:45

Вот кому из Знаков Зодиака повезет в первом месяце осени:

Дева

Да, тут и удивляться нечему. Девы, хватайтесь за всевозможные нити и плетите, плетите, плетите. У вас получится все, за что вы не возьметесь, ведь это ваш родной месяц.

Время пробовать, рисковать, начинать. Обязательно обращайте внимание на знаки судьбы, подаваемые заботливой Вселенной. Любопытно, что вещь, которую вы найдете случайно, станет своеобразным талисманом для вас и ваших целей. Кстати, речь идет не только о карьере, пора задуматься и о личной жизни, тем более звезды благосклонны к вам. Дерзайте!

Весы

Весы, ваш выход! Все, о чем вы думали, мечтали, к чему стремились, наконец будет осуществлено. Карьера. Деньги. Самоусовершенствование. Вы станете лидером, подниметесь на ступень, а то и две, выше. Вам «распростёрла руки» сама Вселенная.

У вас есть отличный шанс получить повышение в должности или в зарплате. Самое время реализовывать себя, ведь стопроцентный успех вам обеспечен!

Водолей

Водолеи, вам повезет в том, что вы наконец избавитесь от накипевшей кучи дел, разберетесь в личной жизни и шагнете вперед. Именно в сентябре 2017 вы сумеете преодолеть преграды, мешающие вам для достижения целей. Вы многое осмыслите и поймете. Словно заново родитесь.

Будьте счастливы!

Источник: joinfo.ua