Астрологический прогноз на 9-15 сентября

08.09.2017 20:30

ОВЕН

Вы сумеете с лёгкостью отказаться от устаревшего и начать нечто новое, нестандартное. Взаимоотношения с детьми и другими младшими родственниками будут немного натянутыми.

ТЕЛЕЦ

Неделя месяца будет богата на знакомства. Случайных среди них не окажется - не забывайте обмениваться контактами. Уже очень скоро вам понадобится профессиональный совет одного из сентябрьских «знакомцев».

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятно получение предложения о подработке. Соглашайтесь только в том случае, если деятельность, которой вам предстоит заниматься, вызывает у вас искренний интерес. Одной лишь денежной мотивации хватит ненадолго.

РАК

Чтобы всё сложилось так, как того хотите вы, не допускайте сомнений в успехе. Представляйте, что уже достигли того, о чём мечтаете. Постарайтесь как можно дольше задержаться в этом ощущении, растворитесь в нём.

ЛЕВ

На протяжении всей недели ваша планета-управитель Солнце. А это, дорогие Львы, сулит прибавление денег! Не стоит планировать на это время дела, требующие высокой концентрации внимания.

ДЕВА

Вы отчётливо почувствуете, что выполнение привычных обязанностей станет даваться легче и занимать меньше времени. О сбоях и помехах в делах, можно забыть: сентябрь не готовит неприятных сюрпризов.

ВЕСЫ

Не отказывайтесь от помощи состоятельных людей - проблем с возвратом долга возникнуть не должно. В это время не переедайте, чтобы впоследствии не иметь проблем с желудком. И воздержитесь от употребления алкогольных напитков.

СКОРПИОН

Перспективная неделя. Постарайтесь максимально эффективно распорядиться всем тем, что будет в ваших руках, особенно деньгами. Смелее приступайте к реализации задуманного.

СТРЕЛЕЦ

Этот период обещает быть плодотворным и результативным. Сфера ваших обязанностей станет расширяться. Не бойтесь, пока что вам по силам будет справиться со всеми задачами.

КОЗЕРОГ

Управитель вашего знака Сатурн призывает уйти от суеты повседневной жизни. Вам будет не до разговоров на отвлечённые темы с друзьями, близкими и знакомыми. Ритм жизни несколько замедлится, зато вы доведёте дела до совершенства и поставите в них точку.

ВОДОЛЕЙ

В этот период вас охарактеризует фраза «В одно ухо влетает, в другое вылетает». Вероятны трудности с усвоением информации - не стесняйтесь переспрашивать, иначе долго будете разгребать последствия досадных ошибок.

РЫБЫ

Приготовьтесь к тому, что с вами не станут церемониться, а прямо укажут на недочёты и недостатки. С благодарностью примите конструктивную критику. Её цель - помочь вам стать лучше.