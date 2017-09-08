- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?08:11
- Как быстро влюбляются знаки Зодиака08:45
- Астрологический прогноз со 2 по 8 сентября20:36
- Три знака Зодиака, которым повезет в сентябре07:45
- ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА: 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ16:45
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Самый обидчивый знак Зодиака20:20
- Какой мужчина вам нужен по знаку Зодиака07:32
Астрологический прогноз на 9-15 сентября
ОВЕН
Вы сумеете с лёгкостью отказаться от устаревшего и начать нечто новое, нестандартное. Взаимоотношения с детьми и другими младшими родственниками будут немного натянутыми.
ТЕЛЕЦ
Неделя месяца будет богата на знакомства. Случайных среди них не окажется - не забывайте обмениваться контактами. Уже очень скоро вам понадобится профессиональный совет одного из сентябрьских «знакомцев».
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно получение предложения о подработке. Соглашайтесь только в том случае, если деятельность, которой вам предстоит заниматься, вызывает у вас искренний интерес. Одной лишь денежной мотивации хватит ненадолго.
РАК
Чтобы всё сложилось так, как того хотите вы, не допускайте сомнений в успехе. Представляйте, что уже достигли того, о чём мечтаете. Постарайтесь как можно дольше задержаться в этом ощущении, растворитесь в нём.
ЛЕВ
На протяжении всей недели ваша планета-управитель Солнце. А это, дорогие Львы, сулит прибавление денег! Не стоит планировать на это время дела, требующие высокой концентрации внимания.
ДЕВА
Вы отчётливо почувствуете, что выполнение привычных обязанностей станет даваться легче и занимать меньше времени. О сбоях и помехах в делах, можно забыть: сентябрь не готовит неприятных сюрпризов.
ВЕСЫ
Не отказывайтесь от помощи состоятельных людей - проблем с возвратом долга возникнуть не должно. В это время не переедайте, чтобы впоследствии не иметь проблем с желудком. И воздержитесь от употребления алкогольных напитков.
СКОРПИОН
Перспективная неделя. Постарайтесь максимально эффективно распорядиться всем тем, что будет в ваших руках, особенно деньгами. Смелее приступайте к реализации задуманного.
СТРЕЛЕЦ
Этот период обещает быть плодотворным и результативным. Сфера ваших обязанностей станет расширяться. Не бойтесь, пока что вам по силам будет справиться со всеми задачами.
КОЗЕРОГ
Управитель вашего знака Сатурн призывает уйти от суеты повседневной жизни. Вам будет не до разговоров на отвлечённые темы с друзьями, близкими и знакомыми. Ритм жизни несколько замедлится, зато вы доведёте дела до совершенства и поставите в них точку.
ВОДОЛЕЙ
В этот период вас охарактеризует фраза «В одно ухо влетает, в другое вылетает». Вероятны трудности с усвоением информации - не стесняйтесь переспрашивать, иначе долго будете разгребать последствия досадных ошибок.
РЫБЫ
Приготовьтесь к тому, что с вами не станут церемониться, а прямо укажут на недочёты и недостатки. С благодарностью примите конструктивную критику. Её цель - помочь вам стать лучше.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
- Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?
- Астрологический прогноз с 5 по 11 декабря: таинственность Тельцов и общительность Водолеев
- Гороскоп на 25 апреля - 1 мая: Овны, Львы и Девы почувствуют ветер перемен
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Как водолазы-саперы разминируют реки в зоне АТО13:34
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- В Раде одобрили важное изменение в пенсионной реформе: как и когда изменится жизнь украинцев14:28
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- Что делать, если украли банковскую карту и как вернуть украденные мошенниками деньги13:24
- Сенат США хоче збільшити військове фінансування для України 13:08
- Хто тепер накачаний ублюдок?12:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Отправляясь на работу в РФ, украинцы могут оказаться за решеткой12:07
- Служебный пес помешал незаконному перемещению старинного боевого пистолета11:50
- Украинский фермер засеял коноплей 520 га и выращивает ее легально11:30
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Врачи рассказали, как оградить себя от заражения сальмонеллой08:30
- Причины появления горечи во рту21:33
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО