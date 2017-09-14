Астрологический прогноз на 16-22 сентября

14.09.2017 22:48

ОВЕН

На этой неделе будьте осмотрительнее, заводя знакомства. Люди, с которыми сведёт судьба, могут внушать безоговорочное доверие и располагать к откровенным разговорам. А потом взять и раструбить всему свету о том, что узнали от вас.

ТЕЛЕЦ

Именно в этот период удастся поставить финальную точку в неком долгоиграющем деле. Это время пожинать плоды, и, скорее всего, вы окажетесь довольны «урожаем».

БЛИЗНЕЦЫ

Вы более чутко станете чувствовать ложь и интриги. Это умение убережёт вас от участия в сомнительных мероприятиях и от контактов с мошенниками - доверяйте шестому чувству.

РАК

Работы будет много, а времени на её выполнение - не очень. И тут всё будет зависеть от вашего настроя. Не допускайте суеты и паники. Дайте себе установку: «У меня всё получится».

ЛЕВ

Поначалу не всё будет гладко, однако вам довольно быстро удастся «выровнять полёт», и в дальнейшем трудностей не предвидится. Главное - не спасовать перед ними сейчас.

ДЕВА

Ваша уверенность в себе окрепнет. А значит, у вас, «детей Меркурия», всё непременно должно сложиться! Не берите на себя чужую работу. Желание помочь обернётся против вас самих - ограничьтесь советами.

ВЕСЫ

Ваша малейшая оплошность может стать оружием в чужих руках. Ведите себя достойно, тогда период пройдёт без разочарований. Если же вы где-то не сдержались, имейте храбрость признаться в своих поступках.

СКОРПИОН

Сначала будни будут протекать в обычном режиме. Но затем дел прибавится. Чтобы всё успеть, потребуются лучшие ваши качества. Ещё важно - не отвлекаться.

СТРЕЛЕЦ

Не принимайте ответственных решений. Из-за неблагоприятного влияния недружелюбной планеты вы рискуете совершить досадные ошибки.

КОЗЕРОГ

В этот период вы будете склонны совершать большие и ненужные траты. Отправляясь за покупками, берите с собой ровно ту сумму, которую можете позволить себе потратить.

ВОДОЛЕЙ

Вы - сама собранность и концентрация. В результате удастся сделать больше, чем планировалось. Кто-то попытается перекинуть на ваши плечи свою работу. Ограничьтесь советами, иначе, как говорится, «сядут и поедут».

РЫБЫ

Больше внимания уделите вопросам здоровья. Если вы давно не сдавали анализы и не проходили положенные обследования, наверстайте упущенное. Запишитесь хотя бы на профилактический осмотр.