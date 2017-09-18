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Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни
С годами мы становимся мудрее и пересматриваем свое отношение к людям вокруг нас. Иногда возникают такие ситуации, когда назревает необходимость прервать дружеские связи ради оздоровления своей собственной жизни. И это должен быть ваш осознанный выбор!
Если человек причинил вам боль, не дает вам расти и развиваться или характеризуется токсичным поведением, его, вероятно, разумнее всего будет вычеркнуть из своей жизни. Однако это далеко не всегда столь легко сделать. И такой решительный поступок удается не всем людям, что нередко обусловлено их зодиакальным знаком. Одни способны поступить так с «нулевым» сожалением. Другие немного колеблются, потому что старые связи могут быть им по-своему дороги, а третьи просто откровенно боятся решиться на такой шаг.
Расставание с кем-то не обязательно является признаком бессердечности, жестокости или толстокожести. Это просто означает, что вам не нужны в вашей жизни токсичные люди, которые сеют только хаос. Какие же пять знаков зодиака умеют это делать в совершенстве?
1. Овен
Овен не держится за что-то лишнее и ненужное в своей жизни. Если вы очень сильно его задели или, что еще хуже, предали, вы для Овна фактически умерли. Этот знак даже не станет тратить свое время, чтобы выяснять причины, мотивы или думать о том, давать ли вам еще один шанс. При первой же вашей грубой оплошности, вы для Овна навсегда отрезаны. И это к лучшему для него.
2. Телец
В отличие от Овна, Телец будет уделять время и внимание принятию решения о том, как будет дальше развиваться ваша дружба и отношения. Но как только оно принято не в вашу пользу, Телец колебаться не станет и сделает это с легкостью. Он просто исчезнет с вашего горизонта и отфрендит во всех социальных сетях, не оглядываясь назад.
3. Лев
Лев склонен вычеркивать людей из своей жизни, но не потому, что кто-то его обидел, а потому, что он обычно предпочитает быть собой. Причем Лев совершенно не желает причинять кому-либо боль своим поступком. Этот знак любит быть первым среди первых, а потому упорно карабкается на вершину. И если ради этой вершины Льву придется отказаться от каких-то людей в своей жизни, он не особо будет раздумывать над своим выбором.
4. Скорпион
В вопросах дружбы Скорпион неимоверно избирателен, и друзей у него, собственно, совсем немного. Он предпочитает придерживаться небольшого круга людей, которым может доверять. Поэтому, если Скорпион вас выкинул из своей жизни, вы действительно должны были сделать что-то очень дурное по отношению к нему. Когда это произойдет, Скорпион не постесняется так и поступить, но подобные ситуации он очень не любит и старается их не допускать.
5. Водолей
Водолей – знак общительный, но своеобразный, и ему нередко становится скучно в дружеских отношениях. Он достаточно быстро постарается избавиться от тех людей, которые не разделяют его идеи и воспринимают его не очень серьезно, считая эксцентричным чудаком. Нет, Водолей – не грубиян. Этот знак просто не видит смысла держать кого-то рядом в качестве друга, если он не чувствует, что вы действительно его понимаете
Источник: flytothesky.ru
Теги: Донбасс, отношения, знаки Зодиака
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