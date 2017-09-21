Какие знаки Зодиака с легкостью обведут вас вокруг пальца

21.09.2017 07:05

Речь идет о мужчинах-игроках, любящих азарт, красивые ухаживания и слова, но быстро скучающих рядом с одной девушкой, проще говоря — бабниках. И некоторые парни, согласно астрологии, более склонны быть этими мерзкими типами.

Вот 4 знака Зодиака, которые заморочат вам голову, а затем оставят у разбитого корыта:

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы — тип парня, который всегда смотрит на себя в зеркало всякий раз, когда проходит мимо него, и загружает свою страничку в Instagram исключительно фотографиями своего пресса.

Можно с уверенностью сказать, что никто не заботится о Близнецах больше, чем они сами, что заставляет их казаться невероятно поверхностными.

Близнецы — игрок, который любит использовать женщин, чтобы почувствовать себя лучше. Он может нелепо флиртовать с женщинами, пока они не скажут ему гулять вальсом, или пытаться оскорбить их, чтобы прировнять их к себе, но его методы всегда терпят неудачу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев — тип бабника, который постоянно ищет самоутверждения и комплиментов от других людей. Однако он никогда не удовлетворен мнением одного человека, поэтому он всегда переходит от девушки к девушке.

Льва не заботит, что вы думаете о нем. Все, чего он хочет, — это комплиментов и внимания, и он уйдет, прежде чем вы поймете, что произошло.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион помешан на физической стороне вопроса, а это означает, что, если вы не ублажаете его так, как он хочет, тогда вы его не заинтересуете.

Ему может потребоваться целая жизнь, чтобы избавиться от этого мышления, но он предпочитает бессмысленный секс, вниманию, которого вы заслуживаете.

Скорпион очень уверен в себе. Он знает, что он может быть подонком или слишком поверхностным, но ему на это наплевать.

К сожалению, он также считает, что это делает его привлекательным, но, безусловно, нет.

Стрелец (22 ноября — 19 декабря)

Стрелец зациклен на свободолюбивой жизни, поэтому он сделает все, чтобы женщины знали, что ему нужен только случайный секс.

Однако он не понимает, насколько глупо выглядит со стороны, когда пытается снять девушку в клубе или баре.

Стрелец знает, что его методы не всегда работают, но он пытается принять безучастный вид, как будто ему все равно, что женщины думают о нем, даже если это его действительно волнует

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru