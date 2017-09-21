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Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание
Наверное, каждый человек хоть раз задумывался о том, не ошибся ли он с выбором второй половинки. Узнав вашу совместимость по Знаку Зодиака, вы сможете развеять свои сомнения и понять, есть ли у вашей пары совместное будущее.
Знак Зодиака играет важную роль в характере, внутренней энергии и взаимоотношениях. Влюбляясь друг в друга, люди начинают строить совместные планы на жизнь. Но не всегда любовные отношения обречены на успех из-за несовместимости партнеров и их различий в характере.
Гороскоп совместимости поможет узнать, есть ли будущее у вашей пары. Эксперты подобрали для вас список зодиакальных пар, которые вряд ли смогут построить счастливые отношения из-за несовместимости по Знаку Зодиака. Вы сами сможете узнать свою совместимость, если перейдете в соответствующий раздел на нашем сайте. Зодиакальные пары, которые представлены в этой статье, считаются худшими по совместимости, но это не значит, что отношения между ними невозможны.
Овен и Лев
Сильный и властолюбивый Лев, находящийся под влиянием Солнца, не сможет стать подходящей парой для эксцентричного Овна, которому покровительствует Марс. Представители этих Знаков — яркие личности, которые, находясь в паре, способны подавить друг друга. Каждому из них свойственна целеустремленность, мужественность и стремление к лидерству. Этих людей объединяет и огненная стихия, и сильный характер, который станет препятствием в попытке поладить друг с другом и породит постоянные конфликты. Влюбленные представители этих Знаков редко совместимы и вряд ли смогут поддерживать в семье устойчивые отношения.
Скорпион и Рак
К сожалению, у пары Рака и Скорпиона будет сложное совместное будущее. Скорпион, находящийся под воздействием Плутона, является очень таинственным человеком и создает впечатление неприступной личности. Раки, находящиеся под влиянием Луны, спокойны и неторопливы, им не свойственна настойчивость, которая необходима в отношениях со Скорпионам. Поэтому со временем таким людям наскучат отношения, и чувства угаснут.
Козероги и Рыбы
Союз Козерога и Рыб возможен, однако дело вряд ли дойдет до загса. Загадочным и эмоциональным Рыбам будет тяжело жить рядом с сильным и харизматичным Козерогом. Влияние Сатурна подчеркивает в Козероге все самые сильные качества — выносливость, терпеливость и настойчивость. Воздействие Нептуна на Рыб проявляется в эмоциональности, осторожности и излишней мечтательности. Непрактичность Рыб будет сильно раздражать Козерогов, которые являются реалистами и серьезно подходят к любым делам. Представители таких Знаков Зодиака могут стать хорошими друзьями, дополняя друг друга положительными качествами, однако совместный быт не сможет принести плодов.
Стрелец и Водолей
В отличие от других Знаков Зодиака, Водолеям сложно найти себе пару. Эти люди страдают постоянными перепадами настроения, не отличаются общительностью. Этот Знак Зодиака находится под влиянием одновременно двух планет — Сатурна и Урана. Влияние Сатурна пробуждает в Водолее желание свободы и моментами может вызвать меланхоличное настроение, а воздействие Урана дает представителям этого Знака энергию и упорство. Стрелец находится по влиянием Юпитера, а это значит, что такие люди всегда стремятся к вниманию, любят общение и не боятся быть искренними. Водолей не сможет уделять Стрельцу должного внимания, а Стрелец, в свою очередь, будет чувствовать холод и безразличие со стороны возлюбленного. Со временем Водолей захочет предаться свойственному ему чувству свободы, а Стрелец захочет внимания со стороны любимого человека, и, скорее всего, оба направятся на поиски более подходящего им спутника жизни.
Стрелец и Лев
Энергичным, жизнерадостным и харизматичным Стрельцам будет сложно стать крепкой парой со Львами, которые обладают невероятной внутренней силой и настойчивостью. Отношения таких людей не будут долгими и романтичными — в них будет присутствовать страсть, но со временем оба партнера захотят серьезных отношений, но нежных и романтичных чувств друг к другу они испытать так и не смогут. Юпитер наделяет Стрельцов общительностью и желанием занимать главенствующую позицию. Львы стремятся к лидерству не только в жизни, но и в любовных отношениях, им, как и Стрельцам, важно постоянное внимание и поощрение. Постоянное подавление друг друга и соперничество может привести пару к расставанию.
Тельцы и Близнецы
Яркие и жизнерадостные Близнецы чаще всего являются творческими натурами. В них присутствует желание познавать новое и наполнять свою жизнь яркими моментами. В отличие от Тельцов, для которых важнее постоянство и домашний уют. Этот Знак Зодиака находится под влиянием Венеры, поэтому этот Знак отличается чувствительностью и желанием найти любимого человека, с которым можно создать семью. Близнецы, находясь под воздействием Меркурия, являются экспериментаторами. Они не любят сидеть на месте, что совершенно не понравится Тельцу, который является домоседом. В будущем таким людям станет скучно друг с другом. Близнецам будет не хватать острых ощущений, а Тельцы не заходят покидать свой уютный дом.
Благодаря гороскопу совместимости вы сможете прийти к выводу о том, есть ли будущее у вашей пары, а также больше узнать о характере и индивидуальных чертах своего партнера. Если вы увидели вашу пару в этом списке, не стоит сразу разрывать отношения: возможно, ваша любовь настолько сильна, что ваши различия только придают отношениям пикантности.
Любите друг друга!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, отношения, знаки Зодиака
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