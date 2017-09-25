Что ждет ваш знак зодиака в октябре?

25.09.2017 07:46

Астрологи советуют всем без исключения знакам зодиака внимательно относиться и к своему телу, и к душе. Интуиция будет работать на полную силу. В октябре стоит обращать внимание на любую мелочь и не терять голову от счастья.

Овен

Октябрь станет месяцем, когда нужно разложить все по полочкам. И это касается всего: от ежедневника до чувств. Овнам звезды советуют быть как можно организованнее, не допускать лишних трат, отложить серьезные покупки.

В личной жизни тоже стоит сделать если не длительную паузу, то небольшую остановку. Пойдет на пользу медитация, занятия йогой. Они помогут сконцентрироваться на главном.

Телец

Этот знак зодиака может выдохнуть с облегчением — октябрь будет сладким и максимально расслабленным. Можно забыть об осенней хандре. Тельцам она точно не грозит. Не лишним будет добавить в жизнь ярких красок: сменить прическу, прикупить новые яркие вещи. В отношениях Тельцам тоже не грозят черные тучи. Самое время отправиться в ближайший бар или клуб за новым приятным знакомством.

Близнецы

Октябрь дарит Близнецам уникальный шанс круто поменять свою жизнь. И в первую очередь это относится к смене рабочего места. В этом месяце выгодно искать новую более высокооплачиваемую должность. Только от активности Близнецов будет зависеть их успех. Все силы стоит бросить именно на свою профессиональную жизнь. Личные отношения могут подождать. В октябре не стоит заводить серьезные романы. Лучше сконцентрироваться на карьере.

Рак

Самое время вылезти из своего панциря и явить себя миру. Октябрь призывает отбросить лишнюю скромность и приступить к решительным мерам. Если нужна прибавка к зарплате — надо прямо идти к боссу. И не думать о дипломатии.

Напористость поможет и в личной жизни. Одиноким Ракам стоит проявить смекалку и находчивость. Самые смелые обретут долгожданное счастье в личной жизни.

Лев

Время бурь и перемен. Причем не всегда в лучшую сторону. За Львами будут пристально наблюдать, ловить каждое слово. Стоит крайне осторожно высказывать свое мнение, ведь его запросто исковеркают. В отношениях тоже стоит проявить осторожность. В октябре может произойти романтическое знакомство, но не стоит на него возлагать слишком много. Оно останется лишь приятным воспоминанием.

Дева

Этот знак зодиака с головой окунется в светскую жизнь. Пришло долгожданное время вечеринок до самого утра, приятных встреч и интересных знакомств. Октябрь будет легким месяцем. На работе возможно повышение. Не стоит отказываться от приглашений на всякие мероприятия. На одном из них весьма вероятна встреча со своей второй половинкой.

Весы

Осень подарит Весам множество подарков. Главное — вовремя воспользоваться возможностью и не лениться. Весам по плечу любые начинания. На пользу пойдет и новое хобби. В отношениях стоит проявить открытость и искренность. Принимать любовь с достоинством — вот девиз этого месяца.

Скорпион

Нерешительность станет главным врагом для горячих Скорпионов. Пришло время показать себя во всей красе. И свой темперамент тоже. Нерешительным Скорпионам удача не улыбнется. А их более смелые товарищи могут рассчитывать на улучшение материального благосостояния. То же самое касается и дел любовных. Если не топтаться на одном месте, можно завести новое приятное знакомство. И оно очень скоро перерастет в крепкие отношения.

Стрелец

Ежедневник станет другом и советчиком во всех жизненных ситуациях. Дело в том, что в октябре Стрельцы потеряют голову. Ими будет управлять не холодный рассудок, а горячие чувства. Однако на пользу это не пойдет. Стрельцам звезды советуют фиксировать все на бумаге, чтобы потом правильно расставить приоритеты. В октябре возможно метание между двух огней. Стрельцам придется сделать судьбоносный выбор. Одиночкам лучше пока не отправляться на поиски своей второй половинки. Слишком велика вероятность несчастливого романа.

Козерог

Октябрь для Козерогов сулит много приятностей. В делах все будет идти идеально. Возможна очень выгодная сделка или подписание контракта. В октябре стоит быть дипломатом и не вступать в споры. Лучше обойти острые углы, не ввязываясь в перепалку. Что касается любви, то в октябре можно ее встретить даже тогда, когда совсем не ждешь. И в тех местах, где никогда не бывал. Поэтому самое время всем одиноким Козерогам немного развеяться.

Водолей

Звезды советуют Водолеям серьезно подойти к своим финансам. В октябре самое время заняться инвестированием. И этот касается не только счетов в банке. Деньги можно инвестировать в свое образование, повышение квалификации, прохождение курсов. Очень скоро такие инвестиции себя оправдают. К любви в октябре тоже стоит подойти рационально. Пришло время разорвать болезненные отношения. Но не спешить завязывать новые. Чувства должны остыть.

Рыбы

В октябре самое время отойти от привычной рутины и занять себя чем-то новым и интересным. Полезными будут занятия спортом, курсы живописи или посещение кулинарных мастер-классов. Новые увлечения подарят уйму положительных эмоций и приятных знакомств. Романтика будет бить ключом. Невероятные свидания и жаркие поцелуи заставят осеннюю депрессию исчезнуть без следа. Октябрь не будет самым легким месяцем. Он сулит и неприятности, и тяжелую работу. Но все обойдется, если прислушиваться к себе, учитывать все знаки судьбы и не забывать улыбаться

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru