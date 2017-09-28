Астрологический прогноз с 30 сентября по 6 октября

28.09.2017 21:45

ОВЕН

Каждое доброе дело вернётся к вам сторицей! Учитесь быть выше обстоятельств в конечном счёте, как бы они ни складывались. Не допускайте, чтобы внешние силы встали у руля вашей жизни.

ТЕЛЕЦ

«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского» - руководствуясь этим девизом, в начале октября вы совершите поступки, на которые раньше едва бы осмелились. За преодоление себя вы будете щедро вознаграждены судьбой.

БЛИЗНЕЦЫ

Замечайте необычное в привычных вещах и ситуациях! Следуя шаблонам поведения, вы мало чего добьётесь. Анализируйте и делайте выводы. В эти дни велик риск получить травму. Особенно осторожными будьте в процессе приготовления пищи.

РАК

Если вам кажется, что пришло время что-то в своей жизни кардинально поменять, то это вам не кажется. Поймите одно: цепляясь за стабильность, вы стоите на месте, а душа ваша уже давно жаждет движения вперёд.

ЛЕВ

Черпайте силы и вдохновение в общении. Если у вас есть вредная привычка, от которой вы хотите избавиться, начните отказ от неё в один из первых дней месяца, будет проще преодолеть зависимость.

ДЕВА

В октябре вы будете получать многое просто «за красивые глазки», и пусть вас, одних из самых честных и справедливых знаков зодиака, не мучает совесть. Успокойте её голос тем, что вы на самом деле достойны того, что получаете.

ВЕСЫ

Время заявлять о себе во всеуслышание. А тем, кто попытается читать вам нравоучения, мол, скромнее надо быть, напомните, что скромность украшает только в том случае, когда больше нечему украсить.

СКОРПИОН

Придумывайте грандиозные цели и стройте планы! Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Ваши аналитические способности будут на высоте, и вы, наконец, сможете понять, почему с кем-то поругались или потерпели неудачу в важном деле.

СТРЕЛЕЦ

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Вспомните об этом 3-6 октября. Не стесняйтесь открыто говорить о своих достоинствах, демонстрировать свои способности. Иначе упустите что-то выгодное.

КОЗЕРОГ

Октябрь захочет испытать вас на прочность. Чаще напоминайте себе о том, что только в преодолении себя человек становится сильнее и растёт над собой. Октябрьские события даны вам именно для этого.

ВОДОЛЕЙ

Гармоничное течение месяца обеспечат дружеские планеты, которые будут двигаться по родственному вам знаку Весов. У вас будет отличное настроение и бодрость на протяжении всей недели.

РЫБЫ

Активные занятия физкультурой и спортом в это время очень пойдут вам на пользу, с их помощью удастся снять накопившееся напряжение и освободить голову от навязчивых мыслей.