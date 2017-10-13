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Астрологический прогноз с 14 по 20 октября
ОВЕН
Девизом этого периода станет фраза: «Трудиться и ещё раз трудиться». Но вы как будто и не заметите увеличения нагрузки. Разве что, после насыщенного дня, устроившись на диване, почувствуете большую усталость. Берегите себя!
ТЕЛЕЦ
Стоит морально подготовиться к тому, что указания со стороны будут сыпаться как из рога изобилия. Не расценивайте это как намерение доставить вам как можно больше неудобств, пожалуй, лучше вас с этими делами никто не справится.
БЛИЗНЕЦЫ
Дипломатический талант Близнецов проявится во всей красе. Решение спорного вопроса будет принято в вашу пользу. Ликуйте, пришло ваше время покорять вершины!
РАК
На этой неделе изменятся отношения с лицами, от которых в той или иной мере зависят ваши дела. Изначально занимайте позицию на равных. Раболепствуя, вы ничего не добьётесь.
ЛЕВ
18 или 20 октября ждите важного известия. Не исключено, что оно повлияет на ваши дальнейшие планы на месяц. В семейных отношениях не стоит бурно воспринимать все недомолвки и упрёки, контролируйте эмоции.
ДЕВА
Вопрос, касающийся всех членов семьи, на который вы пытались закрыть глаза, вновь окажется на повестке дня. Более не игнорируйте проблемную ситуацию, приложите все усилия, чтобы её разрешить. У вас получится, но, возможно, не с первой попытки.
ВЕСЫ
Некоторые Весы станут поистине популярными. Хотите вы того или нет, но второй осенний месяц изменит всё! Наконец-то все узнают, на что вы способны.
СКОРПИОН
Некоторые дела во второй половине месяца лучше решать с наскока. Если приметесь рассматривать проблему со всех сторон, то просто «увязнете». Имеет смысл сейчас поинтересоваться точкой зрения тех, у кого, на ваш взгляд, недостаточно опыта и знаний.
СТРЕЛЕЦ
Более ответственно подходите к тем своим планам, которые были «для галочки». Сейчас вы можете не осознавать всю важность некоторых дел, но придёт время и выяснится, что вы что-то недооценили.
КОЗЕРОГ
Середина месяца потребует от вас исключительной внимательности, причём, не только к своим, но и к чужим действиям. У кого-то из близких что-то не заладится, но обратиться за помощью он постесняется. И тут вы можете вовремя оказаться на подхвате!
ВОДОЛЕЙ
Судьба сведёт вас с неким влиятельным человеком. Однако о степени его влияния вы пока не будете иметь верного представления. В будущем же вам не раз предстоит прибегнуть к его помощи.
РЫБЫ
Работы будет столько, что, как говорится, и присесть некогда. Имейте в виду: в этот период душевные переживания могут запросто спровоцировать ухудшение самочувствия. Постарайтесь гармонизировать душевное состояние.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
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