- Астрологический прогноз с 28 октября по 3 ноября22:35
- Астрологический прогноз с 14 по 20 октября22:35
- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- Тройка лучших знаков Зодиака в постели08:26
- Какие судьбоносные моменты ожидать знакам Зодиака до конца года?07:46
- Самый сильный знак Зодиака07:57
- Астрологический прогноз с 30 сентября по 6 октября21:45
- Что ждет ваш знак зодиака в октябре?07:46
- Астрологический прогноз с 23 по 29 сентября22:15
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
Астрологический прогноз с 28 октября по 3 ноября
ОВЕН
Вы будете себя часто сравнивать с другими, в какой-то момент вам может показаться, что вы недостаточно умны, талантливы и успешны. Ни в коем случае не дайте этой мысли укорениться в сознании!
ТЕЛЕЦ
Скиньте с плеч груз обид и разочарований, почувствуйте, как легко вам теперь дышится! Откройте своё сердце тому, кто в прошлом допустил неосторожность задеть вас недобрым словом или поступком. Он раскаялся, осознал свои ошибки и больше их не повторит.
БЛИЗНЕЦЫ
Для кого-то вы можете стать единственной опорой и защитой. Вероятно, такое положение дел будет несколько вас утомлять. Но бросать близкого человека в трудной ситуации всё же не стоит. Проявляйте терпение.
РАК
Быть максималистом хорошо, но до определённых пределов. В ноябре этот предел рискуете перешагнуть. Не усложняйте жизнь, пытаясь добиться идеальных результатов. Помните, что иногда лучшее - враг хорошего.
ЛЕВ
Дальнейшие планы станут более ясными, появится представление, как быстрее достичь намеченного. Постарайтесь не проявлять излишней доверчивости - некоторая опасность будет исходить от малознакомых людей. А в остальном - всё хорошо!
ДЕВА
Не позволяйте эмоциям руководить вашими поступками! В сложных ситуациях не идите напролом, но и к хитрости всё же не прибегайте. Слушайте голос интуиции, принимайте взвешенные решения и поступайте только по совести.
ВЕСЫ
Задавайте вопросы Вселенной - в ноябре она готова открывать вам тайны! Сидеть, сложа руки, в этом месяце вам не придётся. Всё время будут находиться дела, требующие немедленного выполнения.
СКОРПИОН
Постарайтесь не упускать ни одну из открывающихся сейчас возможностей - это поистине золотые шансы! Будьте открыты новому опыту, приготовьтесь удивляться и удивлять - прежде всего, самих себя, ведь о себе вы ещё много чего не знаете...
СТРЕЛЕЦ
Учитесь грамотно расходовать свои силы! Старайтесь не отвлекаться от дел, которые считаете наиболее важными для себя. А ещё - остерегайтесь контакта с чужими деньгами: возможны нелепые подозрения.
КОЗЕРОГ
Ваше умение смотреть вглубь вещей пригодится. Проявляя любопытство, анализируя события, слова и поступки, вы сумеете узнать то, что ранее было для вас тайной за семью печатями.
ВОДОЛЕЙ
Будьте альтруистами - это наполнит вас силами и энергией! В первые дни ноября вам следует меньше брать и больше отдавать. Делая что-то для других, вы принесёте радость в собственную жизнь.
РЫБЫ
Если вы хотите почувствовать себя баловнем судьбы в ноябре, откажитесь от активного влияния на ход событий. Чем больше усилий вы станете предпринимать для достижения успеха, тем сложнее будет получить желаемое.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму
- Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля: Рак "на коне" и Козерог на грани триумфа
- Гороскоп на 18 - 24 апреля: наступает время важных решений для Близнецов, Дев, Скорпионов и Стрельцов.
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября
- "Чекисты ЛНР" нашли вещдоки, что "переворот" готовился
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе17:01
- Вблизи Мариуполя пьяный солдат потерял автомат16:20
- В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»15:20
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"15:01
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- 13 ненужных вещей20:30
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку19:19
- От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи18:54
- На киевских кладбищах установят камеры видеонаблюдения18:29
- 13 ненужных вещей20:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни