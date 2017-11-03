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Астрологический прогноз с 4 по 10 ноября
ОВЕН
Покровительствующие вам планеты будут двигаться по дому внешних связей, отношений, тем самым создавать напряжение в этих сферах. Не пасуйте и не раздражайтесь, если возникнут трудности в общении. Только сохранив хладнокровие, вам удастся найти выход.
ТЕЛЕЦ
Едва ли что-то нарушит привычный ход вещей. Всё будет идти по плану - действуйте, не опасаясь срывов запланированных дел. Если обратитесь к кому-либо за помощью, можете смело на неё рассчитывать.
БЛИЗНЕЦЫ
С поддержкой звёзд удастся обойти многие подводные камни, которые вы раньше не замечали. А люди, от чьего участия в той или иной степени будет зависеть судьба вашего начинания, будут благосклонны и закроют глаза на какие-то вещи.
РАК
Кроме отдыха и романтических отношений, неделя хороша для приобретения полезных в хозяйстве вещей. Однако, старайтесь быть не слишком расточительными.
ЛЕВ
Настройтесь на положительный результат во всём, за что собираетесь взяться. В первую половину ноября дружеские планеты подарят прекрасную возможность проявить себя. Смело беритесь за сложное дело.
ДЕВА
Не доверяйте информации, полученной случайным образом. Тщательно проверяйте такие сведения, прежде чем воспользоваться ими в работе. Основывайтесь только на доказанных и официально озвученных фактах, особенно 6 и 7 числа.
ВЕСЫ
Следует придержать стремление урегулировать чужие конфликты. Держитесь от них подальше! Помочь вы всё равно не сможете и только окажетесь втянутыми в неприятные разбирательства.
СКОРПИОН
Упорный труд предыдущих недель или месяцев, наконец, будет вознаграждён - таково влияние дружеских к вашему знаку планет. Возможна прибыль. Хорошо подумайте, как потратить средства.
СТРЕЛЕЦ
Вероятны сложные споры, форс-мажорные обстоятельства. Но уже через несколько дней ситуация начнёт меняться в лучшую сторону. Вы наверняка помиритесь с вечными оппонентами.
КОЗЕРОГ
На этой неделе рекомендуется умерить амбиции. Стремление всё получить раньше других приведёт к непредвиденным последствиям. Вы же не хотите потерять доверие важных для вас людей?
ВОДОЛЕЙ
Помните о том, что любое дело требует внимания, ответственности и определённых усилий. Если вам будет недоставать смелости для решительного рывка, запланируйте необходимые действия на 10 число.
РЫБЫ
Вы столкнётесь с последствиями своих же поступков недавнего прошлого. Если всё делали правильно, вас ждёт удачное завершение того дела, которым занимались. А если что-то недоработали, то увидите последствия недоработки.
Теги: Донбасс, астрологический прогноз
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