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Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной
По мнению известного астролога, станет особенным
2018 год Жёлтой Земляной Собаки, по мнению известного астролога, станет особенным удачным для карьеры и денег. Успех ждет тех, кто готов и хочет работать – символ наступающего года благоволит к таким людям. Повезти должно следующим знакам: Телец, Рак, Лев, Козерог, Рыбы. Другая часть знаков будут увлечены построением семейной жизни. Считается, что браки, заключенные в год Собаки, будут особенно крепкими и долговечными.
Знаки, направленные на любовную стезю: Овен, Дева, Стрелец, Водолей. Остальные знаки (Близнецы, Весы и Скорпион) будут заниматься вопросами здоровья и построением внутреннего мира, пишет bonnylady.com.
Овен
В самом начале 2018 года Овнам придется покинуть зону комфорта и заняться вещами, которые раньше им казались совершенно немыслимыми. Приятно то, что уже с течением всего нескольких недель вы увидите первые плоды своих трудов.
Телец
Хорошие стрессоустойчивые показатели будут демонстрировать представители этого знака. Астропрогноз от Василисы Володиной говорит о том, что Тельцы в 2018 году будут успешны на деловом поприще. Их выдержанность и уверенность в себе помогут добиться ошеломляющих вершин.
Близнецы
Близнецы еще в самом начале года почувствуют, что пора браться за себя и приводить себя в форму. И дело касается не только лишнего веса, если он имеется. Вероятно, вы почувствуете, что некоторые жизненные установки, которыми вы руководствовались последние несколько лет, больше не работают. Вероятно, процесс поиска новых целей будет не самым приятным, зато он поможет сориентироваться на будущее.
Рак
Раки хорошо чувствуют себя во многих вопросах: они легко управляются с должностными обязанностями и имеют душевные отношения со своими родными. В 2018 году следует укреплять дружеские связи и не терять целеустремленности, тогда успех не заставит их долго ждать.
Лев
Львы посветят весь 2018 г. продвижению по карьерной лестнице. Они будут усердно работать, однако, не забывая и о своих интересах. Вероятно, что к концу года их профессионализм достигнет того уровня, когда захочется открыть свое дело.
Дева
Василиса Володина рекомендует людям, появившимся на свет под данным знаком, ориентироваться больше на любовную сферу, ведь именно она будет особенно сильной для Дев в наступающем году. Если вы давно хотели изменить свой семейный статус, завести малыша или просто нового домашнего любимца, то 2018 г. – лучшее для того время.
Весы
В 2018 году Весы почувствуют, что их интуиция особенно остро проявляется в жизненно важных ситуациях. Порой следует прислушаться к внутреннему голосу, чтобы избежать неприятностей или, наоборот, получить от жизни чуть больше… Однако стоит помнить, что главной вашей задачей на этот период станет восстановление здоровья и общее преображение путем более активной деятельности, умеренному питанию и обучению искусству спокойствия и умиротворения.
Скорпион
Скорпионы будут весьма напряжены с самого начала года, ведь многие жизненные обстоятельства пойдут вразрез с тем, что задумывалось ранее. Придется научиться успокаиваться и смотреть на мир иными глазами. В этом вам помогут новообретенные друзья, коих вы встретите в середине года.
Стрелец
Приятная романтическая пора наступит для Стрельцов в 2018 году. Одинокие представители этого знака обязательно встретят "своего" человека, который станет не просто любимым, но и добрым другом. А те Стрельцы, кто уже обрел свою любовь, могут готовиться к пополнению в семействе.
Козерог
Благодаря целенаправленности Козерогов, их финансовые вопросы, наконец, начнут разрешаться с большой прибылью. Такой порядок дел ожидаем, ведь представители этого знака хорошо и упорно трудились в последнее время. Потому успех будет заслуженным и особенно воодушевляющим на новые свершения.
Водолей
Водолеи будут вовлечены в построение романтических отношений. Кроме того, они будут активно общаться и, главное, получать от этого большое удовольствие, с родственниками, друзьями, соседями и просто знакомыми людьми. Доброжелательность Водолеев поможет им обрести тыл, который поддержит их в будущем.
Рыбы
Рыбы – не самые активные трудоголики, но они хорошо понимают свои силы и умеют планировать время, отчего и реализация поставленных целей у них проходит весьма успешно. Если и дальше не отвлекаться на инородные вопросы, а двигаться по установленному курсу, то уже в середине 2018 года, Рыб ждет повышение и увеличение достатка.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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