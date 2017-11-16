Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год

16.11.2017 19:36

Новогодние предсказания существуют в двух календарях — астрологическом Западном и «животном» Восточном.

А если их совместить?

О том, что ждет всех знаков Зодиака в год Собаки, расскажет большой гороскоп по знакам.

2018 год Cобаки: что ждет представителей знаков Зодиака:

ОВЕН: ЧТО ЖДЕТ ОВНОВ В ГОД СОБАКИ

Овна и Собаку объединяют такие черты, как честность и идеализм. Позитивный характер Овна помогает ему справляться с тревожностью, которая свойственна чуткой Собаке, поэтому общее настроение года обещает быть радостным и энергичным. Собака, в свою очередь, поделится чувством здравого смысла и добросовестным, тщательным отношением к делам: предстоит заняться довольно сложной работой, которая принесет отличный результат и материальное вознаграждение. Вам придется принимать решения и действовать быстро, но взвешенно. Много эмоций вызовут отношения с партнером: постарайтесь понять его поступки, даже если порой они могут разочаровать. У всех есть недостатки, но в результате вы сохраните друг другу верность.

ТЕЛЕЦ: ЧТО ЖДЕТ ТЕЛЬЦОВ В ГОД СОБАКИ

Открытый, прямодушный Телец легко уживается с Собакой-реалистом: события года будут развиваться динамично и конструктивно. Предстоит заняться делами, в которых есть большой практический смысл; возможно, в ваших проектах понадобится участие юристов. Вы сможете разобраться с любыми сложностями, если удалите из круга общения людей, склонных к агрессивной критике. Окончательно рвать связи не нужно — просто не реагируйте и держите их на здоровой дистанции. Но главное, что ждет Тельца в год Собаки 2018, — это яркий роман, где с обеих сторон проявятся щедрые, самозабвенные чувства. Любовь делает Тельца гиперчувствительным: вы очень нуждаетесь в нежности, иной партнер вам просто не подойдет.

БЛИЗНЕЦЫ: ЧТО ЖДЕТ БЛИЗНЕЦОВ В ГОД СОБАКИ

Близнецам с их живым темпераментом бывает сложно ужиться с Собакой, которой не всегда хватает уверенности в себе. Характер этого года переменчив: периоды, полные энергии и энтузиазма, могут сменяться моментами, когда захочется просто посидеть в тишине и погрустить. В делах возможны ситуации, когда вы станете искать не эффективные решения, а формальное одобрение окружающих, или будете спешить кому-то на помощь, забывая о собственных интересах. Но все же главное, что ждет Близнецов в год Собаки 2018, — это отношения с любимым человеком. Вам не подходит жизнь в одиночестве — и вы оба это прекрасно понимаете.

РАК: ЧТО ЖДЕТ РАКОВ В ГОД СОБАКИ

Нежный, сердечный Рак и чуткая Собака — одна из наиболее гармоничных комбинаций. Новый год будет наполнен общением с другими людьми: вы терпеливы, внимательны, вам прекрасно удается понимать окружающих, однако порой придется скрывать собственные чувства. Новые знакомства помогут продвинуться в карьере, подняться на новый профессиональный уровень. Но главное, что ждет Раков в год Собаки 2018, — это встреча с человеком, которого можно смело назвать «родственной душой». Если вы сможете справиться с первыми сомнениями и проявить чуть меньше скептицизма, у этих отношений может быть очень интересное будущее.

ЛЕВ: ЧТО ЖДЕТ ЛЬВОВ В ГОД СОБАКИ

Собака готова стать верным спутником и помощником Льва —сильного, щедрого, великодушного. В наступающем году вы встретитесь с важными людьми, к деловым советам которых стоит внимательно прислушаться. На работе могут возникнуть несколько сложных ситуаций; главное в них —проявить абсолютную честность и не подвести партнеров, которые вам доверяют, даже если для этого понадобится чуть поступиться своими интересами. Во всем остальном идти на компромиссы не придется: год обещает быть удачным, спокойным и плодотворным — как в профессиональном, так и в личном плане.

ДЕВА: ЧТО ЖДЕТ ДЕВ В ГОД СОБАКИ

В наступающем году Девам стоит сосредоточиться на делах, которые, похоже, слишком активно вторгаются в личное пространство. Чтобы восстановить оптимальный work—life balance, придется отстаивать свои границы, преодолевать предубеждения, идти на открытое обсуждение сложных вопросов, проявлять больше твердости и уверенности в себе. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые исходят не из общих, а исключительно из своих корыстных интересов. Деве также стоит кое-что пересмотреть в отношениях с партнером: он будет проявлять больше ответственности и заботы, если ощутит, что вы ему доверяете и не стараетесь контролировать каждый его шаг.

ВЕСЫ: ЧТО ЖДЕТ ВЕСОВ В ГОД СОБАКИ

Вы нравитесь окружающим людям, они ценят вашу предупредительность, честность, приятный характер. Однако в наступающем году будьте внимательнее к ситуациям конфликтов: возможно, кто-то будет стараться вами манипулировать, прекрасно зная, что вы не переносите ссор и обычно готовы на все, чтобы их избежать. Ваш дипломатичный характер позволяет найти выход из самых запутанных ситуаций, однако постарайтесь не жертвовать собой, чтобы заслужить одобрение коллег и начальства. Главное, что ждет Весов в год Собаки 2018, — встреча с таким же щедрым, понимающим, верным партнером. Пока в личной жизни, похоже, вы отдаете больше, чем получаете.

СКОРПИОН: ЧТО ЖДЕТ СКОРПИОНОВ В ГОД СОБАКИ

У энергичного Скорпиона хорошо развита интуиция, а от Собаки в этом году он получает в подарок такие качества, как целеустремленность и трудолюбие. Все это вместе повысит ваш общий настрой и мотивацию, добавит смелости, позволит действовать, решительно добиваясь своих целей. На работе возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права. Этот год заставит обратить больше внимания на дружеские связи: постарайтесь не пропускать ни одно приглашение на день рождения, театральную премьеру, выставку или светскую вечеринку. На личном фронте возможны позитивные перемены, если вы научитесь более открыто говорить о своих чувствах.

СТРЕЛЕЦ: ЧТО ЖДЕТ СТРЕЛЬЦОВ В ГОД СОБАКИ

Справедливый, добросовестный, верный своим идеалам Стрелец и отважная преданная Собака — вместе эти двое способны спасти мир! Однако в наступающем году постарайтесь не переоценить свои силы, не растерять воодушевления. Учитесь мягче относиться к компромиссам: многих разочарований удастся избежать, если вы сможете быть менее категоричной. В работе будет необходимо уделять особое внимание деталям; не пускайте на самотек важные дела. Напротив, в делах любовных вы можете себе позволить больше легкомыслия: не все романы или пылкие признания обязательно надо принимать всерьез.

КОЗЕРОГ: ЧТО ЖДЕТ КОЗЕРОГОВ В ГОД СОБАКИ

Козерог умеет быть щедрым, открытым с окружающими, но Собака научит его более твердо отстаивать свои интересы. В целом этот год пойдет вам на пользу, добавив рассудительности мыслям и эффективности поступкам. В работе вами движет скорее чувство долга, а не материальный интерес, но на этот раз ваши усилия будут вознаграждены и в финансовом плане. Постарайтесь не вступать в споры по второстепенным вопросам; наибольшее удовлетворение принесут не бизнес-проекты, а возможность общаться с близкими людьми, развеселить друга или утешить подругу. Похоже, в любви вы немного опасаетесь оказаться в уязвимой позиции и порой скрываете чувства за маской иронии или безразличия. Для таких страхов нет причины: ваш любимый знает и ценит ваше золотое сердце.

ВОДОЛЕЙ: ЧТО ЖДЕТ ВОДОЛЕЕВ В ГОД СОБАКИ

Похоже, в наступающем году вам не раз придется действовать в непредвиденных обстоятельствах, быстро адаптироваться к меняющейся ситуации. Возможно, придется распутывать какую-то бюрократическую проблему. Справиться поможет философское отношение к неожиданностям, профессиональный подход к новой информации и капелька юмора. Вы умеете дружить с людьми, а в ответ можете рассчитывать на поддержку и помощь. Но главное, что ждет Водолея в год Собаки 2018, — это новое качество отношений с самым близким человеком. Вы нуждаетесь в стабильности: возможно, пришла пора сделать шаг и официально подтвердить ваши чувства.

РЫБЫ: ЧТО ЖДЕТ РЫБ В ГОД СОБАКИ

Похоже, ваши мысли заняты романом, который неожиданно начался в уходящем году. Влюбиться — это всегда приятно, однако на смену первым сильным ощущениям могут прийти вопросы, сомнения, уколы ревности… Весь этот неудобный «багаж» несет с собой покровительница нового года Собака — преданная и щедрая на чувства, но не всегда уверенная в себе. Ее сильное качество — практичность, которая может пригодиться и в любовных делах. Займитесь текущими заботами вашей жизни, начинайте новые проекты, не поддавайтесь лени или пессимизму и, главное, постарайтесь не строить предположений о том, как будут развиваться эти отношения. По возможности получите удовольствие от общения с любимым здесь и сейчас, а все остальное предоставьте решить мудрому Мирозданию.

Источник: https://ukrainianwall.com