Гороскоп на 17 ноября: не стоит расслабляться

17.11.2017 07:04

Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу.

Овен. Может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами, руководством и даже чадами и домочадцами. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы в свою пользу, но следует избегать разговоров на повышенных тонах. Считайтесь с интересами близких людей.

Телец. Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.

Близнецы. Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть вас на довольно интересные идеи, которые принесут на удивление хорошие результаты.

Рак. Благодаря надёжным гарантам, некоторым представителям данного знака зодиака, откроются большие перспективы в сфере больших займов и долгосрочных кредитов. Сегодня могут удачно разрешиться многие вопросы, в том числе и в отношениях с друзьями и близкими людьми.

Лев. Не позволяйте эмоциям втянуть вас в конфликтные ситуации. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, то сейчас не стоит заниматься исправлением ситуации - едва ли ваши усилия увенчаются успехом. Скорей всего, вас просто не услышат. Будьте терпимей по отношению к своим близким.

Дева. В этот день могут возникнуть ситуации и вопросы, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Будьте готовы к тому, чтобы взять инициативу в свои руки. Можно делиться с близкими своими проблемами, обсуждать темы, которые вас действительно интересуют, строить совместные планы на будущее.

Весы. Этот день не очень располагает к напряженной работе, но, сделав волевое усилие над собой, можно добиться очень хороших результатов. Не имеющим пары, уготованы судьбоносные знакомства, которые скорей всего приведут к возникновению серьезных долговременных отношений.

Скорпион. Этот период может стать весьма плодотворным в плане профессиональной деятельности, но придется трудиться с большим усердием и настойчивостью. Любое дело, за которое возьметесь, нужно довести до конца. В этот день повышенный риск получения травм, будьте особенно осторожны.

Стрелец. Деловая активность принесет хорошие плоды. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями, общения с коллегами. Если появится свободное время, постарайтесь как следует отдохнуть, развлечься и пополнить запас сил, которые вам скоро понадобятся.

Козерог. Этот день подходит для наведения порядка в делах. Проанализируйте допущенные ранее промахи. В отношениях с родственниками, друзьями и любимым человеком может возникнуть недопонимание. Возможной причиной будут ваши давние невысказанные обиды.

Водолей. Сейчас неподходящее время для откровенных бесед. Есть вероятность, что информация, полученная вашим собеседником, будет искажена и использована против вас. Зато это время может стать благоприятным для всего, что связано с делами сердечными. Возможны новые приятные знакомства.

Рыбы. Не бойтесь принимать важные решения. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и карьеры. Хорошо отправляться в поездки вместе с членами семьи, решать хозяйственные вопросы.