Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова

29.11.2017 12:32

Следующий 2018 год - год желтой земляной собаки. Данный символ покровительствует тем, кто поступает справедливо и благородно. Удача улыбнется верным и достойным. И обойдет стороной ленивых и безответственных. Успех в делах будет сопутствовать тем, кто не упустит шансов и возможностей из-за своего бездействия. Победитель и судья проекта «Битва экстрасенсов», эксперт программ «Следствие ведут экстрасенсы» и «Все буде добре» астролог Хаял Алекперов сделал прогноз для всех знаков зодиака по основным сферам жизни на следующий год.

Здоровье

Приливом сил одарит год собаки всех знаков зодиака. Особенный успех в преодолении хронических заболеваний ждет представителей Земной стихии - Козерогов, Дев и Тельцов. Эксперт советует сразу с начала года обратить внимание на проблемы, и уделить время на свое здоровье, а желтая земляная собака поспособствует исчезновению недугов.

Представителям Огненной стихии - Овнам, Львам и Стрельцам, эксперт советует воздерживаться от недосыпания, еды на ходу и прочих вещей, способных отрицательно сказаться на здоровье. Ресурсы организма небезграничны. И чтобы не стать жертвой собственной халатности, и не выпасть из привычного ритма жизни в ответственный момент, эксперт советует заранее позаботиться о себе.

Ракам, Скорпионам и Рыбам, представителям Водной стихии, в следующем году легко получится избавиться от вредных привычек. В этом поможет последовательность, и решительность в начале года.

Близнецы, Весы и Водолеи должны быть очень осторожны за рулем, и во время выполнения физических работ. Есть риск травматизма, поэтому астролог советует если и спешить, то осторожно.

Любовь

Грядущий год особенно удачен для создания семьи и рождения детей. Новые союзы будут крепкими и счастливыми. Вместе с тем звезды советуют быть честными с близкими. Любые тайны всплывут на поверхность. Поскольку собака отдает предпочтение верности и преданности, следует избегать недосказанности и обманов. И уж точно не стоит испытывать отношения на прочность, посматривая «налево», предупредил экстрасенс.

Девы, Скорпионы и Тельцы смогут построить перспективные отношения во второй половине года. А для тех, у кого уже есть половинка, новый год даст возможность перевести отношения на новый уровень.

Овнам, Стрельцам и Львам Хаял советует воздерживаться по возможности от эмоциональных сцен и упрямства. От этого будут страдать близкие. В то же время звезды обещают добавить «огонька» и романтики отношениям.

Приятные перемены в любовной сфере поджидают Раков, Весов, Близнецов и Рыб. Впереди у этих знаков много романтических встреч и свиданий. Козероги и Водолеи продолжат наслаждаться семейными гармоничными отношениями.

Карьера

Экстрасенс утверждает, что в год Желтой Собаки успех в работе не придет сам собой. Первую половину года придется хорошо поработать, чтобы во второй половине получить награду за свои труды. Это касается особенно Тельцов, Дев, Весов и Скорпионов.

Водолеям, Львам, Овнам и Стрельцам в год Собаки не стоит конфликтовать на работе. Есть риск остаться виноватым, еще и с подпорченной репутацией.

Ракам, Скорпионам, Близнецам и Рыбам год Собаки прибавит уверенности в силах. Но опять эксперт напоминает о честности. Хитрость в работе обернется неприятным сюрпризом. Откровенные и честные отношения как с конкурентами, так и с союзниками, в 2018 году только приветствуются.

Финансы

Финансовый успех ждет смелых, активных Овнов, Львов, Стрельцов. Тем, кто решил сменить деятельность и открыть что-то свое, будет сопутствовать благословение хозяйки года. Решить свои финансовые вопросы удастся в середине года Козерогам, Девам и Тельцам. До этого времени лучше отложить покупку дорогостоящих вещей.

В целом год Желтой Земляной Собаки в сфере финансов будет благоприятным для всех, особенно для представителей Водной и Воздушной стихий, поскольку данные знаки привыкли искать решение творчески, и мыслить нестандартно.

Источник: https://from-ua.com