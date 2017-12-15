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Астрологический прогноз на 16-22 декабря
ОВЕН
На этой неделе важной темой станут траты, покупки, чужие деньги. Занимать необходимую сумму лучше после 19 декабря. Не стесняйтесь просить, настройтесь на то, что вашу просьбу удовлетворят, - так и произойдёт.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь держаться от влиятельных людей подальше. Не вступайте с ними в споры и не шутите на личные темы. На протяжении всей недели стоит погрузиться в дела и не отвлекаться на посторонние вещи.
БЛИЗНЕЦЫ
В разгар этой недели может состояться важный разговор с очень знакомым вам человеком. Беседовать вы будете, что называется, «по душам». Некоторые слова вас могут задеть, но пройдёт время, и вы поймёте, насколько он был прав.
РАК
Придётся приложить невероятные усилия, чтобы справляться с привычными делами. Вскоре откроется второе дыхание, и перед Новым годом вам по плечу будет выполнить то, что до последнего откладывали.
ЛЕВ
Декабрь хорош для любых дел, связанных с риском. Участие в авантюрах может принести солидную прибыль. До 21 декабря - удачное время для азартных мероприятий, участия в лотереях.
ДЕВА
Предстоит вернуться к ранее оставленным вопросам - решить их сейчас не составит труда. Раньше 20-го числа планировать старт новых начинаний не рекомендуется, все будут вставлять палки в колёса.
ВЕСЫ
С 19 по 22 декабря лучше заняться повседневными делами, поездками и общением с ближайшим окружением. К мнению родственников стоит прислушиваться: рассказанное ими может оказаться весьма поучительным.
СКОРПИОН
Вы можете погрузиться в собственные мысли и пропустить мимо ушей что-то важное. 20 декабря начинается период, когда вы сможете реализовать какие-то перспективные планы.
СТРЕЛЕЦ
Есть вероятность неожиданного финансового дохода. Он будет как раз кстати накануне праздников. Берегите своё здоровье.
КОЗЕРОГ
Не плетите интриг, не участвуйте в заговорах и не пытайтесь выставить кого-то в дурном свете. За большие усилия, старания и честность вы непременно будете вознаграждены.
ВОДОЛЕЙ
Ждите возвращения старого долга или оплату за какие-то свои труды, которые вы выполнили энное время назад.
РЫБЫ
Очень опасно на этой неделе иметь разногласия с людьми. Даже по пустякам. Будьте гибкими, старайтесь сглаживать острые углы и обходить неприятные темы стороной.
Теги: Донбасс, астрологический прогноз
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