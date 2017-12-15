Астрологический прогноз Павла Глобы на 2018 год

15.12.2017 07:50

2018 год Желтой Земляной Собаки — это время не новых открытий, а время разрушения стереотипов, клише. Всем Знакам Зодиака потребуется максимальная осторожность во всем.

Это очень важно, поскольку в веренице дней и событий можно упустить много возможностей. Спокойствие ослепляет, а стихия Земли способствует этому больше всего. Людям будет казаться, что мир остановился. Но это остановилось ваше восприятие, а не мир вокруг.

Овен

У Овнов будет в 2018 году много возможностей показать себя с лучшей стороны. Все ваши пороки и слабости уйдут на второй план. Это будет прекрасное время для работы, для любви и для всего, что вам так необходимо. Счастье — это не что-то мимолетное для Овнов в 2018 году. Счастье будет представлять собой сборный образ, огромное количество маленьких побед.

Помните о том, что в 2018 году представителям вашего Знака Зодиака нельзя просто так брать и гнаться за удачей. Каждый момент успеха будет чем-то особым, потому что вам нужно будет его заслужить. Не ждите молниеносного успеха — научитесь работать в команде и в одиночку. Ваши методы могли устареть — этот год нужно потратить на обучение новым навыкам.

Телец

Эгоизм сейчас вас не спасет. Ближайшие 12 месяцев могут стать временем опасным. Если вы будете думать только о себе, то сами по себе и останетесь, без поддержки и без друзей. Конечно, останутся фальшивые друзья, которым нет дела до ваших внутренних проблем. Истинные доброжелатели уйдут в тень. Чтобы этого избежать, вам нужно будет не бояться говорить самим себе правду.

Любите себя и свою семью, уважайте интересы окружающих и больше занимайтесь спортом. Физическая активность пойдет на пользу всем вам, потому что она будет лежать в основе хорошего настроения, самочувствия. Больше нужно будет бывать на свежем воздухе. Помимо этого, лучше не делать ничего, что заставило бы вас уставать больше обычного. Научитесь отдыхать вовремя.

Близнецы

Никогда не говорите о себе плохо. Например, никогда не говорите, что вы можете быть несчастливы. Это категорически запрещено в 2018 году, когда слова и мысли приобретут необычайную силу. Ваша слабость — ваши мысли. Близнецы всегда видят мир немного иначе, чем другие люди. Вам нужно заставить себя думать о себе и о своих делах только в позитивном ключе. Только тогда 2018 год станет продуктивным для вас.

Нет ничего опаснее негативных мыслей, потом что они становятся негативными установками — неким вирусом сознания, который прописывается в голове, уничтожая все признаки удачи и хорошего настроения. Дела вам стоит вести максимально динамично и не жалеть на них своего времени и сил. Любимые люди поймут вас, а те, кто притворяется, уйдут, поэтому вы в любом случае останетесь в выигрыше.

Рак

Энергетическое саморазрушение — это начало конца для Раков. Начинается оно с нежелания двигаться вперед. Апатия побеждает всё, включая удачу. В любви и делах вам потребуется свежий взгляд на вещи. Избегайте сомнений в себе и в любимых людях, друзьях, близких. Вы в 2018 году будете связующим звеном между людьми и их победами. Вы будете счастливым талисманом для многих. Сейчас это не даст вам особых преимуществ, но потом вы подниметесь на Олимп и останетесь там надолго. Просто подождите немного.

Соблюдайте режим весь год, умейте отдыхать и больше находитесь в компании приятных людей. Потерпев немного сейчас, вы обеспечите себе светлое будущее. Не останавливайтесь на достигнутом и занимайтесь весь год поиском любви, новых друзей и партнеров. У вас все получится — важно только продолжать начатое.

Лев

Чтобы понять, чего вы на самом деле хотите от жизни, задайте себе этот вопрос множество раз. Каждый день в 2018 году задавайтесь этим вопросом и ищите на него ответы везде, где только можно. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Вам нужно просто побольше времени проводить с людьми, которые умеют мотивировать. Даже если вы привыкли полагаться только на себя, поддержка со стороны не помешает.

Дело в том, что совершенству нет предела. В 2018 году очень легко можно загнать себя в рамки, сказав себе, что вы уже стали теми, кем хотели. Запомните одну важную мысль: никто из людей не может стать тем, кем хочет. Он может лишь приблизиться к этому идеалу, поэтому путь самосовершенствования никогда не прекращается. В этом году вы сможете это почувствовать.

Дева

Обретение гармонии в этом году — это ваша первоочередная цель и задача. Нет ничего и никого, кто бы смог это опровергнуть. Уже в начале этого года вам нужно поставить перед собой самые важные цели. Никто не заберет у вас то, чего еще нет, поэтому можете делиться своими планами, но не своими достижениями. Очень важно сохранять в тайне все победы.

Поживите немного для себя любимых. Не стоит распыляться на людей, которые вам не нравятся. Не нужно говорить в лицо неприятные слова тем, кто раздражает вас, но и за спиной сплетни и слухи распускать не стоит. Избавьтесь от ревности и зависти, чтобы дела шли максимально хорошо во всех сферах жизни. Ваша жизнь — это то, о чем вы думаете. Ни больше, ни меньше.

Весы

Весам в 2018 году придется пережить энергетический подъем высокого уровня. Кто-то думает, что это будет нести сплошные преимущества, но это не так. Во многом это будет чем-то вроде проклятия, потому что отдохнуть не получится. Постоянно нужно будет бороться с чем-то или с кем-то. Люди будут мешать вам, а амбиции не дадут сидеть на месте.

С другой стороны, мотивации будет хоть отбавляй. Вам не нужно будет ходить куда-то за ней — она будет в вас, будет произрастать из вас и заражать близких вам людей. Секрет успеха 2018 года — правильная расстановка приоритетов. Решите для себя, в какой области жизни успех вам будет нужен больше всего. Будьте спокойнее, разумнее, мудрее. Слушайте советы близких людей — они вам помогут не раз.

Скорпион

Мысль материальна, так что думать о светлом будущем в 2018 году просто необходимо. Это время для составления планов, для судьбоносных решений, для грандиозных перемен и отдыха. Это будет очень насыщенный для вас год, который пройдет очень быстро, если вы не позаботитесь о том, чтобы направить себя по нужной дороге. Планируйте на этот год свадьбу, смену или покупку жилья, ремонт и прочее.

Ваша жизнь сейчас должна быть максимально предсказуемой. 2018 год — это не время для авантюр. Вы должны быть осмотрительными во всем. Только так вы сможете избежать проблем. Никто кроме вас самих не должен знать о ваших будущих планах. Не стоит делиться ими с людьми, которых вы не любите. Действуйте в одиночку по мере возможностей.

Стрелец

Используйте аффирмации от Луизы Хей, чтобы быть уверенными в себе каждый день этого далеко не самого простого года. Принимайте изменения вокруг вас правильно, без негатива. У вас все получится — в этом стоит быть уверенными, так как только это поможет привнести в вашу жизнь долю смысла. Всё вокруг будет постоянно меняться, постоянно напрягать вас, но это не значит, что нужно убегать от самих себя.

Вы сможете найти новые источники дохода или закрепить уже достигнутый успех. То же самое касается и любовной сферы жизни. Это будет хороший год для новых знакомств или для свадеб, для перевода отношений на более высокий уровень. Ваша вторая половинка, скорее всего, будет ждать от вас активности, желания сделать вместе что-то стоящее. Это может быть зачатие ребенка, ремонт, большая покупка и так далее. Не стесняйтесь спрашивать.

Козерог

Чтобы богатство само шло к вам в руки в 2018 году, нужно больше думать о том, как изменить самих себя в лучшую сторону. Не бойтесь браться за новые дела и пробовать себя в новых отраслях, сферах. К сожалению или к счастью, но 2018 год станет для вас годом материальным и сугубо денежным. В любви все будет зависеть не от вас, а от окружающих факторов. Это сложно принять, но вам придется это сделать для своего же блага.

В любви настанет время прохлады и передышки. Это не говорит о том, что отношения станут прохладными в полном смысле этого слова. Просто будет немного сложнее поддерживать их на одном уровне. Приятные эмоции и моменты будут быстрее заканчиваться из-за постоянных дел и проблем в других сферах. Хорошая новость состоит в том, что это актуально будет только для вас.

Водолей

Если вы потеряли фортуну, то вернуть удачу в свою жизнь вам поможет в 2018 году простая вера в себя. Возможно, понадобится сменить направление и удалить из жизни некоторых людей, которые питаются вашей добротой. Не унывайте, если будет тяжело. Трудности сделают вас намного сильнее. Вам нужна мудрость, поэтому Вселенная будет давать вам сложные, но выполнимые задания.

Стремитесь в тому, чтобы 2018 год стал для вас плацдармом, взлетной полосой. Нужно ее расчистить и подготовить к взлету, к старту вашей собственной удачи, которая будет вместе с вами на протяжении долгого времени. Возможно, в конце года вы встретите человека, которому сможете довериться. Вы влюбитесь в него или станете лучшими друзьями на долгие годы.

Рыбы

Самомотивация — это все, что вам нужно сейчас. В начале года нужно найти повод для улучшения самих себя, а в конце года понадобится только небольшое желание. Это не будет периодом великого творческого рассвета или гениальности, зато вы сможете закрепить свои позиции в чем-то ином. Упорный труд поможет вам стать богаче и успешнее. Не слушайте слишком часто свою интуицию в 2018 году — она вас тоже подведет, и не раз.

В любовных делах звезды и планеты сулят вам большой прогресс. Возможно, вы найдете того, кто поможет вам скрасить одиночество, причем самым приятным способом. Кто-то из вас женится или выйдет замуж, что тоже весьма неплохой выбор для текущего настроения звезд. Будьте самими собой в любой непростой ситуации и принимайте взвешенные решения. Особенно это касается периодов жизни, которые носят судьбоносный характер.

Чтобы стать успешнее, вам потребуется привлечь в жизнь позитивные мысли. Только так вы выполните все свои задачи в самые короткие сроки. 2018 год — это год материальности, но духовные дела все равно останутся в вашей жизни большой главой. Любите жизнь, чтобы она полюбила вас

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru