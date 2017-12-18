Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки

18.12.2017 20:47

Астролог Василиса Володина раскрыла секрет, на какие аспекты нужно обратить внимание, чтобы в 2018 году достичь гармонии в любовных отношениях.

Овен

Звёзды утверждают, что 2018 год будет весьма успешен в любовной сфере для всех Овнов. Единственным периодом затишья будет зима. А вот с приходом весны всё вокруг завертеться в вихре любви и страстей. Одинокие Овны смогут обрести свою любовь, а те, кто уже состоит в отношениях, найдут в своём партнёре новый источник страсти и чувств. Овны имеют все шансы поймать удачу за хвост в 2018 году.

Телец

2018 год будет весьма насыщен любовными страстями. У всех Тельцов появится прекрасная возможность настроиться на позитивный лад и найти гармонию. Вы будете соблазнять и соблазняться. Это неплохо для Тельцов, которые находятся в поиске. А вот тем, кто состоит в отношениях, не следует забывать о здравом смысле. Не следует создавать из своего партнёра кумира., иначе вы рискуете просто раствориться как личность и потерять себя.

Близнецы

2018 год не будет спокойным для Близнецов. За свою любовь придётся побороться. Если вы научитесь ценить своего партнёра по достоинству, то сможете стать ещё ближе и прочувствовать истинную любовь. Не позволяйте неурядицам и трудностям разрушить ваше счастье. Одинокие Близнецы имеют неплохие шансы обзавестись второй половинкой, но присматриваться к кандидату придётся очень тщательно.

Рак

Наверное, это самый семейный знак во всём зодиакальном круге. Год собаки будет благоволить в любви всем Ракам. Достигнуть гармонии, найти свою любовь, улучшить отношения — это всё дастся Ракам достаточно легко в 2018 году. Но успех в любви потянет за собой и налаживание дел на работе. 2018 год можно смело считать удачным для Раков во всех сферах их жизни

Лев

Львы всегда полны уверенности в собственной неотразимости. Они считают, что риск-дело благородное. Но астролог предупреждает, что это может навлечь неудачи в жизнь и в первую очередь в сферу любви. Самовлюблённые Львы потерпят разочарования и неудачи в 2018 году. Однако, если же вам удастся держать баланс, то звёзды обещают новые перспективы и очень страстное развитие любовных отношений. Главное Львам не зазнаваться.

Дева

Представителям этого знака Зодиака нужно будет поработать над собой, если они хотят обрести светлую и чистую любовь, а также улучшить отношения с партнёром. Пора навести порядок в своём внутреннем мире. Там накопилось слишком много обид и прочего мусора, который мешает найти баланс. В любви Девам необходимо научиться держаться намеченного курса. Удача сама настигнет вас.

Весы

Из-за настроения многие представитель этого знака будут чувствовать себя будто на американских горках. Весы крайне удивятся, когда обнаружат, что их предпочтения и запросы несколько поменялись. В партнёрских отношениях не стоит быть эгоистичными. Это сильно навредит. Также не нужно акцентировать внимание на материальных ценностях.По возможности избегайте меркантильности. Помните, можно купить многое, но настоящую любовь-никогда. Цените её.

Скорпион

В год Собаки многие Скорпионы прочувствуют силу своей привлекательности. Многие будут буквально очаровываться вами., особенно ваши партнёры. Если же у вас появятся проблемы, то необходимо их решить достаточно быстро, иначе они сильно усугубятся. Одинокие Скорпионы будут буквально окружены вниманием противоположного пола. Так что остаётся лишь сделать правильный выбор

Стрелец

Звёзды советуют Стрельцам не витать в облаках, а смотреть на вещи реалистично. Излишняя импульсивность может создать некоторые проблемы в любовной сфере. Также многие Стрельцы рискуют запутаться в любовных сетях и ощутить полноту любовной зависимости. В 2018 году необходимо будет проявить выдержку и быть крайне аккуратным. Это поможет наладить личную жизнь и избежать острых углов.

Козерог

Козероги наконец-то выйдут из анабиоза и в их сердце поселиться любовь. Не стоит торопиться и форсировать события. Пусть всё идёт своим чередом. В 2018 году все Козерожки смогут раскрепоститься и осознать свою привлекательность. Не стоит стесняться своих желаний. Год Жёлтой Собаки будет очень благоприятным для флирта, новых знакомств. А тем, кто состоит в паре, Василиса Володина советует вывести отношения на новый уровень а также распалить былую страсть.

Водолей

Водолеи легко могут впасть в зависимость от слишком сильных чувств. Поэтому следует быть аккуратнее с пламенной страстью. Не стоит бояться одиночества. Намного хуже провести всю жизнь не с тем человеком. Звёзды пророчат Водолеям в 2018 появление рядом с ними необычной личности, которая круто изменит их жизнь, но в лучшую сторону. Одинокие Водолеи сумеют отыскать свою любовь.

Рыбы

В 2018 году личная жизнь Рыбок во многом будет зависеть от них. У одиноких Рыб появиться отличный шанс найти свою вторую половинку. А тем, кто состоит в паре, астролог советует прислушиваться к собственному сердцу. Оно подскажет как надо действовать. Если Рыбки будут через чур заморачиваться, то трудности в сфере любви будут их преследовать. Нужно полностью открыться миру, тогда и удача в любви будет рядом.

Источник: https://from-ua.com