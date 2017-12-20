Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака

20.12.2017 22:00

Звезды пророчат много страданий Близнецам и стабильное здоровье Скорпионам

Влияние планет делает определенные органы нашего тела более уязвимыми, чем остальные. Зная это, важно обращать на их работу внимание, уберегать свой организм от слишком высоких нагрузок. Ведь у каждого из 12 знаков Зодиака есть болезни, которые донимают его представителей чаще других.

Овен

Вы будете чувствовать себя очень энергично, а ваш организм станет очень выносливым. Любимые люди будут заботиться о вас. Однако период с 17 января по 7 марта 2018 года указывает на возможность лихорадки или травмы. Проблемы с ожирением и желудком могут дать о себе знать к концу года – после 11 октября. Также в это время высока вероятность заболеть тифом.

Телец

Вам, возможно, придется часто посещать дерматолога в этом году. Здоровье будет очень стабильным в течение марта, но в августе могут возникнуть проблемы, связанные с желудком. Также существует небольшая возможность развития или обострения астмы или артрита. Поэтому примите меры предосторожности заранее.

Близнецы

В начале года со здоровьем будет не все в порядке. Вы можете столкнуться с заболеваниями кожи, желудочного тракта (особенно после 11 октября) или неврологическими проблемами. С 3 марта по 9 мая вас могут беспокоить боль в ногах или коленях. В общем, связанные со здоровьем трудности будут по-прежнему создавать неприятности для вас в повседневной жизни.

Рак

В этом году планета Сатурн может принести Ракам некоторые ревматические или ортопедические проблемы, поэтому будьте осторожны. Также усилятся проблемы с кожей, такие как акне. Возможны также перепады настроения, из-за этого вам лучше сохранять спокойствие и медитировать, чтобы контролировать свои эмоции.

Лев

Начало года будет не весьма положительным для вас в плане здоровья. Вас могут беспокоить у вас частые головные боли и проблемы, связанные с глазами, желудком и кожей. Сердечное здоровье также требует внимания. Беременным женщинам в этом году необходимо быть особенно осторожными.

Дева

Июнь и вторая половина сентября будут для вас самыми легкими в плане здоровья. Однако будьте осторожны в течение марта и до первой недели мая. Ведь в этот период могут возникать проблемы, связанные с интимными областями. Весьма вероятно, что любое заболевание, которое вы "подхватите" в течение этого года, потребует длительного лечения. Обратите внимание на спину. Могут возникнуть проблемы с экземой, желудком, коленями, суставами.

Весы

У вас могут возникнуть проблемы в мочевом тракте, вызывая дискомфорт и боль. Будьте осторожны с вашей диетой. Избегайте сахара. Существует высокий риск возникновения камня в желчном пузыре. Поэтому пейте много жидкостей и придерживайтесь здорового питание. В конечном итоге здоровье улучшится в последние несколько месяцев 2018 года.

Скорпион

В Скорпионов здоровье будет стабильным. Ваш энергетический уровень останется высоким. Однако есть риск возникновения заболеваний желудка, поэтому избегайте употребления острой пищи и большого количества клетчатки, а также слабительных средств в вашем рационе. Избегайте пищевого отравления и высокого кровяного давления. Не погружайтесь в сидячий образ жизни и будьте активнее.

Стрелец

Ваше здоровье будет колебаться в этом году – придется постоянно бороться с диспепсиями и дерматологическими проблемами. Кроме этого, важно обратить внимание на здоровья сердца. Было бы неплохо заниматься тренировками и сжигать лишние калории. Важно перейти на здоровое питание. Откажитесь от уличной пищи.

Козерог

Боль в коленях и дерматологические проблемы могут по-прежнему беспокоить вас в этом году. Вам нужно обратить особое внимание на здоровья. Если вы страдаете от ожирения, то пытайтесь сбросить хотя бы несколько лишних килограммов. Вполне возможны обострение ортопедических заболеваний – обязательно обратитесь к врачу. С июня по конец августа вам постоянно придется сталкиваться с дрожанием рук, астмой и проблемами с кожей.

Водолей

Планета Юпитер благословляет вас своим присутствием, особенно до 11 октября. Тем не менее, у вас могут обостриться заболевания, связанные с желудком, кожей, пищеварением, отравлениями и уровнями артериального давления. Проблемы с мышцами голени появятся в середине августа и до середины сентября. В этом году для вас очень важно также бороться с ленью.

Рыбы

До 11 октября будьте внимательны к болезням, связанным с желудком, кровяным давлением и кожей. Вам также необходимо работать над тем, чтобы предотвратить ожирение, физическую слабость, проблемы с животом. Вас будут беспокоить боли в спине, а также есть риск возникновения проблем со слухом. В питании важно следить за уровнем железа в крови.

Источник: https://www.segodnya.ua