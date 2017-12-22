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Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки
Желтая Собака вступит в свои права 16 февраля 2018 года, с наступлением Китайского Нового года
Новый 2018 год – год Желтой Земляной Собаки. На смену Красному Петуху, который был главным в 2017 году, и стихии огня придет Собака, которая будет аккумулировать, покой, умиротворение и гармонию.
В 2018 году удача будет благосклонна к тем, кто заслуживают доверия и уважения, не тянут одеяло на себя, а живут в команде. Течение жизни кардинально изменится в новом 2018 году. Что же принесет покровительница 2018 года Украине, миру, экономике, отношениям – рассказал сайту "Сегодня.ua" астролог Влад Росс.
Желтая Собака вступит в свои права 16 февраля 2018 года, с наступлением Китайского Нового года. Именно тогда, по словам астролога, будет наиболее мирная благоприятна спокойная и тихая энергетика года Собаки противоположная энергетике Огненного Петуха. До этого времени, Собаке и Петуху придется вживаться под одной крышей. Впрочем, избежать конфликтов поможет мудрость и лояльность Собаки.
Год Собаки для Украины
Новый 2018 год будет благоприятным для Украины. По словам Влада Росса, в год Земляной Собаки в Украине может мирно перейти власть.
"В этот год Собаки неожиданно может поменяться направление власти, совершенно в противоположную сторону от нынешней. Хочется отметить, что всегда этот год (год Собаки – ред.) был связан с ростом и благосостоянием Украины. Кроме того, в год Собаки менялась власть, например в 1994 году президентом неожиданно стал Леонид Кучма. Повышения зарплаты, опережение инфляции, новые лидеры – все может произойти в 2018 году. ", – говорит астролог.
Кстати, интересные факты также указывают на то, что Собака будет благосклонная к Украине. К примеру, Собака земляная, а наша страна, как ни крути, связана с землей, посевами, зерном. Кроме того, на флаге Украины присутствует желтый цвет, что тоже в плюс.
Влад Росс также отметил, что в следующем году на арену выйдут совершенно новые молодые политики, о которых мы даже не слышали. Возможно, у нас во власти будут те люди, которых мы вообще не знали.
"Особенно благоприятно для Украины выдвижение, баллотирование молодого человека – политика со знаком Тельца. Например, Вакарчук имеет знак Тельца. У него есть шансы выдвинуться, успешно представить свою программу", – добавил астролог.
Год Собаки для экономики
В этом голу будет управлять планета Меркурий, а это всегда неожиданные перемены в экономике, в финансовом поле людей, скачки валюты. Август и сентябрь будут периодом затмения. Поэтому может неожиданно рухнуть банковская система некоторых стран. Возможна финансовая нестабильность.
"В целом, годы Собаки всегда мирные, происходить стабилизация и нормализация. А вот все годы с окончанием на 8 (1998, 2008) – это годы финансовых нестабильностей, неожиданных падений или кризисов в экономике. Поэтому, такое возможно и в 2018 году", – отметил Влад Росс.
Год Собаки для карьеры
Повезет тем людям, которые будут работать в "стаях". Собака живет в стае, защищает стаю, хоть у нее и есть вожак. Это не год одиночек или единоличных лидеров. Поэтому, в организациях, компаниях нужно будет работать в команде, а не в одиночку. Будет вести в коллективных энергиях. Причем, отдавать себя делу всецело и преданно.
Год Собаки для отношений и психического состояния
В год Земляной Собаки после года Огненного Петуха будет некое расслабление. Собаки мирные животные, живут в стае. Они находят своего вожака и живут, защищая друг друга.
"В психологическом плане люди будут выходить на более стабильный уровень. Единственное, что будет сложный период февраль-март и август-сентябрь. Это могут быть ссоры, депрессии, самоубийства. В глобальном плане последнее суперлуние будет 31 января и могут быть глобальные события, например, жертвоприношения, как при суперлунии и Кровавой луне (Давка близ Мекки, погибло более 700 паломников – ред.)", – говорит астролог.
Напомним, многие в ожидании новогодних и рождественских чудес. Ведь это все – "родом из детства". Как приятно собраться всей семьей, чтобы впустить в дом праздник, украсив его. А еще лучше, если украшения сделать своими руками.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, собака, астрологический прогноз
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