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Гороскоп на неделю: чего ждать с 8 по 14 января
Овны
Эта неделя может показаться вам бесконечной, но тратить время зря не нужно. Займитесь важными и полезными делами, тогда вам не покажется, что время потрачено впустую.
Тельцы
Гороскоп сулит вам очень удачную неделю, и все будет складываться именно так, как вы задумали. Так же, возможны очень приятные сюрпризы от близких людей.
Близнецы
В начале недели Близнецы будут вращаться в обществе, коллективе и бежать туда, куда пошлют. А вот ваши близкие будут очень неоднозначно относиться к подобному.
Раки
Вам нужно избегать конфликтов любой ценой, они очень плохо скажутся на вашем авторитете в коллективе. Так же, если у вас есть желание, можно изменить домашний интерьер.
Львы
Вам на этой неделе нужно больше времени посвятить вашему здоровью, и если нужно, сходить к врачу. Иначе скоро возможны большие проблемы.
Девы
Девам в первой половине недели, возможно, придётся вступить в конфликт с кем-то из знакомых, родственников, друзей, соседей или коллег по работе. Поэтому нужно постараться быть спокойнее и аккуратнее.
Весы
А вам нужно целую неделю посвятить своим близким и родственникам. Но не стоит делать ничего, что может доставить вам дискомфорт.
Скорпионы
У вас будет огромное количество энергии, вот только тратить вы ее можете на борьбу с мельницами. Поэтому постарайтесь расставить задачи на неделю заранее.
Стрельцы
Вы можете кому-то очень грубо нарушить важные планы, этим самым нарваться на гнев близкого человека. Поэтому нужно стараться держать себя в руках.
Козероги
Творческие идеи найдут воплощение в интересных проектах и обустройстве дома. Возможно, вы захотите что-то изменить в интерьере, и у вас все прекрасно получится.
Водолеи
В эту праздничную новогоднюю неделю типичным Водолеям захочется тишины и уединения. Поэтому стоит потратить больше времени на себя.
Рыбы
Рыбам в первой половине недели, возможно, предстоит отстаивать свою репутацию. До вас могут дойти слухи, как-либо вас компрометирующие. Постарайтесь все это игнорировать.
По материалам: znaj.ua
Теги: астрология, прогноз, неделя
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