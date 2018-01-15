- Гороскоп на 15-21 января: ложь, обман, любовь и просветление мысли08:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 января10:45
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- Гороскоп на неделю: чего ждать с 8 по 14 января17:20
- Нас чекає рік розмов, а Донбас почнуть "провітрювати"17:54
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- Год Желтой Собаки: как он изменит мир12:40
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь08:00
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
Гороскоп на 15-21 января: ложь, обман, любовь и просветление мысли
Неделя с 15 по 21 января будет контрастной: она начнется достаточно тяжело, но завершится удивительно позитивно.
Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.
Первые два дня недели – 15 и 16 января – будут по-настоящему неблагоприятными. Кроме того, что "луна будет ущербной", "в понедельник Меркурий приблизится к Черной Луне, а во вторник будет в полном соединении с ней", - рассказал он. Как пояснил астролог, это означает, что речь идет об опасном периоде, когда "лучше не совершать никаких сделок, не осуществлять финансовых коммерческих операций - они могут обернуться против вас".
Эти дни также пройдут под знаком "лжи, обмана, интриг и сплетен". "В это время не рекомендую даже молиться, потому что все может разрушиться. Не доверяйте знакам, которые приходят в это время – они наверняка будут иллюзией и обманом. Но если приснился плохой сон, то он сбудется с точностью до наоборот", - сообщил Влад Росс.
Кроме того, во вторник повышается травмоопасность, поскольку "Луна сходится с Плутоном", - продолжил он. "Так что советую поостеречься, особенно если выпадет снег. Возможны пожары, взрывы газа и прочие "радости", - предупредил астролог.
Вместе с тем он сообщил, что уже со среды ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Так, в среду, 17 января, "Луна сойдется с Венерой, а Венера еще будет в соединении с Солнцем". "Это прекрасный день для тех, у кого нет пары, чтобы мечтать о суженом или суженой, чтобы проецировать его или ее образ", - рассказал Влад Росс. Просьбы о суженом или о суженой можно озвучивать и в молитвах, - добавил он.
"Это прекрасное время, чтобы назначать первое свидание, выходить из общения в сети и встречаться в реале, а также создавать новые аккаунты в соцсетях", - заметил астролог.
"Дни с четверга по воскресенье будут очень позитивными", - пообещал он.
По его словам, пятница, 19 января, будет идеальным днем для того, чтобы заниматься планированием и встречаться с новыми друзьями. Но "негативный аспект к Марсу", который будет иметь место в этот день, может провоцировать людей на конфликты, в том числе семейные – "особенно в пятницу днем и вечером". "Возможны и непредвиденные обстоятельства во время авиаперелетов, поэтому, если вы чувствуете, что лететь не надо, то лучше не лететь", - посоветовал Влад Росс.
"На протяжении всей недели неожиданно могут быть получены ответы на вопросы, которые давно оставались без ответа. Например, может найтись пропавший самолет или появиться новые детали в расследовании других авиакатастроф, например, с самолетом польского президента под Смоленском", - допустил астролог.
Суббота и воскресенье, 20 и 21 января, будут "просто прекрасными и великолепными днями", - пообещал он. Влад Росс уточнил: поскольку "Луна соединяется с Нептуном, повелителем морских стихий", дни хороши для отдыха на море, у воды, на яхте, а также просто для релакса в бассейне, сауне или в массажном кабинете.
"Как ни странно, воскресенье будет прекрасным днем для бизнесменов, чтобы где-нибудь на курорте договориться с другими бизнесменами о больших проектах, потому что звезды очень настроены на большой конструктив", - рассказал астролог.
"Кроме того, суббота и особенно воскресенье благоприятны для церковных дел, для венчания и крещения детей, а также для медитации, разнообразных тренингов, особенно психологических", - продолжил он. Влад Росс пообещал в эти дни "просветление мысли и полет фантазии".
"Счастливчики недели – Водолеи. Им будет везти больше, чем кому бы то ни было. Удача будет на их стороне. Они могут открывать блестящие новые возможности в новых проектах, начинаниях и планах, особенно, начиная со среды, поскольку к концу недели Луна будет находиться в этом знаке Зодиака", - порадовал астролог.
Весам на этой неделе "будет везти в любви и в творчестве", - продолжил он. "Они могут посещать художественные выставки, а также активно заниматься собственным имиджем и своим продвижением. Им будет удаваться организация вечеринок, и кроме того, они могут попытаться выиграть на тотализаторе – их шансы заметно возрастут", - сообщил Влад Росс.
Близнецов он порадовал прогнозом о "хороших поездках". Кроме того, рожденные под этим знаком могут получить новые возможности в повышении образования. "Этот период также благоприятен для различных юридических дел, для подачи исков и прочего. Но лучше это делать, начиная со среды", - добавил астролог.
В то же время Львам "может категорически не везти". "Они могут столкнуться с конфликтами, противостоянием, возможны конфликты с супругом или супругой с последующим расставанием", - предупредил он. Влад Росс порекомендовал рожденным под этим знаком "поумерить свой пыл", а также не злоупотреблять алкоголем.
Для Скорпионов, особенно рожденных в период с 10 по 20 ноября, неделя также будет не очень благоприятной. "Возможны неприятные ситуации, повышается опасность травмирования, могут возникнуть проблемы со здоровьем", - сказал он. А также посоветовал "повременить со сделками с недвижимостью".
Тельцам астролог порекомендовал не поднимать вопрос перед руководством о повышении зарплаты. По его словам, повышается опасность конфликта с вышестоящими и увольнения. "Советую быть очень осторожными на этой неделе, а также учесть, что финансовые сделки могут быть очень критичными, особенно в начале недели", - предупредил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Нардеп Вилкул сорвал эфир «черного зеркала. Устроив скандал и заявив, что в Украине произошел переворот. ВИДЕО
- Гороскоп с 25 по 31 июля: Тельцов ждут удачные покупки, а Ракам стоит позаботиться о близких
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
- Гороскоп на 15-21 января: ложь, обман, любовь и просветление мысли08:00
- Уже третий: в зоне АТО военные ВСУ сбили российский беспилотник07:35
- Украина может получить нового мощного союзника: важные подробности07:20
- Полиция усилит работу на крымской границе07:08
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На Донетчину обрушилась новая беда
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО