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Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ
В кого легко влюбиться, а кто из знаков Зодиака — сложная и замкнутая особа? Ответ ниже:
Рак (22 июня — 22 июля)
Вы открыты в своих чувствах, распространяете тепло, стремясь понять всех и каждого. Люди легко влюбляются в вас, потому что доверяют вам, вы заставляете их чувствовать себя ценными и понимаете их без слов.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Телец, вы всегда влюблены, а люди всегда влюблены в вас. Вы — искренний человек, который ставит отношения (как романтические, так и платонические) в приоритет, потому что знает, чего хочет и что приносит ему счастье. Вы цените преданность и умение заботиться, поэтому людям так легко влюбиться в вас.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Ваш заразный оптимизм, смешливость и способность быть честным и откровенным в отношении того, чего вы хотите, заставляют людей влюбляться в вас без памяти.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вы обладаете редкой способностью заставить всех вокруг вас чувствовать, что они значимы. Кроме того, у вас талант веселить окружающих, и ваше очарование невозможно игнорировать. Люди влюбляются в вас, потому что вы дарите им веселье, беззаботность и легкость.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овен, вам сложно открыться и привязаться к кому-то одному. Но, когда вы встречаете «вашего» человека, вы без проблем очаровываете его. Людям легко влюбиться в вас благодаря вашей энергии, энтузиазму и любви к приключениям и новизне.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Когда люди познают вашу чувствительную, страстную и добрую натуру, они влюбляются в вас без оглядки. Однако это занимает какое-то время, потому что вы обычно скрытны и сдержанны вначале отношений и вас не просто узнать.
Лев (23 июля — 22 августа)
В вашу щедрость, доброе сердце, энтузиазм, страсть и пытливый ум легко влюбиться, но ваша жажда все контролировать, покровительствовать и властвовать может отталкивать от вас людей.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы настолько не уверенны в себе, обособлены и обеспокоены тем, что вас может кто-то узнать, что позволяете лишь единицам понять и познакомиться с вами. Вот почему в вас сложно влюбиться.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы знаете, чего хотите, ваша страсть заразительна, и каждое мгновение с вами захватывает. Однако вы очень ревнивы, скрытны и зациклены на не имеющих значения вещах. Поэтому в вас не так легко влюбиться.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Козерог, людей привлекают к вам ваши амбиции, удивительное чувство юмора и желание постоянно развиваться. Но причина, по которой им сложно влюбиться в вас, заключает в том, что вы пытаетесь контролировать свои чувства, относитесь к любви слишком методично, и опасаетесь травм от нее.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Иногда влюбиться в вас легко и просто, но это происходит редко, так как люди не всегда понимают, с кем имеют дело. Вы динамичны, но таинственны, вы энергичны, но замкнуты, вы общительны, но очень самокритичны. Люди могли бы легко влюбиться для вас, если бы вы позволяли им это, но вы так тревожны, нервны и неустойчивы, что у людей нет возможности понять вас.
Водолей (21 января — 19 февраля)
Вы — самый сложный человек, в которого только можно влюбиться. Не потому, что вы не привлекательны — вы невероятно честный, верный, заботливый и самопознающий человек. Но вы не позволяете другим хорошо вас узнать и влюбиться в вас. Вы закрываетесь, эмоционально отстраняетесь, чтобы «защитить» себя и не позволяете себе сблизиться с кем-то
Источник: soulpost.ru
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака
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