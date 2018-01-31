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Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин
Хотя каждый знак зодиака, безусловно, является очень привлекательным, а каждая женщина по-своему неотразимой, тем не менее, некоторые леди обладают более сильно выраженными качествами, которые делают их лидерами в «любовных играх». Кто из них считается самыми чувственными и очаровательными? Но помните, даже если вы не найдете свой знак в этом списке, это не имеет значения – для своего партнера вы всё равно самая лучшая!
1. Рыбы
Женщины-Рыбы притягательны по своей натуре, и их нередко характеризуют наличием таинственной и очень теплой ауры. Они умеют налаживать контакт и строить отношения без конфликтов, а также получать от них радость и удовлетворение. Кроме того, Рыбам немаловажно и состояние их партнера, потому женщины этого знака всегда окружают своего избранника заботой, вниманием и любовью. Главное – не начать этой добротой злоупотреблять, потому что это может резко изменить отношение Рыб.
2. Водолей
Леди-Водолеи, как известно, сильны, жизнерадостны и независимы. У них редко бывают проблемы с поиском поклонников. Уверенность Водолеев настолько чувственна, что это моментально притягивает к ним мужчин. Женщины этого знака выделяются среди других своей оригинальностью, и они прекрасно об этом знают. Мужчины воспринимают их как энергичных и своеобразных личностей, и это то, что очень интригует и манит. Если вы сможете удержать женщину-Водолея, вам никогда не будет с ней скучно.
3. Козерог
Женщины-Козероги – создания разумные и прямолинейные. Как ни странно, мужчины находят их зрелость и способность брать на себя ответственность за все, что они делают, весьма привлекательными качествами. Женщины этого знака любят работать и добиваться целей, и они хотят продемонстрировать другим, на что они способны. С тем же рвением и самоотдачей они заботятся и о семье. Завоевать леди-Козерога не очень просто, то эта победа того стоит!
4. Стрелец
Мужчины по натуре своей – это типичные авантюристы, жаждущие острых ощущений, потому леди-Стрелец выглядит весьма соблазнительной в их глазах. Её спонтанность и непредсказуемость будоражит кровь и сводит с ума. Такие «американские горки» в отношениях с женщиной-Стрельцом делают мужчину счастливым, и она точно не даст ему ни на минуту заскучать. Стрельцы ненавидят рутину и однообразие как в эмоциональном, так и материальном плане. Будьте готовы к захватывающему путешествию, когда вы находитесь в отношениях с одной из них.
5. Лев
Мужчин привлекают Львицы из-за их силы и уверенности в себе. Эти леди знают, как взять на себя ответственность, они могут поддержать своего партнера в любой ситуации и заставить его смеяться, когда он в плохом настроении. Мужчины очень заинтригованы личностью этой «королевы джунглей». Нет ничего более соблазнительного и привлекательного в истинной Львице, чем её качество утешать и мотивировать, причем очень умело и нежно.
6. Скорпион
Женщины-Скорпионы умеют выстраивать отношения с теми, кому полностью доверяют, а таких, кстати, единицы. Они безумно страстны, энергичны и очень эмоциональны. Они обожают пробовать новые вещи и экспериментировать. Леди этого знака предпочитают проживать свою жизнь по полной, не стесняясь своих желаний и стремлений. Женские таланты Скорпиона фантастичны и многочисленны, потому они магнитом влекут к себе мужчин, хотя добиться их расположения – это не самая легкая задача
Источник: flytothesky.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, женщины
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