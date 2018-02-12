Какая ты Богиня по знаку Зодиака?

12.02.2018 08:43

Гороскопы очень разнообразны. Совсем недавно мы выяснили, какая вы королева по знаку Зодиака, а сегодня вы узнаете под защитой какой Богини находится именно ваш знак Зодиака. С этого места подробнее.

✔ Козерог Гестия – богиня домашнего очага. Однажды за ней принялся ухаживать сам Апполон. И как ухаживать – со всем божественным размахом. Это вам не Зевс какой-нибудь, который сделал дело обманом – и улетел. Тут всё серьёзно. Но Гестия ему отказала. Потому что любовь – это одно, а долг и обеты – совсем другое. Как и для Козерогов.

✔ Водолей Ника – богиня победы. Причём не только победы в войне, а и во всём остальном. Изображалась она всегда крылатой, спешащей с добрыми вестями. Так и Водолеи – регулярно куда-то торопятся, чтобы научить всех как правильно поступать, чтобы добиться своей маленькой победы.

✔ Рыбы Афродита – богиня красоты. Рыбы, морская пена, все дела. Да и Рыбам как знаку Зодиака не чужда тяга к красоте и эмоциям, пусть даже излишним. Так что тут всё логично. Вот только не забывайте, что красота не всегда бывает доброй – парочку прекрасных юношей Афродита лично сгубила. И Рыбы тоже в этом знают толк.

✔ Овен Афина – богиня мудрости в целом и военной стратегии в частности. А как раз со стратегией у Овнов всё отлично. У них с тактикой проблемы, поскольку поступки иногда слишком импульсивными бывают. А вот с конкретными планами действия у них всегда полный порядок.

✔ Телец Деметра – богиня плодородия и земледелия. И вина, к которому потом примазался Дионис. И Телец, который знает толк в хорошем вине, вкусной еде и в умении всё это заработать честным трудом прекрасно своей богине соответствует.

✔ Близнецы Ирида – богиня-вестница. Зевс гонял по поручениям не только Гермеса, но и Ириду. Правда, у неё и задачи были менее рискованные, но куда более частые и интересные. А именно интересными вещами и предпочитают заниматься Близнецы. Да и обаяние у них такое, что куда угодно проникнуть смогут.

✔ Рак Гея – богиня-мать. Ага, всеобщая мать, что как нельзя лучше соответствует архетипичному поведению Рака. Которому всегда нужно кого-то оберегать, воспитывать и кому-то покровительствовать.

✔ Лев Гера – покровительница брака. Очень иронично быть покровительницей брака и быть замужем за богом, о похождениях которого известно не только всему Олимпу, но и всем смертным. Но в одном тут есть сходство – Гера не терпит соперников, как и Лев. Они всегда не только лучшие, но и единственные.

✔ Дева Фемида – богиня справедливости. Если Девы берутся устанавливать истину, то им абсолютно не важно, чьи интересы это затронет. И своего они добьются – вы уж поверьте. А помогут им в этом беспристрастность, неукротимая энергия и мощные аналитические способности.

✔ Весы Персефона – богиня плодородия и царства мёртвых. Ага, работает по совместительству. Половину года на земле, половину – в царстве Аида. И везде ей комфортно. Как и Весам, которые во всём стремятся искать гармонию. А если вспомнить, что у Персефоны тоже проблемы с умением выбирать были, то вопросов вообще не остаётся.

✔ Скорпион Геката – богиня тайн и магии. И всяких ядовитых существ. Так что не удивительно, что Скорпионы интуитивно используют различные уловки из арсенала своей покровительницы. С ошеломляющим успехом. Надо сказать. За что их многие справедливо побаиваются.

✔ Стрелец Артемида – богиня охоты. А ещё помощница роженицам и страж женского целомудрия. Многостороння личность, как и сами Стрельцы. И, что характерно, все они со своими многочисленными задачами отлично справляются.

Источник: http://dawoman.ru



