Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи

19.02.2018 07:36

Женщин очень любят сравнивать с кошечками, и мы искренне не понимаем почему! Котики все одинаковые! То ли дело собаки.

Хотите узнать, какая вы собака по знаку зодиака? Читайте наш интересный гороскоп!

Козерог — немецкая овчарка

Эталонная служебная собака: без работы чахнет и сохнет, теряет шерсть и смысл жизни. Не своей работой, что характерно, заниматься не будет: тапки, может, и принесет, а с этим вашим цирком идите-ка вы, знаете, к пуделям. Не для того выдающиеся селекционеры свою ягодку выводили!

Так что жить с овчаркой — это значит жить в постоянном труде: тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Куда это ты пошел? Стоять, она сказала! К ноге! Палку бросай, быстро! С другой стороны, это, конечно, очень дисциплинирует. Примерно как жизнь с барышней-Козерогом. Вся разница в том, что немецкая овчарка однажды уйдет на пенсию, а Козерог — фигушки вам.

Водолей — джек-рассел-терьер

Если джек-рассел поймал вас с поличным (читаете тут газету, когда собаченька уже пять минут не наиграна!) — отвертеться не удастся. Придется снова бросать мячик — и опять бросать мячик. Мячик. Мячик. Мячик. Мячик. Есть, конечно, другой вариант — можно бросить джек-рассела, в смысле на произвол судьбы: пусть сам себя развлекает, раз он такой весельчак!

Но следует помнить, что джек-рассел-терьер — не просто весельчак, а охотничья собака, готовая нырнуть в нору к кому угодно и принять там бой. Так что если джек-рассел начнет развлекать себя сам, есть шанс, что результат вам не очень понравится. В смысле — замучаетесь трупы прятать. Так что лучше бросьте ему мячик. И сходите с Водолеем на каток. А то ведь хуже будет.

Рыбы — афганская борзая

Она очень красива. Нет, не так: она Очень Красива. Афганская борзая — само совершенство, собак красивее вообще не бывает. И даже то, что поддержание этой красоты требует огромного количества времени и денег, никого не останавливает. Ради этого можно и потерпеть!

Правда, афганские борзые регулярно занимают почетное второе место в списке самых глупых пород собак. Что, конечно, неправда и злой поклеп, борзая просто плевать хотела на людишек, включая хозяев: принеси мне мою миску, раб, и исчезни! Борзые просто не созданы для работы с человеком, у них другие задачи. А у афганской борзой и вовсе давно уже нет никаких рабочих задач, кроме одной: украшать собой мир. Они такие котики. Ну или Рыбки.»

Овен — алабай

Настоящий боевой товарищ: врага не подпустит, а за спину напарника спрячется только затем, чтобы в нужный момент внезапно выскочить и всех покусать. Собака, преисполненная силы, мужества и чувства собственного достоинства. И истинно ослиного упрямства: если алабай что-то решил — то так оно и будет.

Желающие поспорить должны сначала сдвинуть с места семьдесят килограммов алабайской плоти, от кончика клыка до кончика хвоста созданной специально для того, чтобы давить свирепых волков. Так вы говорите, нет желающих? Хм. Алабай так и думал. Барышня-Овен — тоже.

Телец — бассет-хаунд

Почетное первое место в списке самых глупых в мире собак! А так же самых несчастных собак, самых неповоротливых собак и самых бесполезных собак. Бассеты почти необучаемы.

Бассеты всегда выглядят так, будто им сказали, что через минуту наступит конец света — в их глазах вся скорбь невинного человечества. Бассеты ничего не хотят делать, они хотят лежать попой в теплом кресле (да, и согнать оттуда бассета невозможно — он тяжелый и делает вид, что глухой). Но на самом деле бассет — вовсе не глупая собака. Просто он — гончая. Голова у него такая пустая для того, чтобы там помещался След.

Если бассет взял след — он его не бросит до конца. И придется за ним тащиться по этому следу до финальной точки, потому что все остальное ему теперь до лампочки. Тельцы, кстати, точно такие же. Не в смысле глупые, а в смысле упорные и настойчивые, часто даже слишком. Идея, что поселилась в их голове, уводит тельцов мгновенно от реальности, все, о чем думает телец, когда в его голове возникает план – как его выполнить, и ничего другого ему не надо! Аминь.

Близнецы — сибирский хаски

Страшное существо! Невероятно красивое и необыкновенно дружелюбное. Сочетание этих восхитительных качеств заставляет всех вокруг с первого взгляда и навсегда влюбляться в хаски. Ха-ха, купились, купились!

Хаски — вообще не собака. Хаски — инфернальная шутка природы, метис енота с д’Артаньяном. Давайте веселиться, тысяча чертей! Давайте гонять котов, вызывать на дуэль собак, красть с плиты кастрюлю с борщом и троллить хозяина.

А теперь — песня! За-вы-вай! В общем, терпеть это все можно только по одной причине, но мы ее все равно не знаем. Но ведь кто-то же заводит себе хаски и живет с Близнецами, да?

Рак — колли

Многофункциональная собака: может пасти, может служить. Не пасти и не служить, что характерно, не может вообще никогда, даже во сне или при смерти. Главная задача колли — собрать в кучу все стадо и сообщить ему движение в нужном направлении.

Само стадо, естественно, никто не спрашивает, желает ли оно в этом самом направлении двигаться: полорогие диссиденты, бунтари и прочие отщепенцы просто на собственном филее узнают, насколько остры зубы у их пастуха. С другой стороны, если пастух — колли, то есть барышня-Рак, можете расслабиться и просто жевать: обо всем остальном она позаботится. Но жуйте тщательнее!

Лев — йоркширский терьер

Гламурная собачинька: завсегдатай модных показов и стильных вечеринок, всегда идеально подстрижена и уложена, сумочка, в которой она путешествует, иногда стоит дороже, чем сама собачинька. Но главное, впрочем, другое: главное, что йорков все считают самыми очаровательными собачиньками в мире — они не просто очень красивые, еще и очень отважные. Ах, маленькое храброе сердечко!

Так и хочется все время носить их на ручках и целовать. Примерно так и живут барышни-Львицы, и никто никогда не узнает об их пути из грязи в князи. Как почти никто не знает о темном прошлом йорков, которых выводили для работы на помойке: йорки — прирожденные крысоловы, а крыс больше всего именно там.

Дева — ризеншнауцер

Увидеть ризеншнауцера ночью в темном переулке — очень не к добру. Правда, ризеншнауцера довольно сложно увидеть, потому что он силен, быстр и дьявольски хитер. И чрезвычайно свиреп. Об этом, правда, мало кто догадывается, потому что морды лица у ризеншнауцера нет: снизу борода, сверху челка, глаз не видно, мимики тоже, и о чем думает этот черный призрак с пастью крокодила — неведомо вообще никому. В том числе и хозяину.

Зато хозяину легко дрессировать свою собаку, потому что ризены умны и обожают правила. Собственно, только поэтому они еще всех нас не убили. Наверное. Может быть. Кто ж их знает, что у них там на уме — они же как Девы: те тоже молча сидят с отсутствующим выражением лица. А потом фигурант падает и кричит: «Снимите с меня вашего людоеда!»

Весы — чихуахуа

Рядом с чихуахуа любой чувствует себя великолепным героем: она такая маленькая, такая хрупкая, такая беззащитная собачинька! В любой непонятной ситуации нужно брать ее на ручки и целовать в макушку, иначе она начнет дрожать и смотреть на тебя жалобно-жалобно. Это вообще не собака, это, похоже, феечка.

Хрупкая феечка, которой угрожает весь мир: грязные большие собаки, отвратительно неуклюжие дети с лопатками, коварные вороны и дикие кошки, больше похожие на серийных маньяков. И поэтому крошка чухуахуа желает их всех убивать. Медленно и мучительно. Собственно, только потому их с ручек и не спускают — как и барышень-Весов. Да, это правда не очень собака. Это полтора килограмма ярости.

Скорпион — доберман

Демоническая собака. Инфернально красивая и наглухо сумасшедшая. Пойдет к желаемой цели по телам поверженных врагов, а тем, кто не умер от ужаса при виде ее обаятельной улыбки, откусит голову, не снижая темпа рыси.

Жизненное кредо: «Доминируй и унижай». Правда, все это касается исключительно посторонних. С близкими доберманы, как и барышни-Скорпионы, позволяют себе быть собой: эталонными холериками истероидного типа. Но обаятельными невероятно!

Стрелец — стаффордширский терьер

Лучший в мире компаньон! Ужасная репутация не мешает стаффордширам затыкать за пояс лабрадоров в деле любви к ближнему своему: эти самые ближние регулярно вправляют себе носы, не выдержавшие встречи с чугунным лбом любвеобильной собачиньки. Стаффорд всегда счастлив: гулять? Ура! Плавать? Да-да-да, я иду! В горы? Йу-ху! Таскать шину? Дайте две! Больше всего на свете стаффорд любит людей — любых людей: неразумных младенцев, злых приподъездных бабушек и странно пахнущих рабов аквавиты.

Стаффорд — сама доброта, сама милота и сама позитивность. Просто он хочет убивать всех остальных собачинек. У всех, знаете ли, свои недостатки. Впрочем, если к стаффорду, как и к Стрельцу, не лезть с навязчивыми предложениями любви и дружбы — то, может, и обойдется

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на lady21vek.com