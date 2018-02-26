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Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
Тема супружеских измен остаётся актуальной во все времена. Этой слабости подвержены как мужчины, так и женщины.
И хоть современное общество и стало более толерантно и лояльно относиться к товарищам, которые любят сходить налево, но всё же такие люди продолжают разбивать чьи-то сердца.
Конечно же такое поведение не может быть обосновано лишь одним фактором. Ведь поводом к измене может послужить практически любая ситуация. Это даже порой не зависит и от самого изменщика.
Однако, астрологи поделились своими наблюдениями и рассказали, кто из знаков Зодиака больше подвержен слабости супружеской неверности.
Давайте же узнаем, кто из представителей зодиакального круга любит гульнуть на стороне.
4. РАК
Раки очень чувствительны и эмоциональны. Они уважительно и терпеливо относятся к своему партнёру, но обязательно потребуют от него такой же взаимности и отдачи. Если же Раки не получают то, что им положено, как ни считают, они тут же обозлятся и пойдут по наклонной.
3. ВЕСЫ
Угодить Весам не так уж и просто. У них всегда «семь пятниц на неделе». Они также не терпят критики в свой адрес. Поддерживать баланс Весов сможет только сильная личность. В противном же случае, Весу будут изменять или же постоянно менять своих партнёров.
2. ВОДОЛЕЙ
Водолей всегда находиться в поисках новых ощущений и переживаний. Чтобы обуздать любопытную сущность Водолея, партнёр должен уметь удивлять и постоянно быть разнообразным. Иначе Водолею станет попросту скучно и он ускачет на поиски новых приключений.
1. ОВЕН
Овны очень страстны, прямолинейны и эмоциональны. Они умеют очаровывать. Но лишь пылкая страсть между Овном и его партнёром может удержать этот знак Зодиака от измен. Однако, если Овен решит изменить, он не станет это как-то скрывать. Вполне возможно он придёт и вывалит всё, как есть. А уж что делать с этим решать вам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, измена, знаки Зодиака
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