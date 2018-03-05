- Какие знаки зодиака самые мужественные15:01
- Гороскоп на 5-11 марта: деловое 8 марта, экспансия и секс14:14
- Мужчины-мерзавцы по знакам зодиака. Женский взгляд на мужчин.07:45
- 9 причин, которые заставят вас любить Козерогов ещё больше09:30
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи07:36
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Астрологический прогноз на 2018 год07:46
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
Гороскоп на 5-11 марта: деловое 8 марта, экспансия и секс
Неделя с 5 по 11 марта пройдет под знаком романтики, неожиданных любовных сюрпризов, а также экспансии и деловой активности.
Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.
"Понедельник и вторник, 5 и 6 марта, благоприятны для всего, что касается романтики", - сообщил он. Кроме того, эти дни хороши для важных поездок и перелетов, для поиска покровителей, а также "людей, которые могут быть полезными". "В эти же дни можно присоединяться к различным организациям, входить в разнообразные новые коллективы, в том числе в спортивные клубы", - добавил астролог.
Среду и четверг, 7-8 марта, он назвал "лучшими днями для расширения и экспансии". "В этот день Меркурий, планета коммерции и активной деятельности, войдет в зодиакальный знак Овен, а Луна будет в соединении с Юпитером. Несмотря на то, что это не новолуние и что это предпраздничный и праздничный дни, тем не менее, я рекомендую активизировать деятельность, строить бизнес-планы, начинать новые проекты", - подчеркнул Влад Росс.
"Начиная со среды, 7 марта, и до конца недели", "уходит романтика, но включается сексуальность", - сообщил астролог. По его словам, "возможна любовь с первого взгляда, неожиданно могут завязываться новые романы. В эти дни чувства будут брать верх над разумом, будет усиливаться эротическая составляющая. На этой неделе не отказывайтесь от сексуального контакта на первом свидании, если так сложатся обстоятельства".
Вместе с тем Влад Росс предупредил, что наиболее негативные дни выпадут на субботу и воскресенье, 10-11 марта. "Начиная с субботы, Луна будет находиться в жестких клещах между двумя планетами несчастья – Марсом и Сатурном. В эти дни категорически противопоказаны операции, даже к стоматологу лучше не обращаться. К тому же суббота – еще и сатанинский лунный день. Кроме того, я советую внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Например, если невеста чувствует, что ей не следует выходить замуж, свадьбу лучше отменить", - заметил он.
Традиционно астролог озвучил наиболее удачливые и наиболее неудачливые знаки Зодиака недели, заметив, что для остальных она будет в целом нейтральной.
По его словам, "больше всего будет фартить Скорпионам, особенно в первой половине недели". Представителей этого знака ждет "продвижение в бизнесе, масштабные проекты и возможности, экспансия, завоевание новых рынков". Кроме того, на этой неделе они могут искать и находить покровителей и решать юридические вопросы. "Скорпионы могут делать жизненные ставки и рисковать". "Неделя может быть очень насыщенной", - пообещал Влад Росс.
"Также очень хорошая ситуация у зодиакального знака Рыбы", - продолжил он. "Могут удаваться дальние поездки, приключения. Удача может быть и в личном плане. Рыбы могут совершать важные покупки, особенно во вторник и среду, успешными могут быть операции с недвижимостью".
Представителей зодиакального знака Рак ждет "большая удача в любви и творчестве, а также большие возможности. Они могут устраивать презентации всего и вся. У них возможно просветление мысли. На этой неделе они могут строить планы на ближайшие 2-3 месяца, особенно творческие. Женщинам-Ракам на этой неделе хорошо беременеть", - рассказал астролог.
В то же время неделя обещает быть не очень удачной для Тельцов. У них могут быть всякого рода противостояния, сложные ситуации с партнерами, в обществе. Слухи, сплетни и негативная информация может просто прилипать к ним", - предупредил Влад Росс.
Близнецам он порекомендовал проявлять особенную осторожность в поездках и на дорогах, поскольку повышается риск травмирования. "Рекомендую также воздержаться от смены деятельности и перехода на другую работу", - добавил астролог.
И, наконец, Львы могут столкнуться с трудностями "в плане личной, семейной жизни". Возможные конфликтные ситуации с дальними и с близкими родственниками, а также с начальством – "их могут даже подсиживать на работе". Кроме того, следует воздержаться от любых действий с недвижимостью, - предупредил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение12:30
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- Под Горловкой задержан глава центра освобождения пленных Рубан09:01
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение12:30
- Ленивый пес-лыжник устроил хозяину забастовку: забавное видео12:15
- Трамп принял предложение от Ким Чен Ына о личной встрече12:00
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Историк Брехуненко придумал, как переименовать Днепропетровскую область11:40
- В Украине ожидаются ледоходы и подъем уровня рек11:22
- В Италии муж и жена насиловали девушку-инвалида из Чернобыля11:10
- В Польше установили скандальный памятник украинцам10:54
- Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)10:45
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса