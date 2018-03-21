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Благоприятные и неблагоприятные дни по Знаку Зодиака
Представители зодиакального круга отличаются не только темпераментом. У каждого Знака Зодиака есть свои счастливые дни, в которые можно достичь успеха, почти не прилагая усилий.
Многие замечали, что удача приходит к людям в разное время. Одни с понедельника быстро включаются в работу, добиваются успехов и буквально плывут на волне удачи. Другие же проявляют активность в конце недели, словно просыпаясь после длительной спячки. Астрологи долго наблюдали за планетами и звездами, чтобы назвать положительные и отрицательные дни по Знаку Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru надеются, что эта информация поможет вам стать удачливее и обойти неприятности стороной.
Овен
Для представителей огненного созвездия самыми удачными днями станут вторник и воскресенье. В эти дни Овны смогут решить множество вопросов в профессиональной среде, достичь успехов в карьере и образовании. Также в эти периоды можно активно заниматься личной жизнью, искать новые знакомства или строить отношения в парах. Неудачными днями для деловой и личной активности астрологи называют пятницу и понедельник. В эти дни Овнам стоит умерить пыл, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Телец
Тельцам астрологи рекомендуют проявить активность в деловой сфере жизни в начале недели, а именно в понедельник. Это время будет удачным для внедрения новых идей и заключения деловых договоренностей. Для личной жизни удачным днем станет пятница. Исключить активность, чтобы избежать ошибок, стоит в четверг. В этот день Тельцам лучше всего заняться рутинной работой, чтобы освободить время для будущих свершений.
Близнецы
У представителей этого Знака на неделе сразу три удачных дня. В среду Близнецы могут смело заниматься творчеством, искать новые способы решения проблем. В четверг у представителей вашего Знака повышается коммуникабельность, а значит, деловые переговоры и новые знакомства принесут успех. В воскресный день Близнецам улыбается удача, поэтому вы легко одержите победу на любовном фронте. А вот в субботу стоит проявить осторожность, чтобы не попасться в руки мошенникам.
Рак
Раки в понедельник и четверг смогут позабыть о робости и активно знакомиться с новыми людьми. В эти дни представителя вашего Знака смогут принять верные решения, ведущие к успеху и благополучию. Используйте это время для изменений в лучшую сторону и открытия новых горизонтов. Чтобы удача от вас не отвернулась, вторник и субботу проведите в уединении. По мнению астрологов, эти дни для вас будут неудачными.
Лев
Львы смогут проявить себя во всей красе в воскресенье. Этот день является для представителей вашего Знака лучшим на неделе, а значит, в ваших руках будет удача. В воскресенье вы сможете добиться успехов благодаря положительному влиянию небесных тел. Неудачным днем станет суббота. В этот день астрологи рекомендуют Львам исключить любые новые начинания, чтобы избежать ошибок и промахов.
Дева
Девам удача улыбается в среду. В этот благоприятный день недели вы сможете приступить к воплощению своих самых смелых планов. Также удачным будет завершение важных дел. Представителям вашего Знака под отдых от серьезных занятий стоит отвести четверг и пятницу. В эти дни активность снижается, поэтому рисковать своим счастьем не имеет смысла.
Весы
Астрологи считают, что пятница и суббота являются самыми удачными днями для Весов. В это время вы сможете решить множество вопросов, а также начать путь к успеху. Неудачными днями являются вторник и воскресенье. В это время представителям вашего Знака проще всего встретиться с неудачами, поэтому проявите осторожность во всем.
Скорпион
Во вторник Скорпионы смогут почувствовать прилив сил и заняться наиболее важными делами. Этот день по праву считается для вас положительным, и астрологи рекомендуют планировать встречи и серьезные дела именно на это время. В пятницу и понедельник Скорпионам важно избегать агрессивно настроенных людей и сократить общение с незнакомцами, чтобы не испытывать агрессии и не попасться на уловки нечистых на руку людей.
Стрелец
Стрельцам предпочтительнее проявить активность в четверг. Этот позитивный день будет удачным для поездок и командировок, новых знакомств и ведения бизнеса. В четверг Стрельцы смогут привлечь в свою жизнь удачу, проявив активность и настойчивость. Отложить важные начинания астрологи рекомендуют в среду. В это время легко допустить критическую ошибку.
Козерог
Для Козерогов благоприятны суббота и вторник. В эти дни недели представители вашего Знака смогут открывать для себя новые пути развития, расширять горизонты и не оглядываться на свое прошлое. Отбросив сомнения в эти дни, вы откроете для себя путь к счастью и личному комфорту. Неудачным временем можно считать четверг. В этот день Козерогам стоит быть внимательными, перепроверять информацию и не кидаться в авантюры.
Водолей
Водолеи могут попытать счастье в среду и субботу. Благоприятные по энергетике дни способствуют увеличению активности, а также позволяют заниматься несколькими делами одновременно. Неудачным днем для представителей вашего Знака астрологи считают воскресенье. Этот день находится под неблагоприятным влиянием звезд и планет, поэтому осмотрительность должна стать для вас вторым именем.
Рыбы
Представители зодиакального созвездия Рыб будут счастливчиками в четверг и пятницу. Эти дни наполнены позитивом, поэтому даже самые сложные дела будут даваться легче обычного. Достичь успеха в эти дни недели вы сможете, отбросив лишние эмоции. Остерегаться завистников и недоброжелателей Рыбам астрологи советуют в среду. В этот день ваша энергетика наиболее подвержена негативным атакам извне
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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