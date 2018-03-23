Кармические секреты вашего знака Зодиака

23.03.2018 07:55

У вас когда-нибудь было ощущение, что все события вашей жизни складываются таким образом, словно их направляет некая могущественная сила извне? Или вы испытываете необъяснимое и даже иррациональное влечение к какой-либо профессии или роду занятий, хотя для этого, казалось бы, нет никаких объективных предпосылок? Объяснение этого явления – ваша карма.

Наш поток сознания или наша душа – та частица нашей личности, которая перевоплощается на протяжении бесчисленных тысячелетий, несет на себе отпечатки практически всех предыдущих инкарнаций, которые оказывает самое непосредственное влияние на наши нынешние жизненные обстоятельства. Карма – это фактически закон причин и следствий, и случайностей здесь не бывает. Дата и место вашего рождения и, следовательно, ваш знак зодиак, также обусловлен вашими кармическими отпечатками. Таким образом, именно анализ зодиакального знака может приподнять завесы тайны над вашими прошлыми воплощениями и объяснить, пусть даже частично, причины и истоки наших наклонностей, привязанностей и устремлений.

Овен:

В прошлых жизнях вы были конформистом: вы действовали, думали и жили, как все, как должно, как предписано общественными нормами. Хотя такой образ жизни был для вас вполне удобен, вы слишком часто наступали на горло собственной песни. Теперь, родившись под знаком Овна, вы учитесь быть собой и не идти на поводу толпы.

Телец:

Известные своей экономностью, порой доходящей до скопидомства и скаредности, многие Тельцы в прошлых жизнях были бедняками и отказывали себе во всем. Даже в нынешнем воплощении люди, рожденные под этим знаком зодиака, нередко предпочитают экономить, считая каждую копейку. Не стоит этого делать: времена самоограничений прошли, и вы имеете полное право побаловать себя.

Близнецы:

Рожденные под знаком Близнецов умеют находить красоту и любоваться даже самыми простыми вещами: облаками, полевыми цветами или морским прибоем. В прошлых жизнях вы посвящали все свое время накоплению знаний и развития интеллекта, порой обделяя себя простыми и незатейливыми радостями. Однако в этой жизни настало время сполна насладиться красотами этого мира.

Рак:

Ставящие во главу угла домашний уют и семью, Раки в прошлых воплощения целиком и полностью посвящали себя бизнесу и путешествиях, зачастую пренебрегая даже своими близкими. В этом воплощении настал момент уравновесить этот дисбаланс и вкусить простого человеческого счастья в кругу семьи у домашнего очага.

Лев:

Львов часто упрекают в излишнем себялюбии, эгоцентризме и самолюбовании. Что ж, они имеют на это право. В прошлых воплощениях многие из тех, кто ныне рожден под знаком Льва, посвящали себя бескорыстному и самоотверженному служению бедным и обездоленным. Зато в этой жизни они могут сполна насладиться славой и пестованием собственного Эго.

Дева:

Священник, монахиня, отшельник – те, кто рожден под знаком Девы на протяжении долгих жизней посвящали себя духовным поискам, уйдя от бренного мира. Закон кармы требует равновесия; в этой инкарнации Девы ввергнуты в мирские заботы и суету обыденности, в коммерцию и управление. Это тот урок, который им предстоит выучить в текущем воплощении.

Весы:

Рожденные под знаком Весов придают исключительное значение своему имиджу, репутации в глазах окружающих, хорошим манерам и такту. Однако эта дипломатичность и способность всем нравиться не всегда были неотъемлемой чертой их личности; в прошлых воплощениях Весы были черствыми и грубыми эгоистами, жившими только во имя личных интересов. Теперь настало время кардинально изменить внутренние привычки.

Скорпион:

Многие Скорпионы предпочитает окружать себя флером таинственности и загадочности, обладают скрытным и замкнутым характером. Эта черта также является своеобразным кармическим балансиром: в прежних жизнях рожденные под знаком Скорпиона отличались повышенной болтливостью, непомерной общительностью и неумение хранить действительно важные секреты.

Стрелец:

Жизнелюбцы и бонвиваны, Стрельцы умеют совмещать свою страсть к чувственным наслаждениям и веселью с тягой к знаниям и духовности. Такое сочетание устремлений Стрельцов является следствием их прошлых воплощений: на протяжении многих жизней они посвящали все время погоне за удовольствиями, теперь же настал момент пополнить свой духовный багаж мудростью.

Козерог:

Убежденные карьеристы и талантливые предприниматели, Козероги наделены этими чертами, чтобы уравновесить свои наклонности из прошлых воплощений. Рожденные под этим знаком когда-то посвящали все свое время домашним хлопотам и семье. Зато сейчас настал момент, чтобы расширить горизонты жизненного опыта.

Водолей:

Обладающие экстраординарной эмпатией и альтруизмом, Водолеи, как кажется, готовы помогать всем и каждому в этом мире. Эта особенность есть ничто иной, как расплата за долгие воплощения эгоцентризма и сосредоточенности исключительно на себе. В этой жизни Водолеи должны выучить урок, что все человечество – это одна большая семья.

Рыбы:

Последний знак зодиакального круга, Рыбы, пришли в это воплощение с исключительной миссией. В своих прошлых жизнях они уже выучили все уроки для представителей других знаков зодиака, и теперь перед ними лежит только один путь – вверх и ввысь, к сияющим вершинам сверхчеловеческой мудрости и духовных свершений

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на astrostar.ru



