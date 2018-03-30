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Самые везучие знаки зодиака
Зачастую, чтобы заполучить желаемое, приходится долго и упорно идти к поставленной цели. Но случается и так, что звезды складываются магическим образом и желаемое достается очень просто. С некоторыми знаками зодиака удача идет по жизни рука об руку. Относитесь ли вы к числу таких везунчиков?
Овен
Удивительно, но упертым и строптивым Овнам всегда неимоверно везет! Почему-то, этот знак будто заколдован и как только у его жизни появляются какие-то трудности - нарисовывается верный выход. Это могут быть люди, знакомые, на которых можно положиться или неожиданно возникнувшая сумма денег, прямо на дороге.
Но не стоит заигрываться, особенно в азартные игры. Да, Овнам и там повезет, но ведь в любой момент удача может обернуться спиной, если наглеть, поэтому дорогие представители, пожалуйста, держите себя в руках.
Скорпион
Скорпионов любит удача, потому что у них есть множество достоинств. Это и лидерские качества, и острый ум, харизма, сообразительность, словом, не любить их нельзя. Правда, Скорпионы очень трудолюбивы и не понимают подарков, кооторые достались просто так, этот знак будет гораздо спокойнее себя чувствовать, если это было заслуженно.
Они всегда ставят правильные цели и понимают, на что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы сорвать куш. Возможно, именно поэтому они попали в наш рейтинг любимчиков.
Стрелец
Стрельцов называют везунчиками фортуны. Такой дар есть, потому что они могут явно расстраиваться по поводу неприятностей, забывая о том, что все к лучшему. Именно так и происходит в жизни Стрельцов, как только они что-то теряют - находят еще больше.
Это касается работы, успеха в личной жизни и прочих мелких моментах. Чтобы пользоваться еще большим успехом, Стрельцам нужно благодарить за то, чем одаривает их судьба. Иначе все быстро может измениться.
Козерог
Козерогам везет, потому что они заслужили. Почему? Это едва-ли не единственный знак в зодиакальном круге, который уверенно работает, работает и работает. Как же судьба может не полюбить такого человека и не поощрять?
Все же, Козерогам стоит обращать внимание только на важные дела и не забывать об отдыхе, таким образом, он сможет быстрее восстановить силы и достичь еще больших высот. Словом, всегда нужно держать руку на пульсе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, удача
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