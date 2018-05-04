100 лет одиночества: какие знаки Зодиака обречены на страдания

04.05.2018 20:47

В Сети создали подборку знаков Зодиака, которые подвержены частому одиночеству, пишет Знай.

Дева

Если и составлять рейтинг одиночек по гороскопу, то первое место в нем займут, увы, Девы. Грациозные представители земного знака совершенно не умеют уживаться с другими. Их стальной кодекс правил способен выдержать далеко не многие. Слишком правильные, слишком придирчивые - Девы предъявляют завышенные требования к своим партнерам. При этом зачастую делают это неосознанно - просто не хотят спускаться на уровень ниже.

Скорпион

Крайне мощный и многогранный знак Зодиака известен своими амбициями. Скорпион никогда не согласится на второе место или пассивную роль в паре. Глубокий интеллект и великолепная интуиция часто становятся преградой для потенциальных партнеров. Последние просто не могут преодолеть трамплин обычного знакомства, чтобы очаровать Скорпионов (банально не хватает ума и подходящих качеств). Поэтому окружение Скорпионов зачастую достаточно узкое: состоит из коллег по работе, вечных поклонников и преданных близких друзей.

Стрелец

Название знаменитого коктейля Cuba Libre идеально подходит для описания характера Стрельцов. Они жаждут свободы больше, чем кто бы то ни было. Хотя всячески стараются найти себе пару, поскольку столь же сильно боятся остаться в мире своих мыслей. А их туда постоянно уносит. Эти философы жизни выдумывают целые религии, чтобы подчинить себе представителей противоположного пола. Однако не всегда это удается. В таких случаях Стрельцы становятся крайне несчастными.

Рыбы

Несмотря на множество браков (а Рыбы - лидеры по количеству походов к алтарю), представители этого водного знака часто испытывают одиночество. Даже будучи замужем или женатыми, Рыбы слишком углубляются в себя. Эти интроверты чрезвычайно нуждаются в поддержке сильного партнера. Если таковой они не испытывают, то их совместная жизнь превращается в муку.

Источник: https://from-ua.com