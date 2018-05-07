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Назван самый лучший папа по знаку зодиака
Наверняка каждая женщина задумывается над тем, каким папой будет ее любимый мужчина. Угадать или предвидеть это невозможно. А что по этому поводу говорят астрологи, давайте сейчас узнаем, пишет resfeber.ru.
Овен
Мужчина Овен – хороший отец. Детям всегда интересно проводить время с папой. Он всегда находит время для своего ребенка, не смотря на свою загруженность по работе.
Телец
Папа Телец спокойный и практичный. Он не будет играть с ребенком в войнушку или футбол, так как предпочитает умственные развлечения. Зато уроки всегда проверит и подскажет, как решить задачу и уравнение.
Близнецы
Папа Близнец – самый активный папа. Он с большим удовольствием играет со своими детьми. Так что ребенка можно смело оставить с папой дома.
Рак
Папа Рак – самый лучший папа. Он и постирает, и накормит, и переоденет. С таким папой можно смело рожать и троих детей.
Лев
Этот папа очень требователен как к себе, так и к детям. Он сделает все для того, чтобы его дети получили самое лучшее образование.
Дева
Папа Дева не будет баловать своих детей. Они будут иметь все необходимое, но не более. Такой отец будет настаивать на том, чтобы дети хорошо учились и много читали.
Весы
Папа Весы будет материально обеспечивать детей, а вот воспитанием будет заниматься мама.
Скорпион
Этот папа не проявляет свои эмоции по отношению к детям. Но за своих детей готов разорвать любого.
Стрелец
Это хорошие папы. Они делают все для того, чтобы у детей было беззаботное детство.
Козерог
Мужчина Козерог чаще всего становится отцом в зрелом возрасте. Поэтому к своим обязанностям относится с большой ответственностью. Это хорошие отцы.
Водолей
Папа Водолей занимается воспитанием ребенка вместе с мамой. Он ходит на собрания в школу, посещает концерты, где участвует его сын или дочь. Этот папа готов многим пожертвовать ради своих детей.
Рыбы
Зачастую папы Рыбы не очень примерные отцы. Однако, они имеют большую эмоциональную привязанность к своему ребенку. Поэтому дети от них без ума.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отец, знаки Зодиака
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